«Сибстекло» размещает облигации на 250 млн рублей

Новосибирская компания «Сибстекло», известный производитель стеклотары, приступает к размещению очередного выпуска облигаций. На этой неделе начинается размещение облигаций завода. Общий объем выпуска составит 250 миллионов рублей.

По словам генерального директора предприятия Антона Мора, привлеченные деньги пойдут на пополнение оборотных средств. Сейчас завод закрывает обязательства перед банками, и новые вливания помогут сохранить стабильную работу.

Номинальная стоимость одной облигации в рамках эмиссии составляет 1000 рублей. Выпуск рассчитан на квалифицированных инвесторов, а срок обращения составит три года.

Организатором сделки выступает инвестиционная компания «Юнисервис Капитал». Обязанности представителя владельцев облигаций взяла на себя фирма «ЮЛКМ».

2025 год стал для «Сибстекла» рекордным по выручке, показателю EBITDA и объемам производства. Годовая отчетность компании также доступна в открытом аналитическом покрытии.

В настоящее время в обращении находятся четыре выпуска биржевых облигаций компании на сумму более 1,11 млрд руб.

Ранее редакция сообщала, что в новосибирской компании «Сибстекло» сменился учредитель.