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Общество

История (не) для галочки: нужен ли в России обязательный экзамен по истории после 9 класса

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Общее состояние исторического образования в стране вызывает у экспертов много вопросов

Одной из самых обсуждаемых новостей последнего времени в сфере образования стало введение с 2028 года обязательного устного экзамена по истории в 9-х классах. Эта новация, как обычно, встретила неоднозначную реакцию в профессиональном сообществе, представители которого отмечают как плюсы, так и минусы этого предложения Рособрнадзора. И того, и другого здесь действительно хватает, но, как представляется, особенно детального обсуждения заслуживает не только и даже не столько сам по себе новый экзамен, сколько общее состояние исторического образования в России.

К слову, реформы правительства в данной сфере отнюдь не ограничиваются новым экзаменом. Речь идёт о целом плане: министерство просвещения утвердило концепцию исторического просвещения в образовательных организациях. Её главной задачей заявлено воспитание патриотизма и чувства сопричастности с историей и культурой Отечества, а среди основных направлений — подготовка учебных материалов, повышение квалификации учителей, создание исторических кружков и клубов, проведение научных конференций, запуск информационной платформы по историческому просвещению.

Безусловно, всё это крайне полезные и нужные мероприятия. Думается, едва ли кто-то станет отрицать роль истории не только как одной из дисциплин в учебной программе, но и важнейшего воспитательного и просветительского элемента. История — это наука, которая делает человека гражданином. Так говорил герой Вячеслава Тихонова в фильме «Доживём до понедельника», и с этой сентенцией действительно не поспоришь.

У сегодняшней молодёжи история, как правило, ассоциируется с чем-то древним и скучным, с длинным перечнем дат и имён, не имеющих отношения к их насущным жизненным проблемам. Но, думается, не нужно лишний раз объяснять, сколь важное значение имеет изучение истории своей страны в контексте формирования того самого патриотизма, чувства Родины, о важности которых так много говорится в последние годы. Не говоря уже о том, что без прошлого не бывает будущего, а изучение и осмысление уроков истории имеет не только научное, философское, но и вполне прикладное житейское применение. Да и скучная эта история только лишь на первый взгляд. Если же копнуть чуть глубже, то обнаружится, что любопытной фактуры там в избытке. К тому же очень многое зависит от того, как эту фактуру преподносить. В российской истории действительно хватает славных и героических страниц, причём не только в XVIII-XX веках, но и более отдалённом прошлом, о которых можно и нужно говорить, особенно сегодня, в условиях существенно возросшего в нашем обществе уровня интереса к своему прошлому и гордости за нашу страну.

В общем, сам факт того, что истории в наших школах необходимо уделять как можно больше внимания, не подлежит сомнению. Вопрос в другом — насколько наша нынешняя школа готова в полной мере обеспечивать надлежащий уровень исторического просвещения. Как представляется, в этом отношении сегодня далеко не всё так хорошо, как хотелось бы.

Любая школа исполняет две функции: учебную и воспитательную. Т.е. даёт детям определённый набор предусмотренных программой знаний и закладывает в них духовно-нравственные ценности и принципы, призванные сформировать полноценную и гармонично развитую личность. История как бы объединяет в себе эти два компонента, и здесь мы возвращаемся к той её дефиниции, которая была дана героем великого Тихонова. Но то в идеале, а что на практике? В большей степени, разумеется, в данном случае я опираюсь на свои школьные годы, но в нынешней школе, насколько я могу судить по отзывам знакомых учителей и статьям в СМИ, а также как будущий преподавать истории, положение вещей в общем и целом не улучшилось, а скорее наоборот.

Понятно, что всё всегда в значительной степени зависит от личности учителя. Мне в этом смысле очень повезло: мой учитель истории был прекрасным профессионалом, отлично знающим предмет, и, кроме того, у нас с ним сложились чисто человеческие тёплые отношения, и историю я изучал не только по сухим строчкам учебника, но и по живому неформальному общению с ним, а также по дополнительной литературе, к которой он меня приобщал. В принципе, как мне кажется, так и должно быть. Учитель — это друг и наставник, создающий мотивирующую и вдохновляющую образовательную среду. Его задача — не столько давать готовые знания, сколько развивать мышление, когнитивные способности детей. Главный постулат прогрессивного современного образования: знания не даются в готовом виде, дети сами их создают. К сожалению, в реальном мире картина зачастую оказывается иной. И было бы неправильно винить в этом учителей. Гораздо в большей степени следует говорить о том, как в целом в наших школах выстроен образовательный процесс, а он, если говорить откровенно, в первую очередь заточен скорее на механическое зазубривание тех самых готовых знаний. Главная задача в этой парадигме — сдать экзамены и получить хорошую отметку, чтобы сами дети потом могли поступить в вузы, а школа — отчитаться наверх о хорошей успеваемости.

Поможет ли хоть как-то в этом смысле новый устный экзамен по истории? Этот вопрос следует разбить на несколько составляющих. Во-первых, насколько целесообразен в принципе дополнительный экзамен в 9-х классах, при том что учебный процесс и так изрядно перегружен, а во-вторых, должен ли этот экзамен проводиться именно в устной форме. Начну с самого простого. Опять же, сам по себе дополнительный фокус на истории я считаю правильным и оправданным. Не секрет, что многие воспринимают этот предмет по остаточному принципу и относятся к нему сугубо формально: выучил-сдал-забыл, гораздо больше внимания уделяя математике, языкам, физике и другим дисциплинам. В лучшем случае дети учат голый набор дат и фактов, условно говоря: Ледовое побоище — 1242 год, отмена крепостного права — 1861 год и т.д. Но этого явно недостаточно. Детей следует в первую очередь учить самостоятельности мышления, пониманию сути исторических явлений и процессов, способности анализировать факты и связно и аргументированно излагать свою точку зрения. Кроме того, дети должны чувствовать свою сопричастность историческому прошлому Отечества, проникаться чувством гордости и уважения к славным деяниям предков, и в то же время объективно оценивать сложные, противоречивые страницы нашего прошлого. И в этом смысле устная форма экзамена мне кажется оптимальной. В мою бытность все школьные экзамены сдавались именно в вербальном формате, и с моей точки зрения он гораздо предпочтительнее письменных тестов.

В то же время, аргументы противников нового экзамена также звучат достаточно веско. Прежде всего, он влечёт за собой дополнительную нагрузку как для учеников, так и для учителей, которым теперь придётся тратить урочное время на подготовку детей к новому экзамену. И это в условиях жёсткого дефицита историков в школах и довольно ограниченного времени, которое отводится истории в учебном плане. К тому же, далеко не факт, что благородные цели, декларируемые нашими чиновниками от образования, воплотятся в жизнь, а новый экзамен не превратится в очередную профанацию, как, к сожалению, у нас часто случается.

История — очень важный предмет. И очень не хотелось бы, чтобы дети учили его просто для галочки, чтобы получить требуемые оценки и потом забыть. Дополнительный экзамен по истории может заставить их сесть за учебники и вызубрить нужные параграфы, но полюбить что-либо из-под палки сложно. Как правило, в ответ на принуждение формируется ответная негативная реакция, и, скорее, школьники будут относиться к истории просто как к дополнительной повинности, что едва ли придётся по душе музе истории Клио.

В общем, однозначного ответа на этот вопрос нет. Хочется верить, что чиновники действительно учтут пожелания детей, родителей и педагогической общественности, чтобы реформа получилась максимально эффективной и была реализована наименее болезненным способом для всех заинтересованных сторон. Vox populi (глас народа) конечно, далеко не всегда эквивалентен vox Dei (глас Божий), но прислушиваться к «гласу народа» иногда всё же стоит.

Дмитрий Овчинников — публицист, внештатно сотрудничает с новосибирскими СМИ, увлекается театром, публикует рецензии на спектакли на театральных сайтах.

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Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса.

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