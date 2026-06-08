Новосибирцы устроили «курорт» с бассейном и мангалом во дворе жилого дома

В Заельцовском районе города Новосибирска жители одного из многоэтажных домов создали необычный уголок для отдыха во дворе своего дома.

На кадрах, предоставленных Om1 Новосибирск, видно, что кто-то из жильцов решил превратить придомовую территорию в настоящий дачный уголок. Во дворе установили бассейн, рядом разместили мангал, а неподалёку поставили клетку с двумя кроликами.

Напомним, в 2025 году на инициативы ТОСов из городского и областного бюджетов было направлено более 45 миллионов рублей. В конкурсе проектов участвовали 62 инициативы, поддержку получили 45. Большинство связано с благоустройством дворов, созданием скверов и мини-парков. По муниципальным грантам девять инициатив получили поддержку на 3,5 миллиона рублей — приводят в порядок дворы, зелёные зоны и небольшие места отдыха в разных районах города.

В 2026 году на обустройство дворов Новосибирск планирует получить 150 млн рублей, в том числе в рамках проекта «Территория детства».

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