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Новосибирцы устроили «курорт» с бассейном и мангалом во дворе жилого дома

Автор: Артем Рязанов

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В зеленом уголке неизвестные поселили кроликов

В Заельцовском районе города Новосибирска жители одного из многоэтажных домов создали необычный уголок для отдыха во дворе своего дома.

На кадрах, предоставленных Om1 Новосибирск, видно, что кто-то из жильцов решил превратить придомовую территорию в настоящий дачный уголок. Во дворе установили бассейн, рядом разместили мангал, а неподалёку поставили клетку с двумя кроликами.

Напомним, в 2025 году на инициативы ТОСов из городского и областного бюджетов было направлено более 45 миллионов рублей. В конкурсе проектов участвовали 62 инициативы, поддержку получили 45. Большинство связано с благоустройством дворов, созданием скверов и мини-парков. По муниципальным грантам девять инициатив получили поддержку на 3,5 миллиона рублей — приводят в порядок дворы, зелёные зоны и небольшие места отдыха в разных районах города.

В 2026 году на обустройство дворов Новосибирск планирует получить 150 млн рублей, в том числе в рамках проекта «Территория детства».

Ранее редакция сообщала о том, что велокурьеры разрушают  парк Бугакова в центре Новосибирска.

Источник фото: Om1.ru

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Рубрики :

Регионы : Новосибирск

Теги : благоустройство

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Курьеры ломают газоны в парке Бугакова в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев поручил заместителю Иосифу Кодалаеву, главе департамента культуры Ксении Антоновой и руководителю Октябрьского района Якову Чагину разобраться с ситуацией в парке имени Бугакова.

— Хороший парк, большая территория, но курьеры позволяют себе ездить по нашим газонам, ищут объездные маршруты, чтобы быстрее сделать доставку. Необходимо выстроить процессы, может быть, провести заградительные мероприятия, поработать с компаниями-доставщиками, чтобы такого не было. Город предпринял большие усилия, чтобы построить этот парк, а наши же горожане нарушают правила благоустройства и разрушают то, что с таким трудом построено, — добавил мэр.

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Новосибирцам предложили обсудить эскизы трёх муралов и стелы воинам-сибирякам

Автор: Оксана Мочалова

Департамент строительства и архитектуры мэрии Новосибирска проводит сбор мнений по проектам монументально-декоративного оформления. На обсуждение вынесены эскизы трёх муралов, двух мемориальных табличек и стелы. Они будут размещаться на фасадах зданий и общественных территориях города.

Памятный мурал в честь Вадима Андренкова предложено разместить на доме №19 по улице Краузе. Второй мурал, посвящённый Михаилу Гудкову, планируют на фасаде дома №99 на улице Солидарности. Третий мурал, в память о павших защитниках Отечества — на здании №24 на улице Бориса Богаткова.

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Аэропорт Толмачёво сократил число парковок у входа

Автор: Оксана Мочалова

В новосибирском аэропорту Толмачёво временно изменилась схема работы парковок. На период реконструкции привокзальной площади до 15 июня 2026 года закрыты стоянки Р1 и Р2.

Причиной изменений стало обновление пространства перед терминалом. Для пассажиров и встречающих продолжают работать парковки Р3, Р4 и Р9.

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Новосибирцы раскритиковали благоустройство газонов в городе

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирске жители улицы Дмитрия Донского жалуются на восстановление газонов: вместо зелёных насаждений остался затвердевший грунт с бороздами. Об этом сообщила местная жительница Мария Иванова в соцсетях. Она обратилась к муниципалитету с критикой программы озеленения.

Осенью на газоны вдоль дороги завезли грунт, но не учли проблемы с бордюрным камнем. В некоторых местах он отсутствует, а где есть — находится на уровне земли или ниже. Из-за позднего начала работ растения не успели укорениться. Весной грунт размыло талыми водами, что привело к появлению грязи и пыли. Ситуация усугубилась из-за заездов автомобилей на неукреплённые участки.

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В Новосибирской области благоустроят 116 объектов по нацпроекту

Правительство Новосибирской области совместно с региональным министерством ЖКХ и энергетики приступило к реализации масштабного этапа благоустройства в 2026 году. Речь идет о преображении сразу 116 объектов, которые расположены как в областном центре, так и в других населенных пунктах. Все эти мероприятия проходят в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

По данным областного министерства ЖКХ и энергетики, строительные бригады уже активно работают на 19 территориях. Техника вышла на объекты в селе Верх-Тула, рабочем поселке Горный, районном центре Сузун, а также в городах Бердск, Кольцово и Обь.

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Фонтаны Новосибирска передают в ведение департамента культуры

На сессии Совета депутатов Новосибирска принято решение о передаче всех городских фонтанов в ведение департамента культуры, спорта и молодёжной политики. Ранее обслуживание и содержание территорий, где они расположены, было разделено между разными муниципальными структурами. Такая модель признана нецелесообразной.

Как отметил и.о. заместителя мэра города Новосибирска, начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики Алексей Нефёдов, фонтаны являются частью благоустройства. Их содержание должно быть встроено в единую систему работы с парками, скверами и общественными пространствами. Именно этими направлениями занимается ведомство, куда и решено передать фонтанное хозяйство.

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