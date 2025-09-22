Рекламодателям

Спрос на кредитные карты ПСБ вырос почти на 40% в Новосибирске

  • 22/09/2025, 10:25
Спрос на кредитные карты ПСБ вырос почти на 40% в Новосибирске
Самые высокие показатели по оформлению пришлись на период с января по апрель

В августе 2025 года в Новосибирске зафиксирован рост выдачи кредитных карт «180 дней без %» от ПСБ на 39% в сравнении с аналогичным периодом 2024 года. Самые высокие показатели по оформлению пришлись на период с января по апрель, когда средний прирост составил около 77% относительно прошлогодних значений.

Отличительной особенностью кредитной карты ПСБ является увеличенный беспроцентный период, достигающий почти полугода, а именно 180 дней, в течение которых клиенты могут пользоваться заемными средствами без начисления процентов. Среди других достоинств карты следует выделить увеличенный кредитный лимит до 1 миллиона рублей на любые цели, а также отсутствие процентных начислений до момента использования кредитных средств и в течение льготного периода. Важно отметить, что отсчет льготного периода начинается с момента совершения первой покупки.

По словам Яны Авериной, заместитель управляющего по развитию розничного бизнеса ПСБ в Новосибирске, жители города высоко оценили кредитную карту ПСБ «180 дней без %» за возможность использования банковских средств без переплат благодаря продолжительному беспроцентному периоду. Она также отметила, что все больше клиентов эффективно используют льготный период для оплаты как повседневных, так и крупных покупок, получая дополнительную выгоду в виде кешбэка. Длительность льготного периода все чаще становится определяющим фактором при выборе кредитной карты ПСБ.

Для оформления кредитной карты «180 дней без %» клиенты могут воспользоваться мобильным или интернет-банком, посетить официальный сайт банка или обратиться в отделения ПСБ.

Кредитная карта «180 дней без %». Полная стоимость кредита — 58,816%, процентная ставка — 59% годовых. Возобновляемый льготный (беспроцентный) период — 180 день. В течение льготного периода проценты за использование кредитного лимита не платятся, обязательным является внесение минимального платежа в размере 3% от суммы основного долга. Обслуживание карты бесплатное. Плата за SMS-информирование о проведенных операциях составляет 199 рублей и взимается за месяц обслуживания каждой карты клиента, к которой подключена услуга, за счет собственных средств клиента на счете по мере их поступления, в порядке календарной очередности. В случае закрытия счета и (или) отказа от выпуска (перевыпуска) новой карты или досрочного отказа от данной услуги стоимость обслуживания не возмещается. Очередность списания сумм операций со счета определяется очередностью поступления данных о совершении операций от устройств банка (включая банкоматы банков-партнеров) и данных о совершении операций от платежных систем. Максимальный кредитный лимит 1 000 000 руб. Комиссия за снятие наличных составляет 5,9% от суммы + 990 рублей, и взимается при списании суммы операции со счета. В случае совершения операции с использованием банкомата стороннего банка, может взиматься дополнительная комиссия, размер которой определяется сторонним банком. Кэшбэк на все покупки за счет кредитного лимита — 1% при сумме покупок от 20 000 руб в месяц. Подробные тарифы и условия предоставления услуг можно узнать на psbank.ru, по телефону 8 800 333 03 03 (круглосуточно, звонок по России бесплатный) или в офисах банка. Услуга предоставляется ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия № 3251, выдана Банком России 1 апреля 2025 г., без ограничения срока действия. Не является публичной офертой. Информация актуальна на дату публикации. ПАО «Банк ПСБ».

Erid:F7NfYUJCUneTSxQiCptX

Реклама. Рекламодатель: ПАО «Банк ПСБ»

Фото: ru.freepik.com/Автор: jcomp 

1 297

Рубрики : Финансы

Регионы: Сибирь Новосибирcк

Теги : ПСБ кредитные карты банки


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Михаил Угрюмов, академик РАН, профессор, д.б.н., заведующий отделом молекулярной биологии ГНЦ РФ Института биоорганической химии

Михаил Угрюмов: Для борьбы с болезнью Паркинсона нужно создавать мультицентровый проект

Российские ученые ищут финансирование для расширения клинических исследований заболеваний, которые считаются эпидемией 21 века
Все материалы
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
В Новосибирске запустят цифровой проект по оценке нефтяных скважин
22/09/25 15:00
Бизнес Наука Технологии
Новая школа в Татарске: губернатор поручил ускорить темпы строительства
22/09/25 14:15
Власть
От ножей до гранатомётов: этническую ОПГ с боевым арсеналом оружия задержали в Новосибирске
22/09/25 14:03
Право&Порядок
В Новосибирске у селлера маркетплейса изъято 400 нелегальных электроинструментов
22/09/25 13:45
Бизнес ВЭД Право&Порядок
Губернатор требует пересмотреть приоритеты после ЧП в школе
22/09/25 13:20
Власть
В Новосибирской области передвижные камеры фиксируют новые виды нарушений
22/09/25 13:00
Общество
После обрушения школы в Татарске возбуждено уголовное дело
22/09/25 12:30
Власть Общество Право&Порядок
Аномальная жара придет в Новосибирскую область в конце сентября
22/09/25 12:00
Общество
Министром ЖКХ Новосибирской области станет Евгений Назаров
22/09/25 11:30
Власть Отставки и назначения
Жителям Новосибирска звонят мошенники, представляясь курьерами СДЭК
22/09/25 11:07
Общество
Спрос на кредитные карты ПСБ вырос почти на 40% в Новосибирске
22/09/25 10:25
Финансы
Участок площадью более 90 га под жилищное строительство нашли под Искитимом
22/09/25 10:00
Власть Недвижимость Общество
Ритейл в Сибири ожидает повышения цен на молоко до 20%
22/09/25 9:00
Агропром Бизнес Общество
В России начали действовать новые справочники стоимости запчастей по ОСАГО
21/09/25 18:00
Российским пенсионерам рассказали о доплатах к 1 октября
21/09/25 17:00
Общество
С экс-министра Абызова начали взыскивать 27 млрд рублей
21/09/25 16:30
Бизнес Власть
Под Новосибирском обрушилось здание школы
21/09/25 13:00
Общество
В Новосибирске планируют построить новые станции метро
21/09/25 11:00
Общество
Несколько новосибирских АЗС сообщили о дефиците дизтоплива
21/09/25 9:00
Общество
Новосибирским застройщикам разрешили сдвигать сроки ввода домов
20/09/25 16:00
Бизнес Власть Недвижимость
Популярное
Жительница Новосибирска продает автограф Гарри Поттера за 15 тысяч рублей
22/09/25 14:15
Эксперты рассказали, как бороться с осенней хандрой в Новосибирске
10/09/25 18:00
Эксперты Новосибирска раскрыли секреты хранения картофеля зимой
9/09/25 9:30
Школьники Новосибирска изучают профессии в рамках творческой гостиной
3/09/25 19:30
Летучие мыши стали чаще залетать в квартиры новосибирцев
2/09/25 18:15
Лунный календарь для любителей комнатных растений на сентябрь 2025
31/08/25 10:15
Новости компаний
Банк Уралсиб принял участие в работе десятого Восточного экономического форума
22/09/25 9:10
Банк Уралсиб вошел в Топ-3 рейтинга лучших автокредитов
18/09/25 9:10
Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга по объемам ипотечного кредитования за 7 месяцев
17/09/25 10:31
Ипотека Банка Уралсиб вошла в Топ-10 лучших программ на первичном рынке жилья
16/09/25 9:10
Банк Уралсиб проведет практический вебинар по ВЭД для бизнеса
5/09/25 9:10
Банк Уралсиб запустил акцию «Белорусский экспресс» для новых бизнес-клиентов
4/09/25 9:10

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Сентябрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Авг    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять