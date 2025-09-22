Спрос на кредитные карты ПСБ вырос почти на 40% в Новосибирске

В августе 2025 года в Новосибирске зафиксирован рост выдачи кредитных карт «180 дней без %» от ПСБ на 39% в сравнении с аналогичным периодом 2024 года. Самые высокие показатели по оформлению пришлись на период с января по апрель, когда средний прирост составил около 77% относительно прошлогодних значений.
Отличительной особенностью кредитной карты ПСБ является увеличенный беспроцентный период, достигающий почти полугода, а именно 180 дней, в течение которых клиенты могут пользоваться заемными средствами без начисления процентов. Среди других достоинств карты следует выделить увеличенный кредитный лимит до 1 миллиона рублей на любые цели, а также отсутствие процентных начислений до момента использования кредитных средств и в течение льготного периода. Важно отметить, что отсчет льготного периода начинается с момента совершения первой покупки.
По словам Яны Авериной, заместитель управляющего по развитию розничного бизнеса ПСБ в Новосибирске, жители города высоко оценили кредитную карту ПСБ «180 дней без %» за возможность использования банковских средств без переплат благодаря продолжительному беспроцентному периоду. Она также отметила, что все больше клиентов эффективно используют льготный период для оплаты как повседневных, так и крупных покупок, получая дополнительную выгоду в виде кешбэка. Длительность льготного периода все чаще становится определяющим фактором при выборе кредитной карты ПСБ.
Для оформления кредитной карты «180 дней без %» клиенты могут воспользоваться мобильным или интернет-банком, посетить официальный сайт банка или обратиться в отделения ПСБ.
Кредитная карта «180 дней без %». Полная стоимость кредита — 58,816%, процентная ставка — 59% годовых. Возобновляемый льготный (беспроцентный) период — 180 день. В течение льготного периода проценты за использование кредитного лимита не платятся, обязательным является внесение минимального платежа в размере 3% от суммы основного долга. Обслуживание карты бесплатное. Плата за SMS-информирование о проведенных операциях составляет 199 рублей и взимается за месяц обслуживания каждой карты клиента, к которой подключена услуга, за счет собственных средств клиента на счете по мере их поступления, в порядке календарной очередности. В случае закрытия счета и (или) отказа от выпуска (перевыпуска) новой карты или досрочного отказа от данной услуги стоимость обслуживания не возмещается. Очередность списания сумм операций со счета определяется очередностью поступления данных о совершении операций от устройств банка (включая банкоматы банков-партнеров) и данных о совершении операций от платежных систем. Максимальный кредитный лимит 1 000 000 руб. Комиссия за снятие наличных составляет 5,9% от суммы + 990 рублей, и взимается при списании суммы операции со счета. В случае совершения операции с использованием банкомата стороннего банка, может взиматься дополнительная комиссия, размер которой определяется сторонним банком. Кэшбэк на все покупки за счет кредитного лимита — 1% при сумме покупок от 20 000 руб в месяц. Подробные тарифы и условия предоставления услуг можно узнать на psbank.ru, по телефону 8 800 333 03 03 (круглосуточно, звонок по России бесплатный) или в офисах банка. Услуга предоставляется ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия № 3251, выдана Банком России 1 апреля 2025 г., без ограничения срока действия. Не является публичной офертой. Информация актуальна на дату публикации. ПАО «Банк ПСБ».
