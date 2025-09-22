Спрос на кредитные карты ПСБ вырос почти на 40% в Новосибирске

В августе 2025 года в Новосибирске зафиксирован рост выдачи кредитных карт «180 дней без %» от ПСБ на 39% в сравнении с аналогичным периодом 2024 года. Самые высокие показатели по оформлению пришлись на период с января по апрель, когда средний прирост составил около 77% относительно прошлогодних значений.

Отличительной особенностью кредитной карты ПСБ является увеличенный беспроцентный период, достигающий почти полугода, а именно 180 дней, в течение которых клиенты могут пользоваться заемными средствами без начисления процентов. Среди других достоинств карты следует выделить увеличенный кредитный лимит до 1 миллиона рублей на любые цели, а также отсутствие процентных начислений до момента использования кредитных средств и в течение льготного периода. Важно отметить, что отсчет льготного периода начинается с момента совершения первой покупки.

По словам Яны Авериной, заместитель управляющего по развитию розничного бизнеса ПСБ в Новосибирске, жители города высоко оценили кредитную карту ПСБ «180 дней без %» за возможность использования банковских средств без переплат благодаря продолжительному беспроцентному периоду. Она также отметила, что все больше клиентов эффективно используют льготный период для оплаты как повседневных, так и крупных покупок, получая дополнительную выгоду в виде кешбэка. Длительность льготного периода все чаще становится определяющим фактором при выборе кредитной карты ПСБ.

Для оформления кредитной карты «180 дней без %» клиенты могут воспользоваться мобильным или интернет-банком, посетить официальный сайт банка или обратиться в отделения ПСБ.