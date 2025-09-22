Участок площадью более 90 га под жилищное строительство нашли под Искитимом

В список территорий, предназначенных для жилищного строительства, вошел земельный участок площадью 91,8 га, расположенный в Чернореченском сельсовете под Искитимом. Об этом сообщил Росреестр.

В состав сельсовета входит шесть населенных пунктов: поселки Чернореченский, Старый Искитим, Рощинский, Александровский, Рябчинка и Койниха.

Всего с начала года в регионе выявлено 707 участков площадью 3099,5 га пригодных под застройку. За четыре года действия программы из ранее выявленных земельных участков в оборот вовлечен 122 земельных участка общей площадью 338,4 га.

Напомним, по итогам первого квартала 2025 года 8 муниципальных образований Новосибирской области из 14 определили земельные участки, с помощью которых регион планирует решить вопрос о бесплатном предоставлении земли льготным категориям граждан. Об этом глава департамента имущества Новосибирской области Роман Шилохвостов сообщал в апреле на заседании комитета по АПК регионального парламента. На тот момент в Искитимском районе в очереди на участки под садоводство стояли 909 человек, под огородничество — 11. На территории Новосибирской области определено 18 категорий граждан, имеющих право на предоставление земельных участков. В регионе в очереди на получение земельных участков на весну 2025 стояли более 44 тысяч льготников. В департаменте имущества области отмечали, что пока не могут решить вопрос с использованием для сокращения этой очередности заброшенных сельхозземель.

При этом новосибирцы жаловались депутатам, что коммерсанты скупают участки под ИЖС в районах области и потом продают их по высокой цене.

Ранее редакция сообщала о том, что заброшенные земельные участки новосибирцев будут продавать на торгах.