В Новосибирской области снизили коэффициент ОСАГО

Автор: Юлия Данилова

Центробанк посчитал, что в регионе началась активная работа по выявлению мошенников в сфере автострахования

С апреля коэффициент стоимости ОСАГО в Новосибирской области снизиться на треть: с 3,12 до 2,34. Об этом сообщил председатель комитета по транспорту регионального парламента Валерий Ильенко.

Он напомнил, что депутаты проводили несколько рабочих групп на которых обсуждалось неадекватное, по их мнению, повышение тарифа. На январской сессии было принято решение об обращении к главе ЦБ Эльвире Набиуллиной и председателю Госдумы Вячеславу Володину.

Кроме того, в регионе активизировали работу по выявлению автомошенников правоохранительные структуры. По данным ГУ МВД, в целом, в 2025 году в регионе было зарегистрировано более 300 сообщений о преступлениях в сфере автострахования. В результате их рассмотрения по 251 преступлению были возбуждены уголовные дела. Это почти в пять раз больше, чем годом ранее. За январь-март 2026 года возбуждено 73 уголовных дела, в суд направлено — 4 (по 17 эпизодам преступлений). В настоящее время в производстве СЧ СУ УМВД России по г. Новосибирску находится 2 уголовных дела в отношении организованных преступных групп по обвинению в совершении свыше 140 эпизодов преступлений в сфере автострахования.

— На основе этой статистики регулятор счел возможным снизать значение коэффициента для территорий Новосибирской области. Об этом говорится в пояснительной записке ЦБ, — подчеркнул Ильенко.

Впрочем, начальник ГУ МВД по Новосибирской области Андрей Кульков в ходе ежегодного доклада на февральской сессии регионального парламента говорил еще об одной проблеме. Он заявлял, что включение региона в зону высоких рисков автомошенничества не корректно.

— В основе мониторинга используются четыре показателя: частота страховых случаев, средняя выплата, скользящий коэффициент выплат и индикатор выборки по признаку неоднократности убытков. Анализ выше обозначенных критериев показал, что используемые для их формирования подходы в нашем регионе вызывают определённые вопросы. Так, например, индикатор неоднократности убытков определяется по результатам анализа данных реестра. В выборку должны включаться страховые случаи, когда один и тот же автомобиль или водитель несколько раз участвует в аварии. Анализ полученных нами данных из реестра неоднократности убытков, в которые вошли 530 лиц, участвовавших в получении выплаты по ОСАГО от четырёх и более раз, позволяет сделать вывод, что значительная часть предоставленных фамилий — это юристы. И непосредственного отношения к событиям, связанным с ДТП, они не имели. Вместе с тем, указанные субъекты числятся как повторники и оказывают серьёзное влияние на индикатор мониторинга, — констатировал Андрей Кульков.

Новосибирцы в соцсетях активно интересуются, можно ли сдать полис, купленные в период высоких тарифов, и купить новый по более лояльной цене.

Напомним, тариф на ОСАГО в двух особо отличившихся регионах России — Новосибирской области и Ингушетии — вырос в декабре 2025 года. Лолис для водителей подорожал в 2,5 раза.  У перевозчиков общественного транспорта расходы выросли с 30 до 70 тысяч рублей, а у грузоперевозчиков — с 60–70 до 140–150 тысяч. Депутаты заявляли, что дорогие полисы могут привести к перетоку транспортного бизнеса в другие регионы.

В середине марта Банк России представил проект указания, который предполагает корректировку территориального коэффициента (КТ) по ОСАГО для населенных пунктов Новосибирской области. Согласно проекту, для автовладельцев, зарегистрированных в Новосибирске, коэффициент может снизиться с текущих 3,12 до 2,34. Жителям Бердска показатель предлагают уменьшить с 2,48 до 1,86, Искитима — с 2,32 до 1,74. В остальных городах и районных центрах области территориальный коэффициент планируется изменить с 2 до 1,5.

Стоит отметить, что еще в одном регионе России, который как и Новосибирская область попал в зону повышенного коэффициента, ситуация с возбуждением уголовных дел в сфере автострахования продолжает ухудшаться. По данным Всероссийского союза страховщиков (ВСС) по итогам 2025 года, доля возбужденных уголовных дел от числа направленных в МВД заявлений о страховом мошенничестве в Ингушетии составила 1,4% (-3,9 п.п. год к году).

Ранее редакция сообщала о том, что повышенными тарифами на ОСАГО в Новосибирске пугают другие регионы. 

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

Сергей Никулин: «До конца года ставки по вкладам останутся двузначными»

Банкир ожидает смещения интереса новосибирцев к среднесрочным депозитам и инвестиционным стратегиям

Весенние «подснежники» по-новосибирски: чем опасны собачьи экскременты на улицах города

В Новосибирске пришла весна, и вместе с лужами, талой водой и оголившимися газонами горожане снова сталкиваются с неприятной сезонной реальностью. В Сибири не растут нежные цветы-подснежники, зато у этого слова давно появилось ироничное городское значение: так новосибирцы называют собачьи экскременты, массово проступающие из-под снега.

Проблема, конечно, существует круглый год. Но именно весной она становится особенно заметной: то, что месяцами скрывалось под снегом, оказывается на виду — на тротуарах, газонах, во дворах и даже рядом с детскими площадками. Речь идет не только о грязном городе, но и о рисках для здоровья людей, животных и окружающей среды.

Оплату Apple ID на смартфонах отключат российские операторы

Автор: Артем Рязанов

С 1 апреля в России владельцы iPhone не смогут пополнять свой баланс Apple ID через счет мобильного телефона. Вопрос обсуждался на совещании министра цифрового развития Максута Шадаева с участниками телеком-рынка. Операторов также предупредили, что необходимо, в том числе, препятствовать оплате услуг VPN, отметил РБК, со ссылкой на свои источники в компаниях.

В настоящее время у операторов МТС и «ВымпелКом» (бренд «Билайн») существует возможность оплачивать подписки и покупки в экосистеме Apple напрямую с мобильного счета. У «Т2 Мобайл» (бренд T2) и «МегаФона» такая функция доступна через партнеров.

«Академпарк» стал оператором лабораторно-производственной зоны «СмартСити»

Автор: Юлия Данилова

Оператор новосибирского Технопарка — АО «Академпарк» подключается к созданию инновационного жилмассива «СмартСити». Об этом сообщил гендиректор «Академпарка» Дмитрий Верховод.

— Первоначально правительством Новосибирской области в качестве оператора КРТ «СмартСити» было определено «Агентство развития жилищного строительства» (АРЖС). Потом было принято решение разделить этот участок на две части. Строительством жилья, социальной и деловой инфраструктуры будет заниматься АРЖС, а создание научно-производственной зоны будем курировать мы. В марте 2026 года наконец, вышло постановление правительства Новосибирской области о назначении «Академпарка» оператором этой зоны, — сообщил Верховод.

«Скажите ему, что мы работаем по 15 часов и часто без выходных»: новосибирские бизнесмены и бюджетники оценили слова Дерипаски о шестидневке

Автор: Мария Гарифуллина

В России снова обсуждают предложение об изменении рабочего графика граждан. На этот раз — с подачи предпринимателя, основателя промышленной группы «Базовый элемент» Олега Дерипаски. 30 марта в своём Telegram‑канале он написал о целесообразности шестидневной рабочей неделе с ежедневным графиком с 08:00 до 20:00. Это вызвало вал комментариев, преимущественно неодобрительных. Но есть и те, кто разделяет эту идею, — например, академик Геннадий Онищенко.

Infopro54 поговорил с новосибирскими бизнесменами и бюджетниками о том, как они относятся к предложению работать ещё больше. Два основных вывода, которые можно сделать из этих бесед: первый — у многих нагрузка давно уже больше, чем восьмичасовой рабочий день при графике 5/2; второй — призывы работать ещё больше люди не разделяют.

Законы апреля затронут бизнес и повседневную жизнь новосибирцев

Автор: Оксана Мочалова

С 1 апреля социальные пенсии вырастут на 6,8%. Повышение коснется граждан, у которых нет трудового стажа, людей с инвалидностью и семей, потерявших кормильца. Пенсионеры, которым в марте исполнилось 80 лет, или те, кому установили первую группу инвалидности, начнут получать удвоенную фиксированную часть страховой пенсии — около 19,2 тыс. рублей. В среднем по России социальные пенсии вырастут на 1,1 тысячи рублей. Это повышение затронет 83,5 тысячи жителей Новосибирской области. Все надбавки начислят автоматически, без подачи заявлений. Для новосибирских пенсионеров это означает прибавку к бюджету без лишних визитов в ведомства.

С 1 апреля банки меняют подход к оценке платежеспособности клиентов. В расчет пойдут только те доходы, которые можно подтвердить официальными документами. «Серая» зарплата в конверте или переводы от знакомых на карту больше не помогут увеличить шансы на одобрение кредита. Для тех, кто получает зарплату официально, процесс, наоборот, упростится — банки смогут запрашивать данные через «Цифровой профиль», избавив заемщика от лишней бюрократии.

Комфорт на остановках: в Новосибирске продолжается масштабное обновление

В 2026 году в Новосибирске запланирована масштабная модернизация транспортной инфраструктуры: предполагается установка более 130 новых остановок. На эти цели из городского бюджета будет выделено около 30 миллионов рублей.

Глава города Максим Кудрявцев подчеркнул, что опыт прошлого года, когда было обновлено свыше двухсот павильонов, показал позитивную реакцию горожан. По его словам, в этом году работа будет продолжена, и в Новосибирске появятся не менее 135 новых остановок.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

