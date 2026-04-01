В Новосибирской области снизили коэффициент ОСАГО

С апреля коэффициент стоимости ОСАГО в Новосибирской области снизиться на треть: с 3,12 до 2,34. Об этом сообщил председатель комитета по транспорту регионального парламента Валерий Ильенко.

Он напомнил, что депутаты проводили несколько рабочих групп на которых обсуждалось неадекватное, по их мнению, повышение тарифа. На январской сессии было принято решение об обращении к главе ЦБ Эльвире Набиуллиной и председателю Госдумы Вячеславу Володину.

Кроме того, в регионе активизировали работу по выявлению автомошенников правоохранительные структуры. По данным ГУ МВД, в целом, в 2025 году в регионе было зарегистрировано более 300 сообщений о преступлениях в сфере автострахования. В результате их рассмотрения по 251 преступлению были возбуждены уголовные дела. Это почти в пять раз больше, чем годом ранее. За январь-март 2026 года возбуждено 73 уголовных дела, в суд направлено — 4 (по 17 эпизодам преступлений). В настоящее время в производстве СЧ СУ УМВД России по г. Новосибирску находится 2 уголовных дела в отношении организованных преступных групп по обвинению в совершении свыше 140 эпизодов преступлений в сфере автострахования.

— На основе этой статистики регулятор счел возможным снизать значение коэффициента для территорий Новосибирской области. Об этом говорится в пояснительной записке ЦБ, — подчеркнул Ильенко.

Впрочем, начальник ГУ МВД по Новосибирской области Андрей Кульков в ходе ежегодного доклада на февральской сессии регионального парламента говорил еще об одной проблеме. Он заявлял, что включение региона в зону высоких рисков автомошенничества не корректно.

— В основе мониторинга используются четыре показателя: частота страховых случаев, средняя выплата, скользящий коэффициент выплат и индикатор выборки по признаку неоднократности убытков. Анализ выше обозначенных критериев показал, что используемые для их формирования подходы в нашем регионе вызывают определённые вопросы. Так, например, индикатор неоднократности убытков определяется по результатам анализа данных реестра. В выборку должны включаться страховые случаи, когда один и тот же автомобиль или водитель несколько раз участвует в аварии. Анализ полученных нами данных из реестра неоднократности убытков, в которые вошли 530 лиц, участвовавших в получении выплаты по ОСАГО от четырёх и более раз, позволяет сделать вывод, что значительная часть предоставленных фамилий — это юристы. И непосредственного отношения к событиям, связанным с ДТП, они не имели. Вместе с тем, указанные субъекты числятся как повторники и оказывают серьёзное влияние на индикатор мониторинга, — констатировал Андрей Кульков.

Новосибирцы в соцсетях активно интересуются, можно ли сдать полис, купленные в период высоких тарифов, и купить новый по более лояльной цене.

Напомним, тариф на ОСАГО в двух особо отличившихся регионах России — Новосибирской области и Ингушетии — вырос в декабре 2025 года. Лолис для водителей подорожал в 2,5 раза. У перевозчиков общественного транспорта расходы выросли с 30 до 70 тысяч рублей, а у грузоперевозчиков — с 60–70 до 140–150 тысяч. Депутаты заявляли, что дорогие полисы могут привести к перетоку транспортного бизнеса в другие регионы.

В середине марта Банк России представил проект указания, который предполагает корректировку территориального коэффициента (КТ) по ОСАГО для населенных пунктов Новосибирской области. Согласно проекту, для автовладельцев, зарегистрированных в Новосибирске, коэффициент может снизиться с текущих 3,12 до 2,34. Жителям Бердска показатель предлагают уменьшить с 2,48 до 1,86, Искитима — с 2,32 до 1,74. В остальных городах и районных центрах области территориальный коэффициент планируется изменить с 2 до 1,5.

Стоит отметить, что еще в одном регионе России, который как и Новосибирская область попал в зону повышенного коэффициента, ситуация с возбуждением уголовных дел в сфере автострахования продолжает ухудшаться. По данным Всероссийского союза страховщиков (ВСС) по итогам 2025 года, доля возбужденных уголовных дел от числа направленных в МВД заявлений о страховом мошенничестве в Ингушетии составила 1,4% (-3,9 п.п. год к году).

