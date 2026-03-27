Повышенными тарифами на ОСАГО в Новосибирске пугают другие регионы

Не хотите по-хорошему …

В числе проблемных территорий с точки зрения автоподстав и страхового мошенничества руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов назвал регионы Северного Кавказа, Приморский и Хабаровский края, Республика Марий Эл и Архангельская область.

— Логика повышенного тарифа связана не только с убыточностью ОСАГО, но и с попыткой побудить региональные власти и силовые структуры активнее реагировать на проблему страхового мошенничества, — цитирует эксперта проект «Страхование: Общественная экспертиза».

Цыганов отметил, что на протяжении нескольких лет СМИ и страховщики указывали на необходимость межведомственной работы в этой сфере. Такие материалы неоднократно выходили и на портале Infopro54. Как отмечают участники рынка, их не услышали, поэтому представители отрасли продавили решение о повышенном тарифе.

Системные риски

Банк России сообщил, что в 2025 году в ряде регионов сформировались системные риски: вырос индикатор выборки по признаку «неоднократности» убытков, когда один и тот же автомобиль или водитель неоднократно участвует в ДТП в течение года. В Ингушетии этот показатель достиг 30,1% (+19,3 п.п. год к году), в Новосибирской области — 31,6% (+13,1 п.п.) при среднероссийском уровне 7,7%. Значительно выше среднего также показатели в Приморском крае — 17,6% (+3,8 п.п.) и Дагестане — 11,3% (+3 п.п.). Такая динамика может свидетельствовать о высокой активности организованных мошеннических групп.

По данным Российского союза страховщиков (РСА), по итогам 2025 года частота страховых случаев в Ингушетии составила 11,7% — это максимум по стране. В Дагестане показатель достиг 7,1%, в Приморском крае — 6,6%, в Новосибирской области — 6,3%, в Хабаровском крае — 6,1%. Для сравнения: среднее значение по России — 4,4%.

Руководитель рабочей группы НФ «Защита прав автомобилистов» Пётр Шкуматов считает, что сочетание высокой частоты страховых случаев с заметной долей «неоднократных» убытков указывает именно на вероятное наличие организованных преступных групп»

— Страховое мошенничество следует рассматривать не как частный конфликт между клиентом и страховой компанией, а как фактор, напрямую влияющий на цену полиса для добросовестных автомобилистов. Опыт Новосибирской области показывает: если проблема долго не решается на региональном уровне, в конечном счете в дело вмешается регулятор, а последствия скажутся на всех жителях региона, — подчеркнул Александр Цыганов.

Получилось по-плохому

Напомним, тариф на ОСАГО в двух особо отличившихся регионах России — Новосибирской области и Ингушетии — вырос в декабре 2025 года. В январе 2026 на комитете по транспорту регионального парламента председатель комитета Валерий Ильенко отмечал, что стоимость полисов для водителей увеличилась. У перевозчиков общественного транспорта расходы выросли с 30 до 70 тысяч рублей, а у грузоперевозчиков — с 60–70 до 140–150 тысяч. Депутаты заявили, что дорогие полисы могут привести к перетоку транспортного бизнеса в другие регионы.

В середине марта Банк России представил проект указания, который предполагает корректировку территориального коэффициента (КТ) по ОСАГО для населенных пунктов Новосибирской области. Согласно проекту, для автовладельцев, зарегистрированных в Новосибирске, коэффициент может снизиться с текущих 3,12 до 2,34. Жителям Бердска показатель предлагают уменьшить с 2,48 до 1,86, Искитима — с 2,32 до 1,74. В остальных городах и районных центрах области территориальный коэффициент планируется изменить с 2 до 1,5.

В Центральном банке пояснили, что пересмотр показателей стал возможен благодаря активизации работы по борьбе с мошенничеством в автостраховании. В конце 2025 года правоохранительные органы региона возбудили 122 уголовных дела по фактам страхового мошенничества. Тенденция сохранилась и в начале 2026 года.

По данным Всероссийского союза страховщиков (ВСС) по итогам 2025 года, доля возбужденных уголовных дел от числа направленных в МВД заявлений о страховом мошенничестве в Новосибирской области составила 26% (+12,3 п.п.). Для сравнения, в Ингушетии — 1,4% (-3,9 п.п. год к году), то есть ситуация в регионе продолжает ухулшаться. В лидерах по стране Дагестан — 65,3% (+28,8 п.п.). В Приморском и Хабаровском краях, Архангельской области и Марий Эл показатели за год упали. То есть эти регионы являются потенциальными претендентами на повышенный тариф. Средний уровень по России — 23,9%.

Ранее редакция сообщала, что новосибирец обратился за страховыми выплатами по ОСАГО 146 раз.