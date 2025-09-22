Рекламодателям

Жителям Новосибирска звонят мошенники, представляясь курьерами СДЭК

  • 22/09/2025, 11:07
Автор: Мария Гарифуллина
Жителям Новосибирска звонят мошенники, представляясь курьерами СДЭК
Телефонный разговор заканчивается указанием сообщить код из СМС

В Новосибирске участились случаи, когда телефонные мошенники представляются курьерами СДЭК. Они сообщают о пришедшей посылке и в ходе разговора убеждают человека выполнить определенные действия, которые ведут к передаче персональных данных.

Это относительно новая мошенническая легенда, но по сути она не отличается от схема когда звонящий представляется сотрудником прокуратуры, СК, Центробанка или кем-то еще. Тем не менее, люди, особенно пожилые, на этот крючок попадаются.

— Мне позвонили с неизвестного номера. Первый вызов я не услышала, на второй ответила. Человек представился сотрудником СДЭК, сказал, что мне пришла посылка и он должен ее доставить. При этом, почему-то отказывался называть адрес, куда собирается привезти. Меня это смутило немного, но трубку я не положила. Он минут 15 со мной разговаривал. Я объясняла, что посылку не жду и вообще не понимаю, о чем речь. В итоге он сказал, что мне надо назвать код, который будет указан в СМС. Я перезвонила дочери, чтобы посоветоваться, она мне объяснила, что это точно мошенники и разговаривать с ними вообще не надо было. Честно скажу, единственное, что меня заставило засомневаться, это то, что посылку я не ждала. А если бы шел какой-то заказ с маркетплейса, то, возможно, и купилась бы, — рассказала Infopro54 жительница Новосибирска Надежда Яковлева.

В компании СДЭК знают о подобных звонках, сигналы поступали из разных регионов. Активно использовать такую схему мошенники начали летом текущего года.

— В последнее время участились случаи, когда злоумышленники представляются сотрудниками СДЭК. Если вам звонят и представляются службой СДЭК, но вы сомневаетесь в подлинности звонка, пожалуйста, свяжитесь с нами напрямую. Наши менеджеры ответят на все ваши вопросы и помогут разобраться в любой ситуации, — говорится в комментарии компании.

В подобных схемах с сообщениями о якобы пришедших посылках мошенники используют и название Почты России: говорят, что курьерская доставка письма и просят согласовать время, далее высылается смс с кодом входа в Почта Банк.  Этот код просят назвать. Если человек это делает мошенники получают доступ в его кабинет на Госуслугах.

— Формы, по которым мошенники выманивают код, они сейчас настолько разнообразны, что даже, наверное, уже не принципиально конкретный фокус рассматривать. В принципе нужно понимать, что дистанционно, кто бы ни спрашивал — курьер, банк, МВД, ЖКХ,  и какие бы вопросы не звучали, всё что дистанционно спрашивается  — сразу красный флаг. Все коды сообщаются непосредственно в месте получения товара: мы пришли на место нас администратор спрашивает, назовите там код или дайте отсканировать QR-код, последние цифры телефона или что-то еще. То есть при прямом контакте, когда ты забираешь посылку. Дистанционно никакие коды не называются. Если этот товар должен прийти тебе в руки, в момент его получения ты сообщаешь информацию, необходимую конкретному курьеру, и получаешь товар. Все остальное это стопудово мошенники, — сообщил Infopro54 директор  автономной некоммерческой организации «Новосибирский Дом финансового просвещения» Сергей Блинов.

Добавим, что по данным ГУ МВД по Новосибирской области, за восемь месяцев 2025 года жертвами мошенников уже стали 8 896 человек, общий ущерб превысил 214 миллионов рублей.

Ранее редакция сообщала о новой схеме мошенничества с «Госуслугами».

Фото Марии Гарифуллиной / Infopro54

2 533

Рубрики : Общество

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : телефонное мошенничество


Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Михаил Угрюмов, академик РАН, профессор, д.б.н., заведующий отделом молекулярной биологии ГНЦ РФ Института биоорганической химии

Михаил Угрюмов: Для борьбы с болезнью Паркинсона нужно создавать мультицентровый проект

Российские ученые ищут финансирование для расширения клинических исследований заболеваний, которые считаются эпидемией 21 века
Все материалы
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
В Новосибирске запустят цифровой проект по оценке нефтяных скважин
22/09/25 15:00
Бизнес Наука Технологии
Новая школа в Татарске: губернатор поручил ускорить темпы строительства
22/09/25 14:15
Власть
От ножей до гранатомётов: этническую ОПГ с боевым арсеналом оружия задержали в Новосибирске
22/09/25 14:03
Право&Порядок
В Новосибирске у селлера маркетплейса изъято 400 нелегальных электроинструментов
22/09/25 13:45
Бизнес ВЭД Право&Порядок
Губернатор требует пересмотреть приоритеты после ЧП в школе
22/09/25 13:20
Власть
В Новосибирской области передвижные камеры фиксируют новые виды нарушений
22/09/25 13:00
Общество
После обрушения школы в Татарске возбуждено уголовное дело
22/09/25 12:30
Власть Общество Право&Порядок
Аномальная жара придет в Новосибирскую область в конце сентября
22/09/25 12:00
Общество
Министром ЖКХ Новосибирской области станет Евгений Назаров
22/09/25 11:30
Власть Отставки и назначения
Жителям Новосибирска звонят мошенники, представляясь курьерами СДЭК
22/09/25 11:07
Общество
Спрос на кредитные карты ПСБ вырос почти на 40% в Новосибирске
22/09/25 10:25
Финансы
Участок площадью более 90 га под жилищное строительство нашли под Искитимом
22/09/25 10:00
Власть Недвижимость Общество
Ритейл в Сибири ожидает повышения цен на молоко до 20%
22/09/25 9:00
Агропром Бизнес Общество
В России начали действовать новые справочники стоимости запчастей по ОСАГО
21/09/25 18:00
Российским пенсионерам рассказали о доплатах к 1 октября
21/09/25 17:00
Общество
С экс-министра Абызова начали взыскивать 27 млрд рублей
21/09/25 16:30
Бизнес Власть
Под Новосибирском обрушилось здание школы
21/09/25 13:00
Общество
В Новосибирске планируют построить новые станции метро
21/09/25 11:00
Общество
Несколько новосибирских АЗС сообщили о дефиците дизтоплива
21/09/25 9:00
Общество
Новосибирским застройщикам разрешили сдвигать сроки ввода домов
20/09/25 16:00
Бизнес Власть Недвижимость
Популярное
Жительница Новосибирска продает автограф Гарри Поттера за 15 тысяч рублей
22/09/25 14:15
Эксперты рассказали, как бороться с осенней хандрой в Новосибирске
10/09/25 18:00
Эксперты Новосибирска раскрыли секреты хранения картофеля зимой
9/09/25 9:30
Школьники Новосибирска изучают профессии в рамках творческой гостиной
3/09/25 19:30
Летучие мыши стали чаще залетать в квартиры новосибирцев
2/09/25 18:15
Лунный календарь для любителей комнатных растений на сентябрь 2025
31/08/25 10:15
Новости компаний
Банк Уралсиб принял участие в работе десятого Восточного экономического форума
22/09/25 9:10
Банк Уралсиб вошел в Топ-3 рейтинга лучших автокредитов
18/09/25 9:10
Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга по объемам ипотечного кредитования за 7 месяцев
17/09/25 10:31
Ипотека Банка Уралсиб вошла в Топ-10 лучших программ на первичном рынке жилья
16/09/25 9:10
Банк Уралсиб проведет практический вебинар по ВЭД для бизнеса
5/09/25 9:10
Банк Уралсиб запустил акцию «Белорусский экспресс» для новых бизнес-клиентов
4/09/25 9:10

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Сентябрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Авг    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять