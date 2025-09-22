Жителям Новосибирска звонят мошенники, представляясь курьерами СДЭК

В Новосибирске участились случаи, когда телефонные мошенники представляются курьерами СДЭК. Они сообщают о пришедшей посылке и в ходе разговора убеждают человека выполнить определенные действия, которые ведут к передаче персональных данных.

Это относительно новая мошенническая легенда, но по сути она не отличается от схема когда звонящий представляется сотрудником прокуратуры, СК, Центробанка или кем-то еще. Тем не менее, люди, особенно пожилые, на этот крючок попадаются.

— Мне позвонили с неизвестного номера. Первый вызов я не услышала, на второй ответила. Человек представился сотрудником СДЭК, сказал, что мне пришла посылка и он должен ее доставить. При этом, почему-то отказывался называть адрес, куда собирается привезти. Меня это смутило немного, но трубку я не положила. Он минут 15 со мной разговаривал. Я объясняла, что посылку не жду и вообще не понимаю, о чем речь. В итоге он сказал, что мне надо назвать код, который будет указан в СМС. Я перезвонила дочери, чтобы посоветоваться, она мне объяснила, что это точно мошенники и разговаривать с ними вообще не надо было. Честно скажу, единственное, что меня заставило засомневаться, это то, что посылку я не ждала. А если бы шел какой-то заказ с маркетплейса, то, возможно, и купилась бы, — рассказала Infopro54 жительница Новосибирска Надежда Яковлева.

В компании СДЭК знают о подобных звонках, сигналы поступали из разных регионов. Активно использовать такую схему мошенники начали летом текущего года.

— В последнее время участились случаи, когда злоумышленники представляются сотрудниками СДЭК. Если вам звонят и представляются службой СДЭК, но вы сомневаетесь в подлинности звонка, пожалуйста, свяжитесь с нами напрямую. Наши менеджеры ответят на все ваши вопросы и помогут разобраться в любой ситуации, — говорится в комментарии компании.

В подобных схемах с сообщениями о якобы пришедших посылках мошенники используют и название Почты России: говорят, что курьерская доставка письма и просят согласовать время, далее высылается смс с кодом входа в Почта Банк. Этот код просят назвать. Если человек это делает мошенники получают доступ в его кабинет на Госуслугах.

— Формы, по которым мошенники выманивают код, они сейчас настолько разнообразны, что даже, наверное, уже не принципиально конкретный фокус рассматривать. В принципе нужно понимать, что дистанционно, кто бы ни спрашивал — курьер, банк, МВД, ЖКХ, и какие бы вопросы не звучали, всё что дистанционно спрашивается — сразу красный флаг. Все коды сообщаются непосредственно в месте получения товара: мы пришли на место нас администратор спрашивает, назовите там код или дайте отсканировать QR-код, последние цифры телефона или что-то еще. То есть при прямом контакте, когда ты забираешь посылку. Дистанционно никакие коды не называются. Если этот товар должен прийти тебе в руки, в момент его получения ты сообщаешь информацию, необходимую конкретному курьеру, и получаешь товар. Все остальное это стопудово мошенники, — сообщил Infopro54 директор автономной некоммерческой организации «Новосибирский Дом финансового просвещения» Сергей Блинов.

Добавим, что по данным ГУ МВД по Новосибирской области, за восемь месяцев 2025 года жертвами мошенников уже стали 8 896 человек, общий ущерб превысил 214 миллионов рублей.

Ранее редакция сообщала о новой схеме мошенничества с «Госуслугами».