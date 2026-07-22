Новосибирские подростки называют первый опыт работы негативным и травмирующим

В Новосибирской области на фоне кадрового голода работодатели все чаще обращают внимание на несовершеннолетних соискателей. Но при этом часть работодателей не соблюдают трудовое законодательство при приеме на работу несовершеннолетних.

Журналист Infopro54 поговорил с подростками, имеющими опыт работы, и провел опрос в чатах старшеклассников. Более половины школьников, у которых есть трудовой опыт, оценили его как негативный. Приведем две довольно типичные истории.

Семнадцатилетняя София начала работать в 16 лет, в девятом классе. Она пошла на этот шаг не ради карманных денег — в семье не хватало на самое необходимое: одежду, питание.

— Я училась в девятом классе, когда устроилась в одно из новосибирских кафе на позицию хостес. Думала, что это приятная работа в красивой униформе — встречать гостей, провожать. На деле все оказалось иначе. При приеме на работу меня рассматривали, сказали: «Ладно, ты сгодишься, у тебя чистая кожа». Было неприятно, но я промолчала. Оказалось, что придирками к внешности все не ограничилось. Мне сказали, что договор заключат после испытательного срока, но его так и не заключили. Вместо 5-6 часовой смены, о которой мы договаривались, смены была 12-часовая, нужно было заменять официанток. Потому что людей не хватало. К первой зарплате хвалить перестали, выкатили кучу претензий. Вместо обещанных 35 тысяч заплатили 20, объяснив, что мне еще учиться и учиться. В таком режиме я проработала полгода, платили минимальные деньги, до обещанной суммы так и не добрались. Усталость была колоссальная. Сейчас понимаю, что правильнее было бы идти устраиваться с родителем. Но у них своих проблем достаточно, — рассказала София.

После этой истории София решила максимально сосредоточиться на учебе, чтобы получить на ЕГЭ высокие баллы и поступить в университет. Небольшие деньги она зарабатывала, помогая соседям с разовыми задачами.

Восемнадцатилетний Степан в этом году окончил школу. Он работал промоутером в сети магазинов сотовых аксессуаров и теперь никому не советует такую работу.

— Не могу сказать, что были голодные времена, но хотелось больше карманных денег, чтобы разгрузить родителей. Устроился промоутером: приставать к людям на улице с листовками. Обещали две тысячи за смену, казалось, ничего сложного. Но в компании оказалось много вранья. Деньги сначала приходили в обещанном размере, потом под разными предлогами выплаты сокращались. Сложилось ощущение, что платить подросткам не хотят. Говорил с другими ребятами — все были недовольны, рассказывали об обмане, грубости. На вопрос, почему не уходят, отвечали: «Везде так, чего ты хочешь от работодателей-капиталистов?» — говорит Степан.

Чаще всего подростки от 14 до 18 лет ищут работу в сфере HoReCa (гостиничный и ресторанный бизнес): официантами, бариста, упаковщиками, комплектовщиками, продавцами-консультантами. Часть откликается на вакансии курьеров, но подростки считают, что там график сложно совмещать с учебой.

Юристы отмечают, что несовершеннолетние работники остаются крайне уязвимой категорией: они редко знают свои права. Поэтому высока доля случаев, когда с ними не заключают трудовой договор, не выплачивают зарплату или платят меньше обещанного. Такой негативный опыт травмирует конкретного человека и формирует недоверие к работодателям в целом. Молодые люди либо становятся сверхнастороженными, либо продолжают наступать на те же грабли, так и не узнав своих прав. Доля работодателей, использующих серые схемы, на рынке высока, а в условиях кризиса таких случаев становится только больше.

В качестве мер, которые могут защитить подростка при трудоустройстве, юристы называют следующие схемы трудоустройства: процесс с момента оформления документов стоит контролировать родителям; искать работу через центры занятости (работодатели обязаны сдавать ЦЗН табели учета рабочего времени и зарплатные ведомости).

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