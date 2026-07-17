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Бизнес Общество

«Чисто и не пахнет»: бизнес в Новосибирске зарабатывает на бассейнах под открытым небом

Автор: Юлия Данилова

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Количество таких объектов в городе продолжает расти

Посещение открытого бассейна в Новосибирске стоит около 2,2 тысяч рублей в будние дни и 2,8 тысяч — в выходные. Об этом сообщили эксперты сервиса 2ГИС, изучившие предложения в городах-миллионниках России.

По стоимости этой услуги Новосибирск находится на пятом месте в стране. Наиболее высокая стоимость посещения бассейнов в Москве: в среднем в будни она составляет 2714 рублей, в выходные — 3023 рубля. Далее идут Санкт-Петербург, Екатеринбург и Казань.

В среднем в миллионниках стоимость посещения бассейна в выходной день выше на 23%. Средняя стоимость в будний день составляет чуть более 2 000 рублей, в выходные — более 2 500 рублей.

Судя по данным 2ГИС, в Новосибирске в рубрике «открытые бассейны» представлено 19 предложений. Все работают при отелях, базах отдыха и клубах. Впрочем, не исключено, что их больше. В частности, такие объекты сейчас появляются в отдаленных районах города. Например, на территории Южно-Чемского жилмассива и т.д.

Судя по отзывам, новосибирцы выбирают этот вид отдыха, так как здесь можно провести время более комфортно, чем на естественных пляжах регионах. Многим нравится регулируемая температура воды, наличие персонала, который постоянно присматривает за детьми, а также разнообразный сервис, начиная от общепита и заканчивая услугами-спа.

— У таких бассейнов нет насекомых, не пахнет водорослями, нет мусора, вежливый персонал. Денег на такой отдых не жалко, тем более что вырваться за лето удается всего несколько раз, так хоть не разочаровываться, — говорится в отзывах новосибирцев.

Открытые бассейны становятся обязательным элементом термальных комплексов, в которые активно вкладываются инвесторы. К примеру, недавно был анонсирован проект за 5 млрд рублей в Заельцовском бору.  Спа-комплекс рядом с Заельцовским бором также планирует построить Александр Бойко. Крупные инвестиции запланированы в новосибирский санаторий «Речкуновский».

Ранее редакция сообщала о том, что всего два частных пляжа в Новосибирске прошли аттестацию и включены в реестр Росаккредитации. На очереди — один муниципальный пляж. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса.

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Рубрики : Бизнес Общество

Регионы : Новосибирск

Теги : бассейны Новосибирска

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Предпринимателей Новосибирска не интересуют места на городских кладбищах

Предпринимателей Новосибирска не интересуют места на городских кладбищах

Автор: Юлия Данилова

Аукционы на право заключения договоров на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов на территориях городских кладбищ признаются несостоявшимися из-за отсутствия заявок. На данный момент прошли 9 торгов, по трем из них были определены победители ― всего четверо предпринимателей, которые получили право на установку четырех киосков. Причем на торги от 14 июля на размещение двух НТО на кладбище «Инское» заявки подал один предприниматель ―  ИП Ибрагимов Д.С. По одному лоту он впоследствии отозвал заявку. Речь шла о размещении НТО площадью 150 кв. м на 7 лет с арендной платой за год 816 тысяч рублей.

По шести торгам заявок не было.

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Правительство России одобрило меры по стабилизации цен на топливо

Автор: Артем Рязанов

Правительство РФ приняло меры для стабилизации цен на топливо, сообщили РИА Новости со ссылкой на свой источник.

— Меры одобрены, — сказал собеседник агентства.

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Мошенники вовлекают новосибирских подростков в дропперство во время летних каникул

Мошенники активно вовлекают подростков в дропперские схемы. Эта проблема особенно заметна в Новосибирской области: злоумышленники находят детей и молодых людей через мессенджеры, соцсети и объявления с обещанием быстрого дохода. По данным ГУ МВД России по Новосибирской области, в 2025 году через интернет вовлекли в преступления 153 подростка региона — на треть больше, чем годом ранее. Прокуратура Новосибирской области сообщает, что за первое полугодие 2026 года несовершеннолетние или при их участии совершили еще 14 преступлений по статье «Неправомерный оборот средств платежей».

Дропперство — это участие в переводе или обналичивании чужих, чаще всего украденных денег. Подросткам предлагают «легкий заработок»: оформить карту, принять перевод, переслать деньги дальше или передать доступ к банковскому приложению. На первый взгляд это может показаться безобидным, но на самом деле ребенок становится частью преступной схемы.

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Новосибирский бизнесмен продает нефтяной бизнес в Коми

Автор: Оксана Мочалова

Новосибирский бизнесмен Сергей Докучаев, один из основателей золотодобытчика «Высочайший» (GV Gold), вышел из нефтяного проекта в Коми.  По данным «Ъ», вместе с экс-замминистра энергетики Валерием Гариповым он продает доли в двух компаниях с лицензиями на Ермоловский и Висовский участки. Прогнозные ресурсы — 18,5 млн тонн нефти, стоимость активов — $30 млн.

Причина продажи, по словам представителей продавцов, — высокая стоимость банковского финансирования, которая делает разведку невыгодной. В объявлении указано, что участки обеспечены инфраструктурой: рядом проходят железная дорога, ЛЭП и нефтепровод, а в Ухте есть НПЗ «ЛУКОЙЛа». Однако эксперты, опрошенные изданием, сомневаются, что покупатель найдется быстро. Ресурсы оценены лишь по прогнозной категории D0, что требует серьезных вложений в сейсморазведку и бурение. К тому же на рынке много аналогичных предложений, а инвесторы сейчас выбирают активы с подтвержденными запасами.

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Жара возвращается: в Новосибирской области на выходных ожидается до +30 °C

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирской области в ближайшие дни сохранится тёплая погода, местами возможны дожди и грозы. По данным Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЗСУГМС), температурный фон будет постепенно расти.

В субботу, 18 июля, станет ещё теплее: ночью +13…+18 °C, днём +24…+29 °C. Местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер сменит направление на северо-западное, его скорость составит 4–9 м/с, с порывами ночью до 16 м/с, днём — до 14 м/с.

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Аграрные проекты стоимостью более 65 млрд рублей запустят в Новосибирской области

Автор: Юлия Данилова

До 2033 года в Новосибирске будет реализовано 9 проектов в сфере АПК на общую сумму 65 млрд рублей. Об этом сообщил председатель правления Россельхозбанка Борис Листов на «Днях поля».

— Например, в регионе построят сыродельный завод, объем готовой продукции будет превышать 35 тысяч тонн в год. Кроме того, в Новосибирской области появится современный элеваторный комплекс для хранения 165 тысяч тонн зерна, — сообщил он.

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