«Чисто и не пахнет»: бизнес в Новосибирске зарабатывает на бассейнах под открытым небом

Посещение открытого бассейна в Новосибирске стоит около 2,2 тысяч рублей в будние дни и 2,8 тысяч — в выходные. Об этом сообщили эксперты сервиса 2ГИС, изучившие предложения в городах-миллионниках России.

По стоимости этой услуги Новосибирск находится на пятом месте в стране. Наиболее высокая стоимость посещения бассейнов в Москве: в среднем в будни она составляет 2714 рублей, в выходные — 3023 рубля. Далее идут Санкт-Петербург, Екатеринбург и Казань.

В среднем в миллионниках стоимость посещения бассейна в выходной день выше на 23%. Средняя стоимость в будний день составляет чуть более 2 000 рублей, в выходные — более 2 500 рублей.

Судя по данным 2ГИС, в Новосибирске в рубрике «открытые бассейны» представлено 19 предложений. Все работают при отелях, базах отдыха и клубах. Впрочем, не исключено, что их больше. В частности, такие объекты сейчас появляются в отдаленных районах города. Например, на территории Южно-Чемского жилмассива и т.д.

Судя по отзывам, новосибирцы выбирают этот вид отдыха, так как здесь можно провести время более комфортно, чем на естественных пляжах регионах. Многим нравится регулируемая температура воды, наличие персонала, который постоянно присматривает за детьми, а также разнообразный сервис, начиная от общепита и заканчивая услугами-спа.

— У таких бассейнов нет насекомых, не пахнет водорослями, нет мусора, вежливый персонал. Денег на такой отдых не жалко, тем более что вырваться за лето удается всего несколько раз, так хоть не разочаровываться, — говорится в отзывах новосибирцев.

Открытые бассейны становятся обязательным элементом термальных комплексов, в которые активно вкладываются инвесторы. К примеру, недавно был анонсирован проект за 5 млрд рублей в Заельцовском бору. Спа-комплекс рядом с Заельцовским бором также планирует построить Александр Бойко. Крупные инвестиции запланированы в новосибирский санаторий «Речкуновский».

Ранее редакция сообщала о том, что всего два частных пляжа в Новосибирске прошли аттестацию и включены в реестр Росаккредитации. На очереди — один муниципальный пляж.