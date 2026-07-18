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Общество

УФАС ответило на вопрос о резком росте цен на бензин в Новосибирске

Автор: Мария Гарифуллина

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На некоторых заправках цены за неполный месяц выросли более чем в два раза

Новосибирское управление федеральной антимонопольной службы (ФАС) ответило на запрос Infopro54 о проверках и реакции на резкое подорожание топлива на АЗС региона. Если кратко передавать суть ответа, то УФАС ничего не сообщило о проверках, их результатах и предостережениях участникам топливного рынка.

В своем запросе от 15 июля редакция просила ответить на следующие вопросы:

— Поступали ли в Управление сигналы о резком повышении цен на бензин и дизельное топливо на независимых АЗС Новосибирска и Новосибирской области в июне — июле 2026 года? На некоторых станциях рост цен достиг 90–100%.

 

— Проводит ли Управление в данный момент проверку по фактам резкого увеличения цен на топливо? Если проверки проводятся, то когда будут известны их результаты? Если результаты проверок и решения уже есть, просим о них сообщить.

— Проводят ли специалисты Управления мониторинг текущих цен на АЗС региона или рассматривают только поступающие сигналы?

— Что может стать основанием для начала проверки в подобных случаях?

17 июля Новосибирское УФАС предоставило ответ на эти вопросы. Приводим его полностью.

— Новосибирское УФАС России осуществляет постоянный (ежедневный) мониторинг ситуации на рынке нефтепродуктов и анализирует его на предмет соблюдения требований антимонопольного законодательства. В рамках своих полномочий управление осуществляет контроль за ценообразованием на рынке нефтепродуктов в части проверки обоснованности устанавливаемых хозяйствующими субъектами цен, в случае если данные хозяйствующие субъекты занимают доминирующее положение на соответствующем товарном рынке, а также в случае заключения участниками рынка антиконкурентных соглашений или осуществления антиконкурентных действий. ФАС России и ее территориальные органы продолжают осуществлять мониторинг текущей ситуации на рынках нефтепродуктов и в случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства принимают соответствующие меры реагирования, — говорится в ответе.

До начала топливного кризиса (до 20-х чисел июня) на новосибирских АЗС независимо от бренда и размера сети бензин АИ-92 стоил 63–65 рублей за литр, АИ-95 — 67–69 рублей, дизтопливо — примерно 80 рублей. В июле на большей части АЗС независимых нефтетрейдеров цены на топливо стали трехзначными. Так, 95-й бензин сейчас в Новосибирской области продается по 135, 150, 169 рублей. Формально у потребителей есть выбор: или покупать дорогое топливо, или стоять по 4–5 часов к заправкам «Газпромнефти», где цены остались двузначными. Видимо, такая ситуация считается нормальной и рыночной, и потому в Новосибирске ни власть, ни надзорные органы не высказываются насчет подскочивших цен.

Добавим, что часть АЗС в Новосибирской области не продают топливо уже три недели. Как минимум про одну неработающую сеть заправок автовладельцы передают друг другу неподтвержденные данные о том, что топливо там есть, но отпускают его только корпоративным клиентам.

В других субъектах РФ на фоне топливного кризиса региональные управления ФАС выдают предупреждения владельцам АЗС, на которых зарегистрировано резкое подорожание топлива. Предупреждения получили компании в Краснодарском крае, Удмуртии, Кировской, Нижегородской, Саратовской областях.

Ранее редакция рассказывала, что в Новосибирской области повышенным спросом пользуются канистры для ГСМ. Из-за нехватки топлива потребители меняют свои планы и стратегии: частные лица отказываются от дальних поездок, в том числе к местам отдыха, аграрии вынужденно останавливают определенные работы.

 

Фото Infopro54

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Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : цены на бензин топливный кризис Новосибирское УФАС России АЗС Новосибирска

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— В нашей УК в Ленинском районе дистанционно принимают только оплату за жилищно-коммунальные услуги. Чтобы вызвать домой слесаря, сантехника, электрика и т.д., нужно прийти в офис компании и лично оплатить эти услуги. Проблема в том, что офис работает с 8 до 17 часов, то есть их рабочее время совпадает со временем работы большинства предприятий и компаний, а значит, для оплаты нужно отпрашиваться у руководства. Плюс потом нужно ждать специалиста, который «придет в течении дня, так как много вызовов». Это еще один день отгула, — об этом редакции Infopro54 рассказала жительница Ленинского района.

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— Предлагаю автоматизировать данный процесс, закрепив за Единой государственной информационной системой здравоохранения, региональными медицинскими информационными системами и сервисом «Госуслуги» функцию автоматического подбора медицинской организации, работающей в системе обязательного медицинского страхования, если в поликлинике прикрепления отсутствует возможность записи к врачу в установленный срок, — говорится в письме на имя вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

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