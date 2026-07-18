УФАС ответило на вопрос о резком росте цен на бензин в Новосибирске

Новосибирское управление федеральной антимонопольной службы (ФАС) ответило на запрос Infopro54 о проверках и реакции на резкое подорожание топлива на АЗС региона. Если кратко передавать суть ответа, то УФАС ничего не сообщило о проверках, их результатах и предостережениях участникам топливного рынка.

В своем запросе от 15 июля редакция просила ответить на следующие вопросы:

— Поступали ли в Управление сигналы о резком повышении цен на бензин и дизельное топливо на независимых АЗС Новосибирска и Новосибирской области в июне — июле 2026 года? На некоторых станциях рост цен достиг 90–100%.

— Проводит ли Управление в данный момент проверку по фактам резкого увеличения цен на топливо? Если проверки проводятся, то когда будут известны их результаты? Если результаты проверок и решения уже есть, просим о них сообщить.

— Проводят ли специалисты Управления мониторинг текущих цен на АЗС региона или рассматривают только поступающие сигналы?

— Что может стать основанием для начала проверки в подобных случаях?

17 июля Новосибирское УФАС предоставило ответ на эти вопросы. Приводим его полностью.

— Новосибирское УФАС России осуществляет постоянный (ежедневный) мониторинг ситуации на рынке нефтепродуктов и анализирует его на предмет соблюдения требований антимонопольного законодательства. В рамках своих полномочий управление осуществляет контроль за ценообразованием на рынке нефтепродуктов в части проверки обоснованности устанавливаемых хозяйствующими субъектами цен, в случае если данные хозяйствующие субъекты занимают доминирующее положение на соответствующем товарном рынке, а также в случае заключения участниками рынка антиконкурентных соглашений или осуществления антиконкурентных действий. ФАС России и ее территориальные органы продолжают осуществлять мониторинг текущей ситуации на рынках нефтепродуктов и в случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства принимают соответствующие меры реагирования, — говорится в ответе.

До начала топливного кризиса (до 20-х чисел июня) на новосибирских АЗС независимо от бренда и размера сети бензин АИ-92 стоил 63–65 рублей за литр, АИ-95 — 67–69 рублей, дизтопливо — примерно 80 рублей. В июле на большей части АЗС независимых нефтетрейдеров цены на топливо стали трехзначными. Так, 95-й бензин сейчас в Новосибирской области продается по 135, 150, 169 рублей. Формально у потребителей есть выбор: или покупать дорогое топливо, или стоять по 4–5 часов к заправкам «Газпромнефти», где цены остались двузначными. Видимо, такая ситуация считается нормальной и рыночной, и потому в Новосибирске ни власть, ни надзорные органы не высказываются насчет подскочивших цен.

Добавим, что часть АЗС в Новосибирской области не продают топливо уже три недели. Как минимум про одну неработающую сеть заправок автовладельцы передают друг другу неподтвержденные данные о том, что топливо там есть, но отпускают его только корпоративным клиентам.

В других субъектах РФ на фоне топливного кризиса региональные управления ФАС выдают предупреждения владельцам АЗС, на которых зарегистрировано резкое подорожание топлива. Предупреждения получили компании в Краснодарском крае, Удмуртии, Кировской, Нижегородской, Саратовской областях.

Ранее редакция рассказывала, что в Новосибирской области повышенным спросом пользуются канистры для ГСМ. Из-за нехватки топлива потребители меняют свои планы и стратегии: частные лица отказываются от дальних поездок, в том числе к местам отдыха, аграрии вынужденно останавливают определенные работы.