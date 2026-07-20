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Новосибирск получил статус столицы в опросе телеведущей Яны Чуриковой

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Гостья призналась, что теперь хочет глубже изучить атмосферу города

В начале июля Новосибирск стал местом съемок для команды московского продюсерского центра вместе с известной телеведущей Яной Чуриковой. Визит был коротким, но успел породить бурную дискуссию в интернете. Поводом стал ролик, в котором она назвала город столицей Сибири: это вызвало возражения у пользователей из других регионов.

— Я бы и не узнала об этой борьбе, если бы мне в соцсетях не предъявили за «Столицу Сибири». Пришлось даже опрос провести, и в нём с большим перевесом победил Новосибирск. Проголосовали более 20 тысяч человек, — цитирует телеведущую Om1 Новосибирск.

Телеведущая отметила, что поездка получилась насыщенной, но очень быстрой. Она успела увидеть лишь кинотеатр «Победа» и НОВАТ, где проходила встреча с местными блогерами. Однако краткий визит стал поводом для составления плана на будущее. Теперь у гостьи есть список мест, собранный по рекомендациям новосибирцев.

В планах знаменитости — вернуться в город, чтобы изучить его без спешки. Внимание привлекли не только классические достопримечательности вроде парка «Арена», но и необычные объекты, например, Музей мировой погребальной культуры или золоотвал ТЭЦ-5, который в народе называют «сибирскими Мальдивами». Также в шорт-лист вошли гастрономические точки: ресторан «Morricone», гастротеатр Puppenhaus и «Жерарня», связанная с именем Жерара Депардье.

Ранее редакция сообщала, что федеральный эксперт снова предложил перенести столицу России в Сибирь.

Фото редакции Infopro54

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Рубрики :

Регионы : Новосибирская область

Теги : столица Сибири опрос

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Мэрия Новосибирска запустила опрос о городском транспорте и дорогах

Автор: Оксана Мочалова

Мэрия Новосибирска в рамках работы по корректировке программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, комплексной схемы организации дорожного движения и комплексной схемы организации транспортного обслуживания запустила опрос горожан.

Исследование проводит компания «Транспортная интеграция» по заказу муниципального учреждения «Управление дорожного строительства». Власти хотят понять приоритеты жителей и собрать их предложения.

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Новосибирцы определились с новогодним бюджетом

Автор: Оксана Мочалова

Сервис «Пакет» от X5 Group выяснил, на что россияне, в том числе новосибирцы, тратили деньги в преддверии Нового года. Согласно исследованию, основная часть бюджета (51%) направлялась на закупку продуктов для праздничного стола. На подарки близким было отведено 37% средств, а на алкогольные напитки — 9%. Расходы на развлечения и новогоднюю одежду отошли на второй план.

Большинство опрошенных (65%) лишь приблизительно знали, какую сумму потратят на подготовку к празднику, но точный подсчёт провели лишь 11%. По сравнению с прошлым годом расходы должны были вырасти у 26% респондентов, снизиться у 23% и остаться на прежнем уровне у 22%.

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Больше половины новосибирцев испытывают бытовую паранойю

Автор: Артем Рязанов

Каждый второй новосибирец (63%) иногда беспокоится, что забыл выключить дома электроприборы или воду. Из них каждый пятый (20%) испытывает такое чувство несколько раз в неделю, а каждый четвертый (28%) — несколько раз в месяц. Еще 4% боятся этого ежедневно, а 11% — только раз в несколько месяцев.

И опасения не беспочвенны: четверть опрошенных (28%) признались, что бытовая небрежность у них или их близких уже приводила к серьезным проблемам.

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В Новосибирской области определили самый востребованный мессенджер

Автор: Артем Рязанов

WhatsApp (Принадлежит корпорации Meta, деятельность которой в России признана экстремистской и запрещена. — Ред.) стал самым популярным мессенджером в Новосибирской области. Однако аудитория Whatsapp перестала расти, в то время как число пользователей Телеграм увеличивается.  Это следует из отчета о социальном исследовании «Аудитория и рейтинг средств массовой информации в Новосибирской области», подготовленном по заказу правительства региона.

Исследование показало, что в 2025 году WhatsApp использовали 80% респондентов, что на 1% больше, чем годом ранее. Доля пользователей Telegram увеличилась с 58% до 63%. Аудитория мессенджера Вайбер в области сократилась до 2%. Есть в отчете данные и по использованию нового российского мессенджер МАХ, который был запущен летом этого года.

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Новосибирцам предложили выбрать названия для улиц в Клюквенном

Автор: Артем Рязанов

С 29 августа по 8 сентября департамент культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска проводит опрос о том, как назвать новые городские улицы в строящемся микрорайоне «Клюквенный».

В мэрию Новосибирска направили предложения о названиях для шести новых городских улиц. Среди вариантов:

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Только 4% новосибирских селлеров мечтали о бизнесе с детства

Автор: Артем Рязанов

Яндекс Маркет провел опрос среди продавцов новосибирских маркетплейсов и выяснил, кем они мечтали стать в детстве. Оказалось, что лишь 4% опрошенных с ранних лет планировали заниматься бизнесом. Большинство же грезили о карьере актера (21%), музыканта (14%) или спортсмена (12%).

Среди тех, кто еще в школе задумывался о предпринимательстве, многие хотели торговать продуктами (35%), одеждой (30%) или автотоварами (12%). Их вдохновляли семейный бизнес и интерес к коммерции.

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