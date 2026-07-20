Новосибирск получил статус столицы в опросе телеведущей Яны Чуриковой

В начале июля Новосибирск стал местом съемок для команды московского продюсерского центра вместе с известной телеведущей Яной Чуриковой. Визит был коротким, но успел породить бурную дискуссию в интернете. Поводом стал ролик, в котором она назвала город столицей Сибири: это вызвало возражения у пользователей из других регионов.

— Я бы и не узнала об этой борьбе, если бы мне в соцсетях не предъявили за «Столицу Сибири». Пришлось даже опрос провести, и в нём с большим перевесом победил Новосибирск. Проголосовали более 20 тысяч человек, — цитирует телеведущую Om1 Новосибирск.

Телеведущая отметила, что поездка получилась насыщенной, но очень быстрой. Она успела увидеть лишь кинотеатр «Победа» и НОВАТ, где проходила встреча с местными блогерами. Однако краткий визит стал поводом для составления плана на будущее. Теперь у гостьи есть список мест, собранный по рекомендациям новосибирцев.

В планах знаменитости — вернуться в город, чтобы изучить его без спешки. Внимание привлекли не только классические достопримечательности вроде парка «Арена», но и необычные объекты, например, Музей мировой погребальной культуры или золоотвал ТЭЦ-5, который в народе называют «сибирскими Мальдивами». Также в шорт-лист вошли гастрономические точки: ресторан «Morricone», гастротеатр Puppenhaus и «Жерарня», связанная с именем Жерара Депардье.

Ранее редакция сообщала, что федеральный эксперт снова предложил перенести столицу России в Сибирь.