В Новосибирске наградили лучших агентов по недвижимости 2023 года

Организатор события – сервис для агентов недвижимости Realt.One, входящий в состав бизнес-комьюнити для девелоперов и застройщиков One Company.
Критерием оценки и выбора стал объем продаж строительных проектов в течение 2023 года: ЖК «На Королева», Квартал-парк «Биография», ЖК «Воздушная гавань», ЖК «Черемушки» на Приморской, Альпийский квартал, Мультифункциональный комплекс Freedom, Премиум-квартал «Новый Кедровый», Квартал Balance на Кирова, Квартал-галерея Willart, Экоквартал «Среда». Учредители номинаций – девелоперы и застройщики Новосибирска.
Кроме того, директор Realt.One Александр Свежинцев поделился планами и перспективами развития сервиса в 2024 году. Так, среди ключевых задач – расширение географии присутствия, увеличение списка партнеров-застройщиков в Москве и за Уралом, масштабный форум для 3 тысяч риелтеров с целью развития профессионального сообщества, создание полнофункционального мобильного приложения и награждение лучших специалистов отрасли на постоянной основе.
«Наша главная цель — это помощь брокерам по недвижимости в эффективной продаже новостроек. Для этого мы предоставляем привилегии, которые повышают профессионализм, ускоряют и систематизируют рабочие процессы. Результаты наших партнеров подтверждают то, что мы двигаемся в верном направлении», — прокомментировал Александр Свежинцев.
Realt.One – сервис, который представляет из себя площадку, агрегирующую информацию обо всех строящихся объектах недвижимости. Агенты по недвижимости, партнеры Realt.One получают ряд привилегий: информацию и более ранний доступ к закрытым стартам продаж, закрытый доступ на мероприятия, участие в брокер-турах и бизнес-мероприятиях с застройщиками-лидерами рынка, спецусловия и многое другое. Подробная информация о сервисе – на официальном сайте.
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