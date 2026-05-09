Новосибирцы выбрали лучшие фильмы о Великой Отечественной войне

В преддверии Дня Победы новосибирцы поделились своими предпочтениями в выборе фильмов о Великой Отечественной войне. По результатам опроса жители города определили картины, которые особенно трогают их сердца и остаются в памяти на долгие годы.

По мнению жителей Новосибирска, «В бой идут одни старики» (12+) Леонида Быкова — лучший фильм о Великой Отечественной войне. Картина набрала 18% голосов. Второе место с результатом 15% занял фильм «А зори здесь тихие» (12+) Станислава Ростоцкого, а третье — «Они сражались за Родину» (0+) Сергея Бондарчука (9%), сообщила пресс-служба компании SuperJob.

5% горожан назвали любимыми две картины: «Иди и смотри» (18+) Элема Климова и «Офицеры» (6+) Владимира Рогового. Фильмы «Семнадцать мгновений весны» (12+) и «Освобождение» (12+) получили по 2% голосов.

По 1% респондентов выбрали следующие картины: «Судьба человека» (12+), «Брестская крепость» (18+), «Диверсант» (16+), «Солдатик» (6+), «Т-34» (12+), «Аты-баты, шли солдаты…» (12+), «Батальоны просят огня» (12+), «В августе 44-го» (18+), «Горячий снег» (12+), «Сталинград» (12+), «Штрафбат» (16+), «Звезда» (18+), «Баллада о солдате» (12+) и «Летят журавли» (12+).

5% опрошенных считают, что хороших военных фильмов много, и выделить один невозможно. Ещё три процента признались, что не смотрят военные фильмы.

Среди женщин безусловным лидером стал фильм «А зори здесь тихие» (12+). Также горожанки часто выбирали «Офицеров» (6+). Мужчины чаще отдавали предпочтение кинолентам «Они сражались за Родину» (0+), «Освобождение» (12+) и «Иди и смотри» (18+).

Опрос проводился 14-22 апреля 2026 года.

