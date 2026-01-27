Блокадники предложили создать в Новосибирске музей Победы

27 января отмечается День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В 2026 году Россия отмечает 82-ю годовщину снятия блокады. В Новосибирске в честь этого дня состоится традиционный митинг и церемония возложения цветов к стеле, установленной в память о трудовом подвиге ленинградцев, эвакуированных в годы Великой Отечественной войны.

Infopro54 поговорил с руководителем общественной организации, объединяющей новосибирских блокадников, о том, как в городе хранят память о героическом подвиге Ленинграда и ленинградцах.

Мемориальный комплекс на площади Пименова, в начале аллеи на улице Восход, был открыт в 2005 году. Тогда же это место было названо Аллеей блокадников. Центральный элемент стелы — отсылка к Александрийскому столпу на Дворцовой площади Санкт-Петербурга. По обе стороны от него установлены пилоны, на которых высечены названия ленинградских предприятий и организаций, эвакуированных в Новосибирскую область в военные годы.

— Фактически эта стела и Аллея блокадников — единственное место в Новосибирске, посвященное теме блокады. Есть еще три небольшие тематические экспозиции в трех школах и в некоторых районных музеях. Мы считаем, что городу нужен музей Победы, где достойное место могли бы отвести экспозициям, связанным с блокадой Ленинграда, и трудовыми подвигами ленинградцев-блокадников, которые имеют прямое отношение к Новосибирску. Ведь в город в годы войны приехали 128 000 ленинградцев при тогдашней численности населения в 360 000 человек. Они приехали вместе с заводами, фабриками, институтами, театрами, музеями. Более двух тысяч детей из детских домов и приютов привезли. И это все — в течение 1941, 1942 годов и нескольких месяцев 1943 года. Большая и очень важная история для двух городов, для всей страны. То, что было сделано в те годы, в конечном итоге и сделало Новосибирск Городом трудовой доблести. Эту память нужно достойно хранить, истории эти надо рассказывать. Поэтому мы и считаем, что в Новосибирске должен быть музей, — сообщил Infopro54 председатель Новосибирской областной общественной организации инвалидов и пенсионеров «Блокадник» Виктор Жаркий.

Идея создания музея появилась не в этом году. Общественная организация блокадников уже обращалась в мэрию Новосибирска с данной инициативой, но положительного решения пока нет.

— Мы в свое время, когда начался юбилейный год Победы, обращались в мэрию с просьбой поставить, наконец, вопрос о создании музея Победы. Получили ответ, что, мол, в настоящий момент не планируется. Так, планируйте! Что же ждать теперь следующей юбилейной даты, столетия? Мы не доживем, боюсь, — говорит Виктор Жаркий.

Новосибирская областная общественная организация инвалидов и пенсионеров «Блокадник» была создана в 1991 году. По данным этой организации, в Новосибирской области сейчас проживает 134 блокадника, 101 из них — жители Новосибирска.

