Не сравнивайте современного подростка с ребенком войны, рекомендует педагог НГПУ

Для детей разного возраста должен быть свой подход к повествованию о прошлом

Как рассказать о Великой Отечественной Войне, не напугав и не исказив правду? Как объяснить формулу «праздник со слезами на глазах» тому, кто еще не знаком с горечью потерь? Ассистент кафедры педагогики и методики начального образования Новосибирского государственного педагогического университета Екатерина Булавина рассказывает, как и что именно говорить детям разных возрастов о Дне Победы.

— Ребенок познает окружающий мир через взрослого: через рассказы, обсуждения и реакцию значимого человека на ту или иную ситуацию. Есть темы, которые мы обязаны передать детям с хирургической точностью и бережностью. День Победы для трехлетнего ребенка и для десятилетнего школьника — это абсолютно разные истории. То, что вызывает героическое восхищение у подростка, может вызвать ночные кошмары у дошкольника, —  отмечает Булавина.

Дошкольный возраст (3-6 лет)

Для детей данного возраста война — это абстрактное понятие. Им важно объяснять все через понятные образы и чувства.

О чем говорить? Рассказывайте о том, что солдаты — это защитники, как богатыри из сказок. Они защищали наших дедушек и бабушек, чтобы на земле снова наступил мир, чтобы светило солнце и дети могли играть. При возможности покажите фото бабушек и дедушек в военное время. Скажите: «Это наши герои. Они сделал так, чтобы у нас сейчас был дом и мама с папой рядом».

О чем лучше промолчать? Не упоминайте о смерти, пытках, голоде и деталях сражений. Для ребенка этого возраста это может стать источником появления страхов, фобий и тревог. Также не стоит говорить, например, следующее: «Дедушка не вернулся домой» (создаст тревогу: «А мой папа вернется с работы?»).

Что не делать? Следует серьезно подумать, стоит ли водить ребенка на «Бессмертный полк» (ребенок может испугаться толпы, шума или потеряться) — можно найти альтернативу и участвовать в онлайн формате.

Также не рекомендуется давать георгиевскую ленту в руки (зацепится, потеряет, заплачет).

Младший школьный возраст (7–10 лет)

В этом возрасте дети уже начинают понимать ценность человеческой жизни и готовы к более серьезным разговорам. Появляется интерес к фактам: «Сколько лет было?», «Какая была форма?», «А у нас была собака-сапер?». Здесь важно не перегрузить эмоциями, но дать возможность почувствовать причастность.

О чем говорить? Можно рассказывать о детях-героях, о блокаде Ленинграда (через историю кусочка хлеба), о фронтовых письмах. Важно подчеркнуть, что победа — это труд всего народа. Изучите вместе биографию дедушки и бабушки. Если сохранились письма — почитайте их вслух. Обсудите то, какие качества помогли предкам выстоять.

Что не делать? Не показывайте реалистичные кадры смерти (особенно детей и стариков), поскольку ребенок идентифицирует себя с жертвой. Увидев убитого ребенка на видео, он мысленно поставит себя на его место и может получить острую реакцию — энурез, тики, навязчивые страхи темноты. Если ребенок спрашивает: «А как убивали?», ответьте честно, но без деталей: «Использовали оружие. Это страшно, и именно поэтому мы не хотим повторения войны. Давай лучше посмотрим, как солдаты помогали друг другу».

Также не следует использовать страх как аргумент, например: «Если бы не победили, тебя бы сейчас не было», «Фашисты пришли бы и убили нас всех». Это связано с тем, что ребенок начинает бояться не абстрактных фашистов, а того, что его «может не быть». Это подрывает базовое чувство безопасности. Сделайте акцент не на угрозе исчезновения, а на защите: «Солдаты встали стеной, чтобы никакая сила не могла отнять у тебя дом, родителей, друзей и право ходить в школу».

Подростковый возраст (11–16 лет)

Именно с подростками важно говорить на равных, не подменяя термины.

О чем говорить? О сложности выбора, об этических вопросах войны, о том, как важно не допустить повторения трагедии. Можно смотреть документальные фильмы или читать серьезную литературу (Б. Л. Васильев «А зори здесь тихие», М. Шолохов «Судьба человека»). Следует сделать акцент на том, что 9 Мая — это не просто выходной, а день тишины и глубокой благодарности за право жить под мирным небом.

О чем лучше промолчать? В разговоре с подростками важно избегать пафоса, трансляции ненависти и излишнего натурализма (например, детализированные сцены насилия или сексуальных преступлений в военное время), который может шокировать или вызвать протест против «навязанной» темы. Не стоит манипулировать чувством вины или замалчивать сложные вопросы истории, вместо этого лучше честно обсуждать войну как общечеловеческую трагедию и огромную цену мира. Главная цель такого диалога — не напугать, а помочь осознать ценность жизни и научить критически мыслить, чтобы не допустить повторения ошибок прошлого.

Что не делать? Не обесценивайте чувства (особенно гнев и стыд). Частая реакция подростка на правду о войне: «Зачем они вообще воевали? Всё зря», «Наша армия была хуже немецкой», «А наш прадед мог убить невиновных?». Нельзя отвечать: «Как тебе не стыдно!», «Замолчи, не смей так говорить!», «Ты еще маленький, чтобы рассуждать». Это связано с тем, что подросток через отрицание и провокацию ищет опору. Если Вы «захлопываете дверь» — он уйдет в альтернативную историю. Можно сказать следующее: «Это сложный вопрос. Давай разберемся. Да, были ошибки командования. Были страшные приказы. Но без воли народа победить было бы нельзя. Что для тебя здесь самое болезненное?» — признайте право на сомнение.

— Не сравнивайте подростка с ребенком войны. Нельзя говорить: «Вот в твои годы дети работали у станка по 14 часов, а ты не хочешь вынести мусор», «Они голодали, а ты капризничаешь из-за пиццы». Это не воспитывает благодарность, а вызывает раздражение и чувство вины. Подросток не может вернуться в 1943 год. Вы можете сказать: «У нас разные жизни. У них не было выбора — они выживали. У тебя есть выбор — и это главный подарок, который они нам сделали», — подчеркивает Екатерина Булавина.

Общая памятка по проведению 9 Мая с детьми разных возрастов

Параметр Дошкольный возраст Младший школьный возраст Подростковый возраст
Главная задача дня Создать ощущение праздника и защищенности. Не напугать. Дать чувство гордости за родных. Показать, что защищать Родину – почетно. Передать правду без прикрас. Обсудить сложные вопросы. Сохранить диалог.
Что говорить о войне? «Пришли злые люди, но наши герои их прогнали». «Война – это беда и боль. Многие не вернулись, но мы помним каждого». «Война – трагедия, где были и подвиги, и ошибки. Честный разговор о цене Победы».
О чем промолчать? О смерти, голоде, взрывах, фашистах в деталях. О пытках, концлагерях (кроме общего факта), массовых расстрелах. Обсуждать фильмы/книги, о которых не знаете.
Фильмы / мультфильмы «Солдатская сказка» (1983 г., 6+), «Василек» (1973 г., 0+), «Сказка о Мальчише-Кибальчише» (1958 г., 12+). «Сын полка» (1981 г., 12+), «Солдатик» (2019, 6+), «Аты-баты, шли солдаты» (эпизоды) (1977 г., 12+). «Брестская крепость» (2010 г., 16+), «В тумане» (14+) (2012 г.), «А зори здесь тихие» (14+) (1972 г.)
Парад 15-30 минут, можно показать технику. Но нельзя стоять 2 часа и быть в давке. 45–60 минут с квестом (например, считать танки). Нельзя заставлять стоять смирно. Можно столько, сколько хочет, с друзьями или снимая видео. Но нельзя заставлять идти насильно.
«Бессмертный полк» Домашний формат: портрет на окно, онлайн формат. Можно короткий этап (10–15 минут) у школы. Избегайте толпу. Нельзя заставлять. Договоритесь о безопасности, проговорите правила поведения в толпе.
Салют Только издалека (1–2 км). Лучше использовать детские наушники или беруши. Можно вблизи с наушниками. Выбирает сам (улица / онлайн формат).
Физическая безопасность в толпе Держать на руках или за руку. Записка с номером телефона. Одеть ярко. Договориться о «месте встречи, если потерялся» (например, столб с номером). Важно проговорить четкий план: «Ты с друзьями, но можно включить геолокацию. Включи звук на телефоне. При опасности – звони, выезжаю».
Психологическая безопасность Не ругать, если не хочет стоять / плачет. Уйти при первых признаках усталости. Не стыдить за отсутствие слез. Не сравнивать с другими детьми. Не обесценивать его чувства (гнев, стыд, сомнения). Не врать и не романтизировать.
Что делать при истерике / страхе Немедленно уйти из шумного места. Обнять, дать воду, переключить на голубей / мороженое. Увести в сторону, присесть на корточки, спросить «что случилось?». Не стыдить. Не читать нотации. Просто сесть рядом, сказать: «Я здесь». Предложить уйти в тихое место или домой.
Время на ногах (максимум) 1 час (с перерывами) + обязательный дневной сон. 2 часа (с перерывами на отдых). Без ограничений, но предупредить о последствиях усталости.
Что взять с собой Вода, перекус, влажные салфетки, панамка, сменная футболка, наушники, записка с номером телефона. Вода, крем от солнца, пауэрбанк (если с телефоном), дождевик. Телефон (заряженный), ID-браслет, вода, кепка.
Главное «НЕЛЬЗЯ» Не показывать хронику боев.
Не оставлять без присмотра.		 Не заставлять «испытывать гордость».

Не брать на длинные мероприятия.

 Не врать и не запрещать «взрослые» фильмы без обсуждения.

 

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы редко говорят с детьми о спецоперации и 23 февраля. Эксперты НГПУ предупреждают, если эти темы не обсуждать в семье, дети о них все равно узнают и не факт, что бережно.

Материал предоставлен пресс-службой НГПУ. Мнение редакции может отличаться от мнения эксперта.

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса.

