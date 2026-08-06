В 16 населённых пунктах Мошковского района модернизировали мобильную связь

Оператор мобильной связи МТС осуществил модернизацию своей сети в Новосибирской области, охватившую 16 населенных пунктов Мошковского района. Среди них — поселок Радуга, известный как посёлок связистов.

Модернизация включала установку нового телекоммуникационного оборудования и усовершенствование действующих базовых станций. Эти меры позволили не только повысить качество сигнала, но и нарастить пропускную способность сети, что означает возможность одновременного обслуживания большего числа пользователей.

Поселок Радуга был основан в 1960-х годах для сотрудников радиоцентра № 9, который начал свою работу в 1967 году и обеспечивал радиовещание на обширные территории Сибири и Юго-Восточной Азии. Официальное наименование было присвоено поселку в 1975 году. В настоящее время его население составляет примерно 550 человек.

Алексей Пахомов, директор МТС в Новосибирской области, подчеркнул важность развития телекоммуникационной инфраструктуры. Он отметил, что это открывает доступ к цифровым услугам, помогает поддерживать связь с родными, а также дает возможность работать и получать образование независимо от местоположения. Пахомов особо выделил значимость улучшения связи именно в поселке Радуга, учитывая его уникальную историю и роль в развитии отрасли. Подобные инициативы, по его словам, способствуют созданию единого цифрового пространства в регионе и уменьшению технологического разрыва между городскими и сельскими территориями.