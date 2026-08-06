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Телекоммуникации

В 16 населённых пунктах Мошковского района модернизировали мобильную связь

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Модернизация включала установку нового телекоммуникационного оборудования и усовершенствование действующих базовых станций

Оператор мобильной связи МТС осуществил модернизацию своей сети в Новосибирской области, охватившую 16 населенных пунктов Мошковского района. Среди них — поселок Радуга, известный как посёлок связистов.

Модернизация включала установку нового телекоммуникационного оборудования и усовершенствование действующих базовых станций. Эти меры позволили не только повысить качество сигнала, но и нарастить пропускную способность сети, что означает возможность одновременного обслуживания большего числа пользователей.

Поселок Радуга был основан в 1960-х годах для сотрудников радиоцентра № 9, который начал свою работу в 1967 году и обеспечивал радиовещание на обширные территории Сибири и Юго-Восточной Азии. Официальное наименование было присвоено поселку в 1975 году. В настоящее время его население составляет примерно 550 человек.

Алексей Пахомов, директор МТС в Новосибирской области, подчеркнул важность развития телекоммуникационной инфраструктуры. Он отметил, что это открывает доступ к цифровым услугам, помогает поддерживать связь с родными, а также дает возможность работать и получать образование независимо от местоположения. Пахомов особо выделил значимость улучшения связи именно в поселке Радуга, учитывая его уникальную историю и роль в развитии отрасли. Подобные инициативы, по его словам, способствуют созданию единого цифрового пространства в регионе и уменьшению технологического разрыва между городскими и сельскими территориями.

Фото: magnific.com/Автор: prostooleh 

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Рубрики : Телекоммуникации

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : телеком МТС

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Новосибирская область стала лидером антирейтинга по числу DDoS-атак в СФО

Согласно отчету RED Security, подразделения группы МТС, за первую половину 2026 года Новосибирская область стала лидером по числу DDoS-атак в Сибирском федеральном округе. Специалисты зафиксировали порядка 700 кибератак на территории СФО в этот период. При этом округ остался на шестом месте в масштабах России по общему количеству атак, но столкнулся с одними из самых значительных инцидентов.

Наибольшую активность злоумышленников наблюдали в отношении организаций Красноярска, Новосибирска и Республики Алтай. В приоритете у атакующих оказались компании из сферы информационных технологий и розничной торговли. В Республике Алтай целью атак стала индустрия гостеприимства. Эксперты полагают, что выбор этих отраслей обусловлен их зависимостью от бесперебойного функционирования цифровых сервисов, что позволяет злоумышленникам максимизировать сбои в обслуживании клиентов.

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Новосибирский бизнес усиливает защиту ИТ-инфраструктуры

Облачные сервисы для бизнеса активно развиваются, становясь базой для цифровой трансформации, интеграции искусственного интеллекта и обеспечения кибербезопасности. Компании все чаще выбирают облака для запуска проектов вместо покупки собственных физических серверов.

MWS Cloud, структурное подразделение МТС, развернула для компании «Восточная Техника» облачное решение, направленное на повышение устойчивости корпоративной ИТ‑инфраструктуры к сбоям и катастрофам.

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Павел Дуров* внесён в список террористов и экстремистов: новосибирский IT-эксперт назвал риски для пользователей Telegram

Автор: Мария Гарифуллина

Основатель мессенджера Павел Дуров* 30 июля внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов. Перед этим ФСБ объявила его в международный розыск по делу о содействии террористической деятельности. Infopro54 выяснил, какие последствия это может иметь для рядовых пользователей Telegram.

Людям и организациям, которых Росфинмониторинг включил в список террористов и экстремистов, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в интернете, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться финансовыми услугами, не связанными с уплатой налогов, зарплатами и возмещением ущерба. Как сообщила ФСБ России, администрация мессенджера Telegram не удалила каналы, используемые украинскими спецслужбами для подготовки терактов и массовых убийств. Основателю Telegram предъявлено обвинение в содействии терроризму, он объявлен в международный розыск.

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В Кировском районе Новосибирска модернизировали мобильную сеть

Компания МТС модернизировала покрытие мобильной сети в районе новосибирского «Озера Грёз». Инженеры развернули новую базовую станцию в Кировском районе города, что привело к улучшению качества связи не только в самой зоне отдыха, но и на прилегающих жилых улицах Сибиряков-Гвардейцев и Беловежской.

«Озеро Грёз» является востребованным местом для досуга жителей левобережья Новосибирска, предлагая разнообразные возможности: от аренды беседок, куполов и юрт до активного отдыха на воде, такого как сапбординг, катамараны и вейкбординг, а также пляжного отдыха у бассейна.

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Новосибирск вошел в топ-5 регионов по числу атак телефонных мошенников

Исследование, проведенное ПАО «МТС», выявило регионы России, жители которых в первой половине 2026 года чаще других становились мишенью телефонных мошенников. Согласно полученным данным, столица Сибири расположилась на четвертой позиции в этом списке. Наибольшее количество подозрительных звонков зафиксировано в Москве, составив 12% от общего числа. Краснодарский край занял второе место с показателем 5%, а Санкт-Петербург – третье с 4%.

В целом, статистика первого полугодия демонстрирует уменьшение общего количества мошеннических звонков по сравнению с январем-июнем 2025 года. Специалисты сервиса «МТС Защитник» сообщили, что с начала текущего года на территории региона было заблокировано 44 миллиона нежелательных вызовов. Это позволило жителям Новосибирской области сэкономить порядка 10 миллионов минут, что эквивалентно почти 19 годам потенциальных разговоров, которые не состоялись из-за пресечения мошеннических действий.

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Еще восемь тысяч новосибирцев получили доступ к улучшенному интернету

В Дзержинском районе Новосибирска компания МТС успешно завершила крупномасштабные работы по модернизации своей фиксированной сети. Благодаря проведенным техническим мероприятиям и интеграции новых жилых объектов в волоконно-оптическую магистраль, около трех тысяч семей получили доступ к улучшенному домашнему интернету. Эти преимущества стали доступны жителям домов, расположенных в отдельных частях микрорайона Авиастроителей, на улице Островского, а также на Волочаевском жилом массиве и в жилом комплексе «Менделеев». В ранее построенных зданиях устаревшее оборудование было заменено на новейшее, в то время как в новостройках инфраструктура была создана с нуля.

Директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов отметил, что активно ведется работа в двух ключевых направлениях: модернизация существующей сети в старых домах и возведение новой инфраструктуры для новостроек. По его словам, это позволяет обеспечивать стабильным доступом к интернету всех абонентов.

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