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Общество

Грозы надвигаются: в Новосибирскую область идет грозовой фронт

Автор: Артем Рязанов

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В МЧС рекомендуют, если непогода застала вас на отдыхе, не заходите в воду и не используйте мобильный телефон

После аномальной жары в Новосибирской области ожидаются осадки и местами сильные грозы с молниями, которые могут быть опасны. В разных регионах уже произошли инциденты, иногда с трагическими последствиями.

7 июля в Республике Башкортостан во время грозы погиб мужчина. По предварительным данным, он работал на самодельном тракторе на своем участке, когда его поразила молния. От полученных травм мужчина скончался.

В Ленинградской области произошел еще один трагический случай. 11 июля две женщины отправились кататься на сапах по Финскому заливу. Внезапно разразилась гроза, и они оказались на воде в опасных условиях. Обе женщины погибли.

Специалисты МЧС предупреждают, что гроза — опасное природное явление, и рекомендуют соблюдать ряд правил, чтобы избежать травм.

Если гроза застала человека у воды, следует немедленно покинуть водоем и уйти в укрытие. Также советуют держаться подальше от берега — отойти от водоема более чем на 100 метров.

Кроме того, рекомендуют не использовать мобильный телефон, не касаться металлических предметов и сооружений, а также не прятаться под деревьями. Советуют снять металлические украшения и избегать высоких точек на местности.

В доме нужно выключить все электроприборы и вынуть шнуры из розеток.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, дожди и грозы ожидаются в регионе с 16 до 18 июля.

Ранее редакция сообщала о правилах выживания на воде летом.

Источник фото: ГУ МЧС по Новосибирской области

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Рубрики : Общество

Регионы : Новосибирская область

Теги : погода МЧС гроза

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Самые популярные у мигрантов сферы заработка изменились в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Самой востребованной у трудовых мигрантов сферой трудоустройства в Новосибирской области сейчас является ремонт транспортных средств и мотоциклов. Об этом рассказала заместитель начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД по Новосибирской области Людмила Фоменко. На втором месте находится сфера строительства, на третьем — сфера транспортировки.

— Здесь у нас произошли изменения. Ранее на первом месте было строительство,  — констатировала она.

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МВД отменит штрафы за парковку, полученные в очередях за бензином

Автор: Артем Рязанов

Региональные отделения Госавтоинспекции МВД России будут отменять штрафы за простой в зоне знака «Остановка запрещена», которые водители получают в очередях на АЗС. Об этом заявила официальный представитель МВД Ирина Волк в канале МАХ.

— Если россияне, которым назначили административное наказание за подобные нарушения, обратятся за помощью, то в каждом случае региональные подразделения Госавтоинспекции МВД РФ рассмотрят возможность отмены постановления. Это будет сделано с учетом действий водителя в условиях крайней необходимости или малозначительности правонарушения, — подчеркнула она.

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Минобразования проверяет отказы в приеме в 10-й класс в новосибирской школе №211

Автор: Мария Гарифуллина

Министерство образования Новосибирской области начало проверку по факту отказов в приеме в 10-й класс учеников школы № 211. Поводом послужила история, рассказанная телеграм-каналом «Осторожно, новости». Согласно этим данным, в школе № 211 в минувшем учебном году насчитывалось 12 девятых классов, однако к сентябрю 2026 года открыли всего четыре десятых, причем все они — профильные.

Мать одной из выпускниц Ксения рассказала, что ее дочь Ева имеет хорошие оценки по гуманитарным дисциплинам, средний балл аттестата — 4,23, экзамены ОГЭ сданы на 4 и 5. Тем не менее для зачисления не хватило одного балла. По данным источника, всего в школе не приняли около 200 детей, включая тех, чей балл был значительно выше.

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Психоневрологический интернат в НСО покупает интеллектуального робота за 1,3 млн ₽

Автор: Мария Гарифуллина

Успенский психоневрологический интернат, расположенный в Мошковском районе Новосибирской области, покупает сервисного робота с искусственным интеллектом. Процедура закупки состоялась в июне текущего года. Начальная цена контракта составляет 1,3 миллиона рублей.

Согласно документам закупки, интернат решил приобрести робота модели AI Xiaoyu YT-1-13 PRO или сопоставимое с ним устройство. Робот должен быть ростом не менее 120 сантиметров, оснащен сенсорным экраном диагональю не менее 13,3 дюйма. Он должен уметь распознавать лица и голос, вести диалог, отвечать на вопросы, петь, танцевать, рассказывать истории и проводить экскурсии по заданному маршруту. Максимальная скорость движения составляет 1,2 метра в секунду. Устройство оснащено лазерным радаром с дальностью измерения до 25 метров и камерой с разрешением не менее 8 мегапикселей.

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Хроника топливного кризиса: в Новосибирске очереди к АЗС стали длиннее, цены на бензин снова выросли

Автор: Мария Гарифуллина

Новосибирские автовладельцы, ежедневно стоящие в очередях за топливом или наблюдающие за происходящим на АЗС на привычных маршрутах, отмечают сразу несколько негативных изменений. Водители считают, что пока рано говорить о пике кризиса и уж тем более о стабилизации ситуации. Infopro54 поговорил с теми, кто пока не отказался от поездок на автомобиле и вынужден искать бензин.

По наблюдениям водителей, в Новосибирске сократилось количество работающих заправок. Если в начале кризиса преимущественно закрывались станции независимых нефтетрейдеров, то к середине июля проблема потребители стали чаще говорить о неработающих заправках «Газпромнефти».

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Новосибирские врачи обновляют знания по экзотическим венерическим заболеваниям

Автор: Юлия Данилова

В России растет количество завозных экзотических инфекций, о которых врачебное сообщество чаще всего забыло. В Новосибирской области сейчас запускают цикл лекций, чтобы напомнить медикам о старых/новых заболеваниях. Об этом сообщила главный врач Новосибирского областного клинического кожно-венерологического диспансера, главный специалист по дерматовенерологии и косметологи региона Виктория Онипченко.

—  Может пока до нас не доходят пациенты. Или наше медицинское сообщество не может их выявить, — добавила она.

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Общество

Грозы надвигаются: в Новосибирскую область идет грозовой фронт

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