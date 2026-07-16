Грозы надвигаются: в Новосибирскую область идет грозовой фронт

После аномальной жары в Новосибирской области ожидаются осадки и местами сильные грозы с молниями, которые могут быть опасны. В разных регионах уже произошли инциденты, иногда с трагическими последствиями.

7 июля в Республике Башкортостан во время грозы погиб мужчина. По предварительным данным, он работал на самодельном тракторе на своем участке, когда его поразила молния. От полученных травм мужчина скончался.

В Ленинградской области произошел еще один трагический случай. 11 июля две женщины отправились кататься на сапах по Финскому заливу. Внезапно разразилась гроза, и они оказались на воде в опасных условиях. Обе женщины погибли.

Специалисты МЧС предупреждают, что гроза — опасное природное явление, и рекомендуют соблюдать ряд правил, чтобы избежать травм.

Если гроза застала человека у воды, следует немедленно покинуть водоем и уйти в укрытие. Также советуют держаться подальше от берега — отойти от водоема более чем на 100 метров.

Кроме того, рекомендуют не использовать мобильный телефон, не касаться металлических предметов и сооружений, а также не прятаться под деревьями. Советуют снять металлические украшения и избегать высоких точек на местности.

В доме нужно выключить все электроприборы и вынуть шнуры из розеток.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, дожди и грозы ожидаются в регионе с 16 до 18 июля.

Ранее редакция сообщала о правилах выживания на воде летом.