Грозы надвигаются: в Новосибирскую область идет грозовой фронт

После аномальной жары в Новосибирской области ожидаются осадки и местами сильные грозы с молниями, которые могут быть опасны. В разных регионах уже произошли инциденты, иногда с трагическими последствиями.
7 июля в Республике Башкортостан во время грозы погиб мужчина. По предварительным данным, он работал на самодельном тракторе на своем участке, когда его поразила молния. От полученных травм мужчина скончался.
В Ленинградской области произошел еще один трагический случай. 11 июля две женщины отправились кататься на сапах по Финскому заливу. Внезапно разразилась гроза, и они оказались на воде в опасных условиях. Обе женщины погибли.
Специалисты МЧС предупреждают, что гроза — опасное природное явление, и рекомендуют соблюдать ряд правил, чтобы избежать травм.
Если гроза застала человека у воды, следует немедленно покинуть водоем и уйти в укрытие. Также советуют держаться подальше от берега — отойти от водоема более чем на 100 метров.
Кроме того, рекомендуют не использовать мобильный телефон, не касаться металлических предметов и сооружений, а также не прятаться под деревьями. Советуют снять металлические украшения и избегать высоких точек на местности.
В доме нужно выключить все электроприборы и вынуть шнуры из розеток.
По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, дожди и грозы ожидаются в регионе с 16 до 18 июля.
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