В НСО помогут восстановить поголовье сельскохозяйственных животных

Начиная с августа, Новосибирская область приступает к активному восполнению числа сельскохозяйственных животных. Данная инициатива стала возможной благодаря совокупности мер поддержки, разработанных областным правительством для владельцев личных подсобных хозяйств (ЛПХ).

Сегодня, 20 июля 2026 года, правительство региона приняло постановление о введении новых мер государственной помощи для собственников ЛПХ. Эти меры предусматривают компенсацию 50% расходов на приобретение племенного скота, включая крупный рогатый скот (коров, телок, нетелей, быков), свиней, овец и коз, с целью восстановления численности животных.

Наряду с государственной поддержкой, планируется привлечение средств из внебюджетных источников, таких как некоммерческие фонды и ассоциации. Ожидается, что при объединении государственных и частных инвестиций, к концу текущего года поголовье скота в ЛПХ региона будет полностью восстановлено.

Важно отметить, что правительство Новосибирской области продолжает оказывать ежемесячную социальную помощь гражданам, понесшим потери сельскохозяйственных животных. Размер пособия эквивалентен прожиточному минимуму на душу населения в Новосибирской области на 2026 год и выплачивается в течение девяти месяцев. По состоянию на 14 июля 2026 года заявления на получение помощи подали 274 человека, а общая сумма выплат за период с марта по июль текущего года достигла 79 047 040 рублей.

По всем вопросам восстановления поголовья сельскохозяйственных животных личных подсобных хозяйств обращаться в министерство сельского хозяйства Новосибирской области по телефону: 8 (383) 238-65-18.