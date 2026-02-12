Поиск здесь...
Власть Недвижимость Общество

Очередь на жилье для детей сирот в Новосибирске перестала расти

Автор: Юлия Данилова

Дата:

На покупку квартир в бюджете города в 2026 году заложено почти два миллиарда рублей

В 2025 году план по покупке квартир для детей сирот в Новосибирске был чуть менее 500 квартир. За счет экономии на торгах было приобретено 527.

— Средства на эти цели выделяются очень серьезные. В этом году 1,9 млрд рублей. К позитивным моментам можно отнести то, что очередь на квартиры у нас перестала расти и даже имеет небольшую тенденцию к снижению, — отметил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев в ходе ежегодного отчета на сессии горсовета.

По его словам, сейчас в городе около 3000 детей сирот. 94% из них живут в семьях. Порядка 140 детей находятся в детских домах.

—За последние годы у нас было 9 детских домов, сейчас их три. Тенденция возвращения в семью — правильная, и мы её тоже продолжаем, — добавил Кудрявцев.

Общий бюджет 2025 года на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот в регионе составлял порядка 5 млрд рублей, был рассчитан на обеспечение квартирами более 1000 сирот (получили 1200). Новосибирску на покупку квартир было выделено 2.5 млрд рублей.

Для сравнения: в 2024 году в регионе на эти цели заложили в бюджет 4,3 млрд рублей, годом ранее — 3,7 млрд рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что сотрудниками УФСБ в Новосибирске в 2025 году раскрыли преступную схему при закупке квартир для детей-сирот. В октябре 2025 чиновница и риэлтор под Новосибирском похитили деньги, выделенные на детей-сирот. 

Фото предоставлено пресс-службой мэрии, автор: пресс-служба.

Рубрики : Власть Недвижимость Общество

Регионы : Новосибирск

Теги : закупки жилье для детей-сирот

