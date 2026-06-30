В Орловской области предложили заправлять машины в зависимости от цифр номера

Власти Орловской области планируют ввести новые правила продажи топлива. 1 июля состоится обсуждение с правовой комиссией вопроса об ограничении отпуска бензина до 50 литров на одну машину.

Система распределения будет основана на последних цифрах автомобильных номеров.

— В субботу смогут заправляться автомобили с номерами от 0 до 1, в воскресенье — от 2 до 3 и так далее, — привел пример губернатор области Андрей Клычков.

Особые условия планируется предусмотреть для разных категорий транспорта:

Три АЗС в Орле будут обслуживать автомобили из других регионов.

На сельских заправках установят отдельные колонки для местных жителей.

Спецслужбы и социальные службы сохранят право на внеочередную заправку.

Для пациентов на диализе организуют специальный транспорт.

Основная цель ограничений — борьба с перекупщиками. Сейчас на заправках действует временное ограничение: не более 30 литров в населенных пунктах и до 50 литров на трассах, при этом заправка в канистры запрещена.

Губернатор подчеркнул, что все ограничения будут сняты после нормализации ситуации с ажиотажным спросом.

Ранее редакция сообщала о том, что рабочую группу по борьбе с нелегальными АЗС и «наливайками» создадут в Новосибирске.