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Авто Бизнес Власть Мировые и федеральные новости Общество

В Орловской области предложили заправлять машины в зависимости от цифр номера

Автор: Артем Рязанов

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Например, в субботу смогут заправляться машины с номерами от 0 до 1, в воскресенье — от 2 до 3 и так далее

Власти Орловской области планируют ввести новые правила продажи топлива. 1 июля состоится обсуждение с правовой комиссией вопроса об ограничении отпуска бензина до 50 литров на одну машину.

Система распределения будет основана на последних цифрах автомобильных номеров.

— В субботу смогут заправляться автомобили с номерами от 0 до 1, в воскресенье — от 2 до 3 и так далее, — привел пример губернатор области Андрей Клычков.

Особые условия планируется предусмотреть для разных категорий транспорта:

  • Три АЗС в Орле будут обслуживать автомобили из других регионов.
  • На сельских заправках установят отдельные колонки для местных жителей.
  • Спецслужбы и социальные службы сохранят право на внеочередную заправку.
  • Для пациентов на диализе организуют специальный транспорт.

Основная цель ограничений — борьба с перекупщиками. Сейчас на заправках действует временное ограничение: не более 30 литров в населенных пунктах и до 50 литров на трассах, при этом заправка в канистры запрещена.

Губернатор подчеркнул, что все ограничения будут сняты после нормализации ситуации с ажиотажным спросом.

Ранее редакция сообщала о том, что рабочую группу по борьбе с нелегальными АЗС и «наливайками» создадут в Новосибирске.

Источник фото: нейросеть Алиса

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Рубрики : Авто Бизнес Власть Мировые и федеральные новости Общество

Регионы : Россия

Теги : топливо бензин

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