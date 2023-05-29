В Якутии выпускники получат по 100 тысяч рублей за ЕГЭ

В минувшем году в Якутске ввели единовременную выплату в 100 тысяч рублей для жителей региона, которые получили за ЕГЭ наивысший балл. Тогда единовременную выплату смогли получить 22 выпускника.

В этом году регион продолжит выплачивать стобалльникам по ЕГЭ такую премию, пишет ТАСС со ссылкой на главу региона Айсена Николаева.

По словам Айсена Николаева, сдать ЕГЭ на 100 баллов — большой труд для школьника, родителей и учителей, поэтому выплаты будут пролонгированы.

Ранее редакция сообщала, что старшеклассника, напавшего с ножом на девочку во время школьной линейки, поместили в СИЗО.