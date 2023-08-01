Атаку морских дронов на корабли Черноморского флота отразили российские военные

В ночь на 1 августа ВСУ предприняли попытку атаковать патрульные корабли «Сергей Котов» и «Василий Быков» Черноморского флота РФ, сообщило Минобороны РФ.

По сведениям российского военного ведомства, инцидент произошел в юго-западной части Черного моря в 340 километрах юго-западнее Севастополя.

Три морских безэкипажных катера были уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей, заявили в Минобороны.

Кроме того, силы противовоздушной обороны (ПВО) России сбили несколько украинских беспилотников, которые пытались пролететь в столицу. БПЛА были уничтожены в небе над Московской областью, написал в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Ранее редакция сообщала, что беспилотники нанесли удары по нежилым зданиям в Москве.