Бизнес не любит переплачивать: почему переводчику важнее знание родного языка, чем иностранного

12 июня страна отмечает государственный праздник — День России, а 6 июня был День русского языка. В связи с этим доцент кафедры лингвистики и теории перевода факультета иностранных языков НГПУ Марина Ивлева предлагает еще раз поговорить о той роли, которую наш родной язык играет в жизни общества.

— Как ни парадоксально это звучит, для переводчика знание родного, а в нашем случае великого и могучего русского языка, действительно важнее знания иностранного. На это есть минимум две веские причины, которые имеет смысл детально объяснить, —рассказывает Марина Ивлева.

Первая причина — требования отрасли. В большинстве случаев перевод выполняется на родной язык, а для художественного или маркетингового перевода это обязательное условие. Бизнес не любит переплачивать, поэтому никогда не станет сотрудничать с переводчиком, работу которого придется долго и глубоко редактировать.

— Тестовые задания, на основе которых чаще всего принимается решение о найме на работу, прекрасно демонстрируют как знание иностранного языка, так и умение грамотно оформить основные мысли исходного текста на русском языке. Кроме того, в крупных международных организациях, например, в ООН, синхронный перевод осуществляется только на родной язык, — комментирует Марина Ивлева.

Вторая причина — этическая и очень важная для всех лингвистов — это ответственность перед грядущими поколениями. Если переводчик допускает ошибки или неточности в переводе, есть шанс, что эта ошибка может закрепиться в языке. Такое происходило уже, об этом написаны книги и статьи.

— Например, словосочетание «устойчивое развитие». Этой фразой перевели английское словосочетание «sustainable development», которое обозначает экологически грамотный подход к ведению хозяйства, предполагающий заботу о будущих поколениях. А внутренняя форма русского словосочетания предполагает просто стабильное, поступательное развитие, без учета экологических последствий, — рассуждает эксперт.

По ее словам, переводчики и специалисты, безусловно, знают, что обозначает этот термин, но неспециалистов легко ввести в заблуждение.

— Еще одно важное замечание, связанное скорее с изучением любого иностранного языка, чем с переводом: когда начинаешь сравнивать языки между собой, открываются не только новые возможности понимания другой культуры. Появляется осознание того, насколько своеобразен и замечателен родной язык, какие у него есть тонкости, как красиво, полно и точно можно передать мысль, сколько вариантов для этого предоставляют слова и обороты русского языка. Как переводчик, я очень часто восхищаюсь тем, как мастерски мои коллеги справляются с нелегкими переводческими задачами, используя все богатство русского языка. То есть, интерес к иностранному языку часто оказывается тем фактором, который усиливает любовь к родному языку и родной культуре, — резюмирует Марина Ивлева.

Стоит отметить, что по данным исследования, проведенного платформой онлайн-рекрутинга hh.ru и телеканалом «Наука» среди соискателей Сибири, 66% опрошенных респондентов полагают, что в профессии «переводчик» нейросети в перспективе способны заменить человека. В этот список также входят аналитик данных (56%), специалист колл-центра (55%), бухгалтер (48%), корректор (45%), IT-специалист (40%) и редактор (40%).

Ранее редакция приводила мнение эксперта о том, что русский язык — это не памятник, а процесс.