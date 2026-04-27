Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Город

Самую большую в России трамвайную эстакаду открыли в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

Дата:

Она была построена в рамках концессионного соглашения о создании четвёртого моста через Обь

В Новосибирске 27 апреля начала работать новая трамвайная эстакада, протяжённость которой составляет 632 метра. Этот путепровод с двумя путями расположен в районе площади Труда на левом берегу города.

Эстакада состоит из 14 пролётных металлических конструкций, опирающихся на 15 опор. Её наивысшая точка находится на высоте 12 метров от земли, а ширина составляет 15 метров, из которых 8 метров отведены под движение трамваев. Длина открытого участка достигает около 1,5 километра. Строительство выполнено в рамках концессионного соглашения о возведении четвёртого моста через реку Обь.  Подрядчиком выступила компания группы «ВИС».

— Впервые в Новосибирске мы применили виброизолированное рельсовое полотно. Рельсы с прорезиненным основанием снижают уровень шума и вибрации при движении трамваев, — сказано в сообщении подрядчика.

В районе площади Труда вскоре начнётся демонтаж старых рельсов. После завершения работ по укладке нового асфальта в компании «ВИС» ожидают значительное снижение транспортных заторов в часы пик.

В 2017 году региональное Министерство транспорта заключило концессионное соглашение с «Сибирской концессионной компанией». Первоначально планировалось завершить строительство моста к концу 2022 года, однако сроки были перенесены. Основное движение по мосту было открыто в декабре 2025 года. Завершение всех работ, включая строительство развязок, намечено на декабрь 2027 года. Согласно последним данным, стоимость проекта составила 46,7 миллиарда рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что группа «ВИС» отремонтировала дороги около четвертого моста в Новосибирске.

Фото предоставлены пресс-службой Группы ВИС

Рубрики : Город

Регионы : Новосибирск

Теги : эстакада Трамваи Открытие

581
0
0
Почти 10 миллионов рублей потратят власти Новосибирска на краску для разметки дорог

На официальном сайте Госзакупок Новосибирский МБУ «Центр организации дорожного движения» объявило аукцион на поставку материалов, необходимых для нанесения дорожной разметки.

Начальная стоимость контракта составляет 9 миллионов 891 тысячу рублей. Заявки на участие в аукционе будут приниматься до 4 мая включительно. 5 мая планируется подвести окончательные итоги. При этом доставить краску полном объеме победитель аукциона должен будет до конца 2026 года. К этому времени дорожники получат 63 тонны краски по цене 157 рублей за килограмм.

Читать полностью

Сроки разворота умной системы управления транспортом в НСО сдвинулись на три года

Автор: Юлия Данилова

В 2027 году Новосибирская область планирует достичь первого уровня зрелости интеллектуальной транспортной системы. Об этом сообщил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Антон Мирошниченко.

— На сегодняшний день в систему ИТС региона интегрированы 693 видеодетектора транспортных потоков и 156 светофорных объектов. По итогам 2027 года планируется подключить еще более 60 светофорных объектов совместно с детекторами, — добавил Мирошниченко.

Читать полностью

Разметки для парковки самокатов появились на улицах Новосибирска

Автор: Юлия Данилова

Кикшеринговый сервис Whoosh («Вуш») начал наносить разметку на места стоянок электросамокатов в Новосибирске. На сегодняшний день обособлены 40 площадок. В планах компании до конца апреля обозначить и обновить 100 парковок.

— Разметки наносятся на наиболее востребованных жителями города местах парковки самокатов на территории всех районов Новосибирска. Как показал опыт, разметка способствует более аккуратному размещению самокатов и увеличению комфорта всех участников дорожного движения. Даже в незнакомом месте, в условиях спешки разметка позволяет оставить самокат таким образом, чтобы он не мешал ни пешеходам, ни автомобилистам, — пояснили в компании.

Читать полностью

Движение трамваев на эстакаде четвертого моста в Новосибирске обещают открыть 27 апреля

Автор: Юлия Данилова

На трамвайной эстакаде левобережной транспортной развязки моста через реку Обь в Новосибирске стартовал монтаж контактной сети. Об этом сообщила пресс-служба ГК «ВИС».

— Работы идут по графику, который предполагает открытие движения для трамваев в понедельник, 27 апреля, — заявили в компании.

Читать полностью

Пыльный смог над городом: чем дышат новосибирцы весной — прокомментировала эксперт НГПУ

Автор: Юлия Данилова

В Новосибирск пришла весна, еще не везде растаял снег, но часть дорог, тротуаров, тропинок и газонов уже подсохла, и, как обычно, в воздухе повисла серо-бурая дымка, то едва заметная, то более плотная. Эту дымку зачастую называют пыльным смогом.

Как отмечает кандидат биологических наук, доцент кафедры анатомии, физиологии и безопасности жизнедеятельности НГПУ Яна Завьялова, пыльный смог, или пыльная мгла — это загрязнение воздуха мелкодисперсной, длительно не оседающей пылью, часто в сочетании с дымом, промышленными и автомобильными выбросами.

Читать полностью

Инвазивный, но для города полезный: мэрия заявила, что массовой вырубки ясенелистных клёнов в Новосибирске не будет

Автор: Мария Гарифуллина

Мэрия Новосибирска в ответ на запрос Infopro54 дала подробные разъяснения о судьбе ясенелистных клёнов, которые, по оценкам биологов, составляют до 80% городского озеленения. Данный вид отнесли к инвазивным и указали вырубать по всей стране. Но, как выясняется, есть нюансы. Они, похоже, отменяют массовую вырубку, которая грозила бы городу облысением.

Напомним суть вопроса. 1 марта 2026 года в России вступил в силу Федеральный закон «О внесении изменений в Земельный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ», который предписывает повсеместно бороться с растениями-«пришельцами», признанными инвазивными, в том числе с ясенелистным клёном, которого очень много в новосибирских дворах, парках, скверах. Ясенелистный клён был завезён из Северной Америки. Выявлять и уничтожать инвазивные растения должны владельцы земельных участков и лица, использующие земли на основании публичного сервитута. Собственно, угрозу таких растений видят в том, что они быстро распространяются и вытесняют аборигенные растения.

Читать полностью
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Апрель 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)
    [yandex_captcha yandex_captcha-352]

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности