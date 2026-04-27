Самую большую в России трамвайную эстакаду открыли в Новосибирске

В Новосибирске 27 апреля начала работать новая трамвайная эстакада, протяжённость которой составляет 632 метра. Этот путепровод с двумя путями расположен в районе площади Труда на левом берегу города.

Эстакада состоит из 14 пролётных металлических конструкций, опирающихся на 15 опор. Её наивысшая точка находится на высоте 12 метров от земли, а ширина составляет 15 метров, из которых 8 метров отведены под движение трамваев. Длина открытого участка достигает около 1,5 километра. Строительство выполнено в рамках концессионного соглашения о возведении четвёртого моста через реку Обь. Подрядчиком выступила компания группы «ВИС».

— Впервые в Новосибирске мы применили виброизолированное рельсовое полотно. Рельсы с прорезиненным основанием снижают уровень шума и вибрации при движении трамваев, — сказано в сообщении подрядчика.

В районе площади Труда вскоре начнётся демонтаж старых рельсов. После завершения работ по укладке нового асфальта в компании «ВИС» ожидают значительное снижение транспортных заторов в часы пик.

В 2017 году региональное Министерство транспорта заключило концессионное соглашение с «Сибирской концессионной компанией». Первоначально планировалось завершить строительство моста к концу 2022 года, однако сроки были перенесены. Основное движение по мосту было открыто в декабре 2025 года. Завершение всех работ, включая строительство развязок, намечено на декабрь 2027 года. Согласно последним данным, стоимость проекта составила 46,7 миллиарда рублей.

