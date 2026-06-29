Более 30 новосибирских школьников отдыхали в Артеке

В июне в Артеке отдыхали 34 школьника из Новосибирской области. На данный момент 29 из них вывезены в другие детский лагеря, расположенные в Краснодарском крае. Пятеро предпочли вернуться домой. Об этом сообщила министр труда и социального развития региона Елена Бахарева на оперативном совещании у губернатора.

Напомним, лагеря Крыма приостановили прием детей с 22 июня по 1 сентября. На «стоп» поставлено бронирование мест, прием и размещение детей и групп детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории республики, а также бронирование мест, прием и размещение детей и групп детей в иных средствах размещения для участия в различных мероприятиях туристической и другой направленности.

Исполнительный директор Новосибирской ассоциации туристических организаций Светлана Фоменко в комментарии редакции Infopro54 прогнозировала, что большинство туристов предпочтет из Крыма переехать на другие курорты Черного моря.

По данным 2ГИС, на полуострове работает 64 детских лагеря. Самые известные — «Артек», «Орленок», «Мандарин», «Эволюция» и т.д.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы жалуются на регулярные отмены и переносы рейсов на юг страны. Перелет из Новосибирска в Сочи может растянуться на четверо суток.