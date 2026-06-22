Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Власть Общество Туризм

Вместо Крыма новосибирцы поедут на другие курорты юга

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Для решения вопросов, связанных с детским отдыхом на полуострове, создан оперативный штаб при Минпросвещения РФ

Лагеря Крыма приостановили прием детей с 22 июня по 1 сентября. На «стоп» поставлено бронирование мест, прием и размещение детей и групп детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории республики, а также бронирование мест, прием и размещение детей и групп детей в иных средствах размещения для участия в различных мероприятиях туристической и другой направленности, говорится в указе, опубликованном на официальном портале правительства РК.

— Прошу отнестись с пониманием к установленным ограничениям. В сложившейся ситуации, данные меры необходимы для обеспечения общественной безопасности, —сообщил глава Республики Крым Сергей Аксёнов в своем телеграм-канале.

В пресс-службе Минпросвещения России сообщили, что для решения вопросов, связанных с детским отдыхом в Крыму этим летом, создан оперативный штаб. Сейчас детей, которые отдыхают в «Артеке» вывозят к местам их постоянного проживания. Заезд в ВДЦ «Алые паруса» был отменен.

— В сложившихся обстоятельствах им будут предложены альтернативные варианты отдыха и оздоровления детей в других регионах России, — подчеркнули в ведомстве.

Исполнительный директор Новосибирской ассоциации туристических организаций Светлана Фоменко отметила, что из Новосибирской области в Крым чартерные рейсы не организуются уже года три, с тех пор как было закрыто авиасообщение с полуостровом.

— Наши туроператоры не формируют организованные группы, так как нет авиасообщений и не понятно, как отправлять людей, чтобы им было комфортно, чтобы они в итоге добрались. Некоторые компании помогают туристам покупать билеты на поезд, бронировать отели в Республике, но систематизированных данных по таким поездкам нет, — говорит Фоменко.

По ее словам, сегодня новосибирцы, которые хотят отдохнуть в Крыму, как привило, самостоятельно организуют свои поездки.

— Думаю, что сейчас сибиряки, которые планировали отправлять детей в лагеря Крыма, а также сами хотели отдохнуть на полуострове, будут искать варианты на других курортах юга России. Маловероятно, что они переориентируются на другие регионы страны, — отметила Светлана Фоменко.

Напомним, к 1 июня в Крыму было подготовлено 360 оборудованных пляжей.  Всего в летнем сезоне 2026 года на полуострове планировали работать более 2500 объектов размещения: 1112 гостиниц и пансионатов, 98 санаториев и свыше 1400 гостевых домов. Отдых в Крыму для новосибирцев подорожал за год до 20%. Июнь на полуострове считается лучшим временем для отдыха: море уже теплое, солнце еще не изнуряюще жаркое, а цены не достигают пиковых июльских значений.

По данным 2ГИС, на полуострове 64 детских лагеря. Самые известные — «Артек», «Орленок», «Мандарин», «Эволюция» и т.д.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы жалуются на регулярные отмены и переносы рейсов на юг страны. Перелет из Новосибирска в Сочи может растянуться на четверо суток. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса.

Актуальный разговор

Марина Асаралиева: В Новосибирске резко выросло количество жалоб на микрофинансовые организации

Одной из ключевых причин этой динамики является работа раздолжнителей

Все материалы

Рубрики : Власть Общество Туризм

Регионы : Россия Новосибирск Крым

Теги : Черное море детский отдых безопасность

92
0
0
Предыдущая статья
Тарифы на коммунальные услуги вырастут в Новосибирской области

Тарифы на коммунальные услуги вырастут в Новосибирской области

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирской области, как и в других регионах страны, в этом году не будет июльской индексации тарифов на коммунальные услуги. Вместо этого цены вырастут в октябре.

На сайте правительства региона ранее было опубликовано постановление о предельных индексах изменения платы за услуги ЖКХ на год. В соответствии с этим документом, с 1 октября тарифы на коммунальные услуги могут увеличиться на 19%.

Читать полностью

Власти пригрозили застройщикам усилением контроля за качеством новостроек

Автор: Оксана Мочалова

Минстрой России официально допустил возможность ужесточения норм приемки новостроек. Поводом для такого заявления послужили участившиеся случаи экономии застройщиков на отделке и местах общего пользования, что напрямую влияет на итоговое качество жилья. Замминистра Никита Стасишин дал понять, что ведомство не намерено снижать планку стандартов ради удешевления строительства, и если девелоперы не приведут качество в порядок, государство усилит контроль на этапе сдачи домов.

Эксперты рынка отмечают, что сегодня покупатели жилья, особенно в массовом сегменте, все чаще ориентируются не только на цену, но и на репутацию застройщика и реальные отзывы. Качество строительства и отделки становится важным аргументом при выборе квартиры. Между тем, судебные споры между дольщиками и застройщиками длятся по 6–8 месяцев и в большинстве случаев завершаются в пользу потребителей.

Читать полностью

«Сибирь» усилилась Егором Коршковым: новосибирский хоккейный клуб провёл обмен с «Трактором»

Автор: Артем Рязанов

Хоккейный клуб «Сибирь» (Новосибирск) пополнил состав 29‑летним нападающим Егором Коршковым — он перешёл в команду в результате обмена с челябинским «Трактором». В Челябинск отправился нападающий системы «Сибири» Егор Головнёв. Контракт с Коршковым рассчитан на два сезона.

Егор Коршков — уроженец Новосибирска. Профессиональную карьеру начал в системе ярославского «Локомотива», где провёл восемь сезонов. В послужном списке форварда — выступления за «Торонто Марлис» (АХЛ), «Торонто Мейпл Лифс» (НХЛ), «Амур», «Ак Барс», а в прошлом сезоне он защищал цвета «Трактора», набрав 37 очков (16 голов + 21 передачи) в 68 матчах.

Читать полностью

Участников триллионной схемы по торговле «бумажным НДС» нашли в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Более тысячи налогоплательщиков Новосибирской области оказались клиентами российской площадки по торговле «бумажным НДС», в которую входило более 4,8 тысяч юридических лиц. Ее деятельность была раскрыта ФНС, ФСБ, СК и Генпрокуратурой России минувшей весной. «Схемные» вычеты, инициированные площадкой, «потянули» на 1,2 трлн. рублей. В целом по России налоговики выявили более 37 тысяч компаний, которые пользовались ее услугами.

В Новосибирске сумма ущерба, причиненного бюджету, оценивается в 2 млрд рублей.

Читать полностью

Проверка выявила нарушения в Сибирском управлении Ростехнадзора

Автор: Оксана Мочалова

В Новосибирской области и Кузбассе прошла проверка Сибирского управления Ростехнадзора. Заместитель Генерального прокурора Сергей Зайцев инициировал контроль за тем, как чиновники исполняют закон, выдают госуслуги и проводят проверки на опасных объектах, включая горные выработки и гидротехнические сооружения.

Проверка вскрыла системные нарушения при надзоре за опасными объектами. Прокуратура потребовала исправить ситуацию. В результате Ростехнадзор внес данные в единый реестр, скорректировал планы проверок строек и усилил контроль за бесхозяйными гидротехническими сооружениями .

Читать полностью

Минпромторг Новосибирской области пожаловался в УФАС на рост цен на топливо

Автор: Артем Рязанов

На оперативном совещании в правительстве Новосибирской области министр сельского хозяйства Андрей Михайлов и исполняющий обязанности главы Минпромторга Денис Рягузов отчитались о стабильных запасах топлива в регионе.  Они заверили, что дефицита горюче-смазочных материалов нет ни на предприятиях агропромышленного комплекса, ни на АЗС Новосибирской области.

— Минпромторг в ежедневном режиме, включая выходные дни, мониторит ситуацию с топливом. Мы видим повышение оптовых цен — связано это с ценами на бирже. Обратились в ФАС по этому поводу, но в целом по запасам, по работе заправок проблем нет. Заправки работают стабильно, запасов топлива такие же, как и в предыдущие периоды, ничем не отличаются, — доложил и.о. главы Минпромторга Денис Рягузов.

Читать полностью
Актуальный разговор

Марина Асаралиева: В Новосибирске резко выросло количество жалоб на микрофинансовые организации

Одной из ключевых причин этой динамики является работа раздолжнителей

Все материалы
Про здоровье
Про Новосибирск
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
Власть Общество Туризм

Вместо Крыма новосибирцы поедут на другие курорты юга

Общество

Тарифы на коммунальные услуги вырастут в Новосибирской области

Бизнес Власть Недвижимость

Власти пригрозили застройщикам усилением контроля за качеством новостроек

Спорт

«Сибирь» усилилась Егором Коршковым: новосибирский хоккейный клуб провёл обмен с «Трактором»

Бизнес Власть Право&Порядок

Участников триллионной схемы по торговле «бумажным НДС» нашли в Новосибирске

Власть Право&Порядок

Проверка выявила нарушения в Сибирском управлении Ростехнадзора

Авто Бизнес Власть Общество

Минпромторг Новосибирской области пожаловался в УФАС на рост цен на топливо

Недвижимость

«Локация — любовь с первого взгляда»: как новоселы оценили «Расцветай на Красном»

Культура Общество

Материнская скорбь в камне: Монумент Славы стал одним из ярчайших образцов монументального искусства Сибири

Власть

Аграрии Новосибирской области обеспечены топливом в необходимом объеме

Авто

Полис ОСАГО подешевел в Новосибирске

Общество

Качество воздуха в Новосибирске ухудшилось

Общество

Стол для комиссии на защите диплома: выпускники вузов Новосибирска спорят, нужно ли соблюдать традиции

Бизнес

Новосибирская область удвоила сбор льна

Общество Спорт

Футбольный клуб «Сибирь» проиграл «Велесу» в двух переходных матчах

Бизнес

В новосибирских теплицах организуют массовое производство орхидей

Бизнес

От чего зависит успех в бизнесе: секреты управленческих решений раскрыли на экспертной сессии Объединения «ВИП-Клуб»

Бизнес Власть

Подрядчика для оформления главной сцены Дня города ищут в Новосибирске

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Власть Общество Прямым текстом

Елена Ельцова: Россияне ежегодно оставляют государству сотни тысяч рублей налоговых вычетов

Бизнес Прямым текстом

Наталья Дрыгант: Самой действенной мерой поддержки подрядчиков стало бы снижение налогов

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.

Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Июнь 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.
    Я согласен (согласна)

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности