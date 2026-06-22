Вместо Крыма новосибирцы поедут на другие курорты юга

Лагеря Крыма приостановили прием детей с 22 июня по 1 сентября. На «стоп» поставлено бронирование мест, прием и размещение детей и групп детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории республики, а также бронирование мест, прием и размещение детей и групп детей в иных средствах размещения для участия в различных мероприятиях туристической и другой направленности, говорится в указе, опубликованном на официальном портале правительства РК.

— Прошу отнестись с пониманием к установленным ограничениям. В сложившейся ситуации, данные меры необходимы для обеспечения общественной безопасности, —сообщил глава Республики Крым Сергей Аксёнов в своем телеграм-канале.

В пресс-службе Минпросвещения России сообщили, что для решения вопросов, связанных с детским отдыхом в Крыму этим летом, создан оперативный штаб. Сейчас детей, которые отдыхают в «Артеке» вывозят к местам их постоянного проживания. Заезд в ВДЦ «Алые паруса» был отменен.

— В сложившихся обстоятельствах им будут предложены альтернативные варианты отдыха и оздоровления детей в других регионах России, — подчеркнули в ведомстве.

Исполнительный директор Новосибирской ассоциации туристических организаций Светлана Фоменко отметила, что из Новосибирской области в Крым чартерные рейсы не организуются уже года три, с тех пор как было закрыто авиасообщение с полуостровом.

— Наши туроператоры не формируют организованные группы, так как нет авиасообщений и не понятно, как отправлять людей, чтобы им было комфортно, чтобы они в итоге добрались. Некоторые компании помогают туристам покупать билеты на поезд, бронировать отели в Республике, но систематизированных данных по таким поездкам нет, — говорит Фоменко.

По ее словам, сегодня новосибирцы, которые хотят отдохнуть в Крыму, как привило, самостоятельно организуют свои поездки.

— Думаю, что сейчас сибиряки, которые планировали отправлять детей в лагеря Крыма, а также сами хотели отдохнуть на полуострове, будут искать варианты на других курортах юга России. Маловероятно, что они переориентируются на другие регионы страны, — отметила Светлана Фоменко.

Напомним, к 1 июня в Крыму было подготовлено 360 оборудованных пляжей. Всего в летнем сезоне 2026 года на полуострове планировали работать более 2500 объектов размещения: 1112 гостиниц и пансионатов, 98 санаториев и свыше 1400 гостевых домов. Отдых в Крыму для новосибирцев подорожал за год до 20%. Июнь на полуострове считается лучшим временем для отдыха: море уже теплое, солнце еще не изнуряюще жаркое, а цены не достигают пиковых июльских значений.

По данным 2ГИС, на полуострове 64 детских лагеря. Самые известные — «Артек», «Орленок», «Мандарин», «Эволюция» и т.д.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы жалуются на регулярные отмены и переносы рейсов на юг страны. Перелет из Новосибирска в Сочи может растянуться на четверо суток.