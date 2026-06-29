Новосибирская ТЭЦ-3 приступает к строительству нового котла

Новосибирская ТЭЦ-3 готовится к строительству нового котла №15. Это событие станет первым за весь постсоветский период случаем ввода новых теплогенерирующих мощностей в городе, сообщили в пресс-службе «СГК- Новосибирск». Стоимость проекта в рамках федеральной программы КОММод составляет почти 30 миллиардов рублей.

В настоящее время станция уже приступила к подготовительному этапу. На площадку доставляют краны и другую спецтехнику, обустраивается строительный городок для рабочих. Генеральным проектировщиком объекта выбрана компания «УралТЭП», известная на рынке энергетического проектирования. В ближайшее время начнется конкурс по выбору поставщика котла и электрофильтра, техническое задание для этого уже готово.

Проект включает в себя пять основных этапов: непосредственно строительство котлоагрегата, установка современного электрофильтра, замена главного паропровода для соединения «котел-турбина», полная автоматизация систем управления новым котлом и турбоагрегатами №12 и №14, а также восстановление системы подогрева питательной воды на этих турбинах. Кроме того, компания рассматривает необходимость возведения новой дымовой трубы высотой 250 метров.

Завершить установку и запустить новый котел планируется в декабре 2029 года. Параллельно с этим на ТЭЦ-3 продолжается крупный проект модернизации по программе ДПМ (договор о предоставлении мощности). Сейчас на станции завершились испытания нового турбоагрегата №13, и готовится обновление турбогенератора №11. Реализация этой программы позволит увеличить электрическую мощность станции с 497 до почти 537 МВт, что дает прирост в 8%.