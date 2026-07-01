Режим повышенной готовности из-за подтоплений хотят ввести в Новосибирске

В Первомайском районе Новосибирска может быть объявлен режим повышенной готовности в связи с риском затопления частных домов. Проект постановления об этом размещен на официальном сайте городской администрации.

Особый режим планируется ввести на улицах Радиостанция № 2, Узорной и в коттеджном поселке «Витязь-Град» на улице Александра Еремина. Это связано с водой, которая поступает со стороны садоводческих и некоммерческих товариществ «Строитель», «Радист», «Поляна», «Конструктор», «Метростроитель» и «Рябинка».

В случае утверждения документа городские службы, ответственные за предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, будут переведены в режим повышенной готовности. Администрации Первомайского района будет поручено проинформировать жителей районов, подверженных подтоплению, а также уведомить горожан о потенциально опасных участках дорог и жилых зданий.

С чем связано возможное подтопление домов на момент подготовки материала редакции Infopro54 узнать в мэрии Новосибирска не удалось.

Ранее редакция сообщала о том, что режим повышенной готовности ввели в двух районах Новосибирска.