В Советском районе Новосибирска назначен новый руководитель

В администрации Советского района Новосибирска очередная смена руководства. С 21 июля на должность главы администрации назначен Егор Терновых, который ранее занимал пост заместителя главы. Об этом в своем канале в Максе сообщил мэр Максим Кудрявцев.

На этом посту Егор Терновых сменил Евгения Герасимова, который покинул должность в конце июня. Предшественник нового главы — Евгений Герасимов — возглавлял район с октября 2025 года. Он ушел по собственному желанию в связи с переходом на другую работу. До Герасимова районом руководил Дмитрий Оленников (с 2015 года), а сразу после его ухода обязанности главы в качестве и.о. исполнял первый заместитель Денис Таранов.

Егор Терновых — коренной новосибирец, 1976 года рождения. Он окончил Сибирский государственный университет путей сообщения. Его профессиональный путь включает работу в коммерческих структурах, а также на государственной и муниципальной службе. С 2018 по 2022 год он уже работал в администрации Советского района в должности заместителя главы, курируя вопросы городского хозяйства. До этого назначения он был помощником депутата Государственной Думы.

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