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Власть Отставки и назначения

В Советском районе Новосибирска назначен новый руководитель

Автор: Оксана Мочалова

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Им стал Егор Терновых

В администрации Советского района Новосибирска очередная смена руководства. С 21 июля на должность главы администрации назначен Егор Терновых, который ранее занимал пост заместителя главы. Об этом в своем канале в Максе сообщил мэр Максим Кудрявцев.

На этом посту Егор Терновых сменил Евгения Герасимова, который покинул должность в конце июня. Предшественник нового главы — Евгений Герасимов — возглавлял район с октября 2025 года. Он ушел по собственному желанию в связи с переходом на другую работу. До Герасимова районом руководил Дмитрий Оленников (с 2015 года), а сразу после его ухода обязанности главы в качестве и.о. исполнял первый заместитель Денис Таранов.

Егор Терновых — коренной новосибирец, 1976 года рождения. Он окончил Сибирский государственный университет путей сообщения. Его профессиональный путь включает работу в коммерческих структурах, а также на государственной и муниципальной службе. С 2018 по 2022 год он уже работал в администрации Советского района в должности заместителя главы, курируя вопросы городского хозяйства. До этого назначения он был помощником депутата Государственной Думы.

Ранее редакция сообщала, что Александр Добряк возглавил управление мировых судей Новосибирской области.

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса

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Рубрики : Власть Отставки и назначения

Регионы : Новосибирск

Теги : назначение кадровые изменения власть

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Число выдворенных мигрантов в Новосибирской области выросло в два раза

Суд арестовал 440 млн рублей подрядчика по водозабору в Бердске

Автор: Оксана Мочалова

Арбитражный суд Новосибирской области наложил арест на имущество и счета ульяновского подрядчика ООО «Тандем» в рамках разбирательства о срыве сроков строительства стратегического объекта в Бердске. Общая сумма исковых требований прокуратуры, выступившей в интересах муниципалитета, превышает 438,9 миллиона рублей. Поводом для судебного спора стали финансовые нарушения при возведении насосной станции первого подъема на Новосибирском водохранилище.

Суть претензий заключается в нецелевом использовании бюджетных средств. Ранее Управление Федерального казначейства по НСО установило, что муниципальный заказчик — МУП «Комбинат бытовых услуг» — перечислил подрядчику аванс в размере более 302 миллионов рублей. Однако компания из Ульяновска не выполнила обязательства по контракту в установленный срок. Более того, заказчик не выставил требуемую неустойку в 2,2 миллиона рублей за нарушение графика работ, чем нарушил имущественные интересы муниципалитета.

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В НСО помогут восстановить поголовье сельскохозяйственных животных

Начиная с августа, Новосибирская область приступает к активному восполнению числа сельскохозяйственных животных. Данная инициатива стала возможной благодаря совокупности мер поддержки, разработанных областным правительством для владельцев личных подсобных хозяйств (ЛПХ).

Сегодня, 20 июля 2026 года, правительство региона приняло постановление о введении новых мер государственной помощи для собственников ЛПХ. Эти меры предусматривают компенсацию 50% расходов на приобретение племенного скота, включая крупный рогатый скот (коров, телок, нетелей, быков), свиней, овец и коз, с целью восстановления численности животных.

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Губернатор Андрей Травников поручил активнее развивать горячую линию 110

Губернатор Андрей Травников дал распоряжение профильным службам поддерживать стабильно высокое качество функционирования телефонной линии.

По его словам, в Новосибирской области функционирует единый центр, предоставляющий поддержку жителям, доступный по номеру 110. Данный номер позволяет обращаться по любым вопросам, касающимся деятельности государственных органов. Это чрезвычайно ценный проект. Чтобы удостовериться в том, что он действительно кардинально изменил ситуацию с разрешением проблем граждан, необходимо регулярно предоставлять отчеты о результатах обратной связи. Кроме того, общественную приемную губернатор попросил применять практику так называемых контрольных закупок, совершая звонки от имени жителей Новосибирской области по различным проблемам, дабы оценить качество обработки обращений. Глава региона обратил внимание коллег, в чьем ведении находятся 25 ведомств, уже интегрированных в проект, на необходимость того, чтобы проект Центра 110 был по-настоящему востребован, предоставлял ответы на все возникающие вопросы и обеспечивал максимальную помощь, возможную по телефону.

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Проект теплоснабжения Новосибирска до 2033 года вынесли на обсуждение

Автор: Оксана Мочалова

В Новосибирске опубликован проект актуализированной схемы теплоснабжения города до 2033 года. Документ, разработанный на 2026 год, детально описывает состояние всех ключевых элементов системы: от ТЭЦ и крупных котельных до тысяч километров тепловых сетей. В основе документа — цифровая модель, которая позволяет моделировать гидравлические режимы, просчитывать последствия аварий и выбирать оптимальные сценарии развития города с учётом подключения новых потребителей.

Согласно проекту, общая установленная тепловая мощность источников Новосибирска составляет 9317 Гкал/ч, при этом почти 70% приходится на четыре ТЭЦ, а остальное — на котельные. Суммарная протяжённость тепловых сетей превышает 2,7 тыс. км, а износ магистральных трубопроводов достигает 69% — около 500 км сетей эксплуатируются более 25 лет. В январе 2024 года эта проблема обернулась масштабной аварией в Ленинском и Кировском районах, после которой был введён режим чрезвычайной ситуации. Именно поэтому одна из ключевых задач новой схемы — повышение надёжности системы, включая разделение зон теплоснабжения ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 и модернизацию наиболее изношенных участков.

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Количество нарушений земельного законодательства в Новосибирске выросло на 42%

Автор: Оксана Мочалова

Штрафы за нарушения земельного законодательства в Новосибирской области выросли в 2,8 раза — с 50 до 140 тысяч рублей за год. Такие данные содержатся в докладе Управления Росреестра по Новосибирской области о состоянии и использовании земель в 2025 году.

Еще более впечатляющая динамика — у устранённых нарушений. За год владельцы земельных участков исправили 814 нарушений, что в 73 раза больше, чем в 2024 году.

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Предпринимателей Новосибирска не интересуют места на городских кладбищах

Автор: Юлия Данилова

Аукционы на право заключения договоров на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов на территориях городских кладбищ признаются несостоявшимися из-за отсутствия заявок. На данный момент прошли 9 торгов, по трем из них были определены победители ― всего четверо предпринимателей, которые получили право на установку четырех киосков. Причем на торги от 14 июля на размещение двух НТО на кладбище «Инское» заявки подал один предприниматель ―  ИП Ибрагимов Д.С. По одному лоту он впоследствии отозвал заявку. Речь шла о размещении НТО площадью 150 кв. м на 7 лет с арендной платой за год 816 тысяч рублей.

По шести торгам заявок не было.

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