Новосибирские компании не выбирают квоту по мигрантам из дальнего зарубежья

В начале 2026 года новосибирские компании оформили квоты на приглашение примерно тысячи граждан из дальнего зарубежья. В течение полугода квота была скорректирована до 1500. Однако на сегодняшний день в регион по таким запросам приехали всего около 700 специалистов. Об этом на пресс-конференции рассказала заместитель начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД по Новосибирской области Людмила Фоменко.

По ее словам, по квоте в регионе приезжают граждане Китая, Индии, Вьетнама и Таиланда. В 2026 году работодатели впервые пригласили граждан Республики Бангладеш и Лаоса.

— Лидеры по представленности в регионе — граждане Китая. По остальным странам — это буквально единичные обращения организаций. Если говорить о сферах деятельности, то это ремонт транспортных средств и мотоциклов, сфера строительства, и далее — сфера транспортировки, — констатировала Фоменко.

При этом она подчеркнула, что работодатели региона пересматривают планы по приглашению высококвалифицированных иностранных специалистов.

— В начале года была тенденция по увеличению количества высококвалифицированных специалистов, с которыми оформлялись соответствующие документы и заключались трудовые договоры. На сегодняшний момент их всего 148, меньше, чем в прошлом году. Дело в том, что с 1 сентября 2026 года существенно повышается минимальный рубеж зарплаты таких сотрудников: более 700 тысяч рублей в месяц. Ранее такую сумму работодатель должен был выплатить в течение квартала. Не все компании, которые ранее работали с такими специалистами, смогут выполнить эти обязательства, — пояснила она.

По мнению Людмилы Фоменко, изменений скорее всего не будет в сфере спорта, где уровень зарплат вписывается в новые требования. Однако большинство работодателей Новосибирска, скорее всего, пересмотрят свои трудовые отношения.

Напомним, в мае стало известно, что в Новосибирской области одной из компаний запретили привлекать иностранных граждан в качестве высококвалифицированных специалистов сроком на два года. Решение принято по итогам проверки, проведённой управлением по вопросам миграции ГУ МВД России по региону. В трех компаниях Новосибирска, приглашавших на работу мигрантов, идут проверки.

Новосибирские компании в качестве высококвалифицированных специалистов приглашают агрономов, генетиков, врачей узких специальностей, фармацевтов-технологов, инженеров-электронщиков. Как правило, речь идет о настройке новых процессов в компании. Застройщики могут пригласить зарубежного архитектора, чтобы он спроектировал дом по европейским трендам. При найме высококлассного специалиста его компетентность и реальный квалификационный уровень оценивает работодатель или заказчик услуг. Компании его проще трудоустраивать, чем обычного трудового мигранта, на эту категорию специалистов не распространяются квоты.

Ранее редакция сообщала о том, что более 50 новосибирских компаний заинтересовались работниками из дальнего зарубежья. Массовым этот тренд в регионе может стать к концу 2027 года.