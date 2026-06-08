Министр культуры представил план летних фестивалей и праздников в Новосибирской области

Летний период 2026 года в Новосибирской области вновь обещает изобилие ярких событий и грандиозных фестивалей. Значительная часть из них будет тематически связана с общенациональным проектом — Годом единства народов России.

Детали предстоящих летних событий представил министр культуры Новосибирской области Юрий Зимняков.

Так, с 11 по 13 июня в Новосибирске пройдет Форум национальных культур народов России «#Это Россия», организованный по инициативе Минкультуры РФ. Это событие представлено обширной деловой программой, концертами с участием коллективов со всей страны, а также праздничными мероприятиями ко Дню России. Ожидается присутствие более 40 министров культуры и руководителей культурных учреждений России.

12 июня Михайловская набережная станет ареной для масштабного празднования Дня России, предлагая разнообразные локации: от народных игр до ярмарки ремесел и насыщенной концертной программы.

13 июня в селе Большой Оёш Колыванского района состоится уже XIII Международный военно-исторический фестиваль «Сибирский огонь». В этом году программа фестиваля, помимо традиционных исторических реконструкций, мастер-классов и турниров, обогатится форматами патриотического воспитания. Ежегодно мероприятие привлекает более 30 000 участников.

27-28 июня регион отметит День молодежи. 28 июня основные торжества пройдут на Михайловской набережной, являясь частью празднования 133-летия Новосибирска.

Одновременно, 28 июня, городские парки и скверы в Новосибирске примут праздничные программы, посвященные Дню города.

С 10 по 12 июля на Михайловской набережной развернется ставший популярным Международный гастротуристический фестиваль «В Сибири – Есть!». Это крупная региональная площадка, объединяющая представителей сферы услуг, гостеприимства, туристического бизнеса, креативных индустрий, образовательных организаций, а также производителей и ремесленников. В прошлом году фестиваль привлек свыше 300 тысяч посетителей.

С 18 по 26 июля в парках города пройдет Туристический проект «Обские фестивали», включающий культурные, спортивные, экологические, деловые мероприятия, связанные с рекой Обью и развитием туристического потенциала региона. Проект предполагает фестивали, выставки, экскурсии, круглые столы, конкурсы и концерты.

26 июля Троице-Владимирский собор и прилегающий сквер станут центром празднования Дня Крещения Руси.

С 4 по 7 августа Эко-парк «Хомутина» в Маслянинском районе примет Окружной туристский слет «Больше, чем путешествие» в Сибирском федеральном округе под названием «Открой свою Сибирь: Маршрутами Единства».

С 21 по 23 августа Заельцовский парк приглашает на XII Городской фестиваль исторической реконструкции и боевого фехтования «Княжий двор». В этом году появится новая площадка «Сибирский острог», посвященная освоению Сибири в XVI–XVII веках.