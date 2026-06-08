В Новосибирске долгострой на улице Серебренниковской обрел инвестора

С начала текущего года в Новосибирске, благодаря усилиям подразделений мэрии, было введено в эксплуатацию пять коммерческих зданий. Об этом сообщил глава города Максим Кудрявцев в ходе совещания с губернатором Новосибирской области.

По словам мэра, успешно завершаются проекты, которые были заморожены, благодаря планомерной работе администрации по нахождению путей решения для долгостроев. Был составлен список приоритетных объектов, и по каждому из них ведется целенаправленная работа и разрабатываются детальные планы действий.

Среди прочего, власти намерены закончить возведение здания на пересечении улиц Серебренниковской и Депутатской. Строительство началось в 2004 году, и через два года была сдана первая часть — административный блок, который в настоящее время принадлежит ПАО «Банк ПСБ». После этого работы были приостановлены.

Сейчас департамент строительства и архитектуры мэрии Новосибирска нашел инвестора, который выразил готовность возобновить строительные работы после завершения всех формальных процедур и оформления необходимых документов.