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Власть

В Новосибирске долгострой на улице Серебренниковской обрел инвестора

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Строительные работы начнутся после завершения всех формальных процедур

С начала текущего года в Новосибирске, благодаря усилиям подразделений мэрии, было введено в эксплуатацию пять коммерческих зданий. Об этом сообщил глава города Максим Кудрявцев в ходе совещания с губернатором Новосибирской области.

По словам мэра, успешно завершаются проекты, которые были заморожены, благодаря планомерной работе администрации по нахождению путей решения для долгостроев. Был составлен список приоритетных объектов, и по каждому из них ведется целенаправленная работа и разрабатываются детальные планы действий.

Среди прочего, власти намерены закончить возведение здания на пересечении улиц Серебренниковской и Депутатской. Строительство началось в 2004 году, и через два года была сдана первая часть — административный блок, который в настоящее время принадлежит ПАО «Банк ПСБ». После этого работы были приостановлены.

Сейчас департамент строительства и архитектуры мэрии Новосибирска нашел инвестора, который выразил готовность возобновить строительные работы после завершения всех формальных процедур и оформления необходимых документов.

Фото предоставлено пресс-службой мэрии Новосибирска. Автор фото: Павел Комаров

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Рубрики : Власть

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Теги : Мэрия Новосибирска Максим Кудрявцев власть

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