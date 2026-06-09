Два контрагента заявили о планах банкротства бывшего Decathlon с начала июня

Сеть спортивных товаров Desport, которая пришла на смену ушедшему Decathlon, столкнулась с новой волной требований от кредиторов. С начала июня уже два контрагента компании «Октоблу» (юридическое лицо сети) официально заявили о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве.

Первым 5 июня такое уведомление на «Федресурсе» разместила московская юридическая компания «Лигал Эдвайс». А через три дня, 8 июня, аналогичное сообщение опубликовало ООО «Темпо Инвест», которое управляет петербургским торговым комплексом «Охта Молл».

По данным сервиса «Контур.Фокус», всего с начала 2026 года о планах инициировать процедуру несостоятельности заявили уже 13 партнеров сети. Для сравнения: за весь 2025 год таких сообщений было всего три.

На 9 июня налоговая служба уже нашла основания частично или полностью приостановить операции по нескольким счетам компании.

Еще одним признаком проблем стало недавнее появление объявления о продаже новосибирского здания, где раньше работал Decathlon, а теперь находится один из магазинов Desport. Помещение на улице Фабричной, 59 оценили почти в 500 миллионов рублей.

Французский Decathlon открылся в Новосибирске в ноябре 2021 года, но уже в апреле 2022-го закрылся после ухода бренда из России. В декабре 2023 года помещение занял Desport — официальный дистрибьютор, созданный на базе бывших магазинов. Однако к марту 2026 года сеть потеряла 8 торговых точек, а эксперты связывали трудности с несобранным ассортиментом. Покупатели видели много недорогих китайских товаров, но не находили привычного выбора брендов.

По данным «Контур.Фокус», выручка управляющей компании «Октоблу» в 2025 году упала до 3,2 миллиарда рублей с 4,9 миллиарда годом ранее, а чистый убыток составил 2,3 миллиарда рублей. Сейчас в арбитраже рассматривается 36 дел с участием компании на общую сумму 243 миллиона рублей.

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