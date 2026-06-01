Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Бизнес Недвижимость

Здание бывшего Decathlon выставили на продажу в Новосибирске

Автор: Оксана Мочалова

Дата:

Помещение на Фабричной оценили почти в полмиллиарда рублей

На онлайн-площадке по реализации недвижимости появилось объявление о продаже нежилого помещения на улице Фабричной, 59 в Новосибирске. Собственник оценивает объект в 490 миллионов рублей. В объявлении указано, что речь идёт о помещении свободного назначения площадью 4228 кв. метров, однако общая площадь здания достигает 8630 кв. метров.

Стоит отметить, что ранее в этом объекте размещался Decathlon. Корпус ввели в эксплуатацию в мае 2021 года. К нему относится земельный участок размером в один гектар, где оборудована парковка для 121 автомобиля. По данным сервиса 2ГИС, в здании до сих пор находится магазин спортивных товаров.

Напомним, магазин товаров для спорта и отдыха французской сети Decathlon открылся в Новосибирске в ноябре 2021 года. Объём инвестиций в проект не разглашался, а сроки открытия несколько раз переносились. Инвестор объяснял это «желанием соблюсти высокие стандарты качества и безопасности». Однако долго проработать магазину не удалось. Уже в апреле 2022 года, после начала специальной военной операции и последовавшего ухода многих иностранных брендов, торговая площадка закрылась после масштабной распродажи.

В дальнейшем стало известно, что Decathlon намеревался продать свой российский бизнес целиком, поскольку на тот момент в РФ действовало 35 магазинов. Российские активы французского ритейлера перешли к АО «Арм». В декабре 2023 года помещение на Фабричной занял спортивный магазин «Деспорт» (Desport), созданный на базе бывших магазинов Decathlon и являющийся его официальным дистрибьютором.

В марте 2026 года появлялась информация, что сеть Desport теряет торговые точки. Если на старте в 2025 году насчитывалось 29 магазинов, то к концу марта 2026-го — только 21. Главную проблему эксперты видели в несобранном ассортименте. После ребрендинга покупатели видели на площадках сети много недорогих товаров китайского производства, но не получали той широты выбора и узнаваемости брендов, ради которых раньше приходили в Decathlon.

По данным системы «Контур.Фокус», управляющая сетью «Деспорт» компания АО «Октоблу» была образована в 2024 году в Москве. Её уставный капитал составляет 3,95 миллиарда рублей. Единственный акционер — АО «Арм», основным видом деятельности которого является управление холдингами. Директором обеих компаний является Дмитрий Рыков. В 2025 году выручка «Октоблу» составила 3,2 миллиарда рублей против 4,9 миллиарда годом ранее. Убыток от продаж достиг 636,9 миллиона рублей, а чистый убыток — 2,3 миллиарда рублей (в 2024 году убыток составлял 2,9 миллиарда). В настоящее время в арбитражных судах рассматривается 41 дело с участием компании на общую сумму 301 миллион рублей.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске после 24 лет работы закрылся магазин «Альпиндустрия».

Источник фото: magnific.com, автор- garetsvisual

Актуальный разговор

Евгения Бондаренко: Не стоит доверять свою защиту искусственному интеллекту

Впервые в России компанию из Кемеровской области оштрафовали за неуважение к суду из-за документов, подготовленных нейросетью

Все материалы

Рубрики : Бизнес Недвижимость

Регионы : Новосибирская область

Теги : спортивный магазин ритейл недвижимость

127
0
0
Предыдущая статья
Юрий Крылов: Русский язык — это не памятник, а процесс

Стоимость похорон в Новосибирске снова увеличится

Автор: Юлия Данилова

Мэрия Новосибирска утвердила новые тарифы муниципальному казенному учреждению города Новосибирска «Специализированная служба по вопросам похоронного дела «Ритуальные услуги». Новые тарифы вступят в силу в конце июля.

Рытье могил вручную (подхоронение)

Читать полностью

Сроки заключения новой мусорной концессии в Новосибирске сдвинули на август

Автор: Юлия Данилова

Итоги торгов по выбору компаний, которые будут строить под Новосибирском мусорные полигоны в рамках концессионного соглашения, были подведены еще в мае. Как и ожидалось, победителями стали инициаторы проекта. Им придется реализовывать концессионный проект к которому будет приковано пристальное внимание и депутатов, и общественности. Заявок от иных юридических лиц в установленный срок не поступило, в связи с чем, согласно ст. 37 115-ФЗ, концессионные соглашения планируется заключать на условиях, предусмотренных в предложениях ООО «КПО Правобережный» и ООО «КПО Левобережный» без дополнительного проведения конкурса, поясняли в МинЖКХ области.

По информации ТАСС, сейчас сроки заключения соглашений сдвинуты на август.

Читать полностью

Конкурс «Сибирь.ПРО»: «Мультимедийные форматы и цифровые проекты в номинации «Мультимедиа ПРОект»

Современная медиасфера находится под влиянием бурного развития цифровых технологий, молниеносного распространения информации и возрастающих потребностей аудитории. В связи с этим актуальность приобретают мультиформатные материалы, гармонично сочетающие текст, видеоряд, визуальные элементы, аудио и вовлекающие интерактивные компоненты. Успешность подобных начинаний напрямую зависит от умения автора мастерски использовать инструментарий, глубоко понимать ожидания общества и создавать контент, отвечающий высоким стандартам качества и практической применимости.

На конкурсе «Сибирь.ПРО» уже второй год подряд открыта номинация «Мультимедиа ПРОект», посвященная цифровым публикациям и комплексным проектам. Активную поддержку этой номинации оказывает Томский государственный университет (ТГУ). Высшая школа журналистики ТГУ зарекомендовала себя как один из ведущих образовательных центров, готовящих специалистов для современной медиаиндустрии. Этот университет выделяется среди российских вузов тем, что цифровая журналистика здесь является самостоятельным направлением обучения и практики, а не просто отдельной дисциплиной.

Читать полностью

Почти 600 тысяч юных сибиряков познают азы финансовой грамотности с детской СберКартой

Больше 70 тысяч детских СберКарт оформили своим детям жители регионов присутствия Сибирского банка Сбера в первые четыре месяца 2026 года. Это почти в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Таким образом к окончанию учебного года число юных пользователей детских СберКарт достигло почти 600 тысяч человек.

Читать полностью

Тренд на ЗОЖ изменил спрос на мороженое

Автор: Оксана Мочалова

Все дети любят мороженое, поэтому перед Международным днем защиты детей специалисты традиционно изучают, что именно и в каких количествах попадает на прилавки. Аналитики Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка провели исследование рынка мороженого, чтобы понять реальную картину спроса.

Оказалось, что предприятия Сибирского федерального округа выпускают около 17–18% от общероссийского объема лакомства. В 2025 году здесь произвели 91,5 тыс. тонн мороженого, а за первый квартал 2026 года — еще 18,1 тыс. тонн.

Читать полностью

«Спецавтохозяйство» и УК поделятся данными о проживающих в квартирах новосибирцах

Автор: Юлия Данилова

АО «Спецавтохозяйство» и Ассоциация объединенных УК Новосибирска заключили соглашение о сотрудничестве. Как пояснили в ответ на запрос Infopro54 в пресс-службе «Спецавтохозяйства», соглашение предусматривает совместную работу сразу по нескольким направлениям:

В ассоциацию входят 23 управляющие компании.

Читать полностью
Актуальный разговор

Евгения Бондаренко: Не стоит доверять свою защиту искусственному интеллекту

Впервые в России компанию из Кемеровской области оштрафовали за неуважение к суду из-за документов, подготовленных нейросетью

Все материалы
Про здоровье
Про Новосибирск
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
Бизнес Недвижимость

Здание бывшего Decathlon выставили на продажу в Новосибирске

Культура Общество Прямым текстом

Юрий Крылов: Русский язык — это не памятник, а процесс

Бизнес Власть Общество

Стоимость похорон в Новосибирске снова увеличится

Финансы

Пушкинская карта: 7 миллионов молодых россиян стали участниками культурной программы

Финансы

Спрос на ипотеку для ИЖС растет: банки снижают ставки

Общество

«Все выходили бледные»: новосибирские выпускники рассказали о сложных заданиях на ЕГЭ по химии

Стиль жизни

Премьера фильма «Ветер» состоится в Новосибирске

Финансы

В День защиты детей крупный банк анонсировал запуск детских проектов

Авто Власть Общество

В России изменились правила парковки для электромобилей

Власть

Новосибирская область готова к проведению летнего отдыха для детей

Финансы

Новая эра сбережений: как российская молодежь меняет свои финансовые привычки

Спорт

Вратарь Семён Кокаулин покинул ХК «Сибирь»

Власть Общество

В реестр должников по алиментам в Новосибирске включили более 7000 человек

Власть

ЕР подвела итоги праймериз в Новосибирской области

Бизнес Власть Общество

Сроки заключения новой мусорной концессии в Новосибирске сдвинули на август

Авто Общество

Спрос на подержанные кроссоверы и внедорожники в Новосибирске вырос на четверть

Бизнес

Конкурс «Сибирь.ПРО»: «Мультимедийные форматы и цифровые проекты в номинации «Мультимедиа ПРОект»

Общество

В Госдуме предложили ввести налоговый вычет при покупке путевок в детские лагеря

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Культура Общество Прямым текстом

Юрий Крылов: Русский язык — это не памятник, а процесс

Культура Общество Прямым текстом

Людмила Инютина: Почему русский язык остаётся главным объединяющим фактором для всех народов страны

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.

Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Июнь 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.
    Я согласен (согласна)

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности