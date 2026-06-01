Здание бывшего Decathlon выставили на продажу в Новосибирске

На онлайн-площадке по реализации недвижимости появилось объявление о продаже нежилого помещения на улице Фабричной, 59 в Новосибирске. Собственник оценивает объект в 490 миллионов рублей. В объявлении указано, что речь идёт о помещении свободного назначения площадью 4228 кв. метров, однако общая площадь здания достигает 8630 кв. метров.

Стоит отметить, что ранее в этом объекте размещался Decathlon. Корпус ввели в эксплуатацию в мае 2021 года. К нему относится земельный участок размером в один гектар, где оборудована парковка для 121 автомобиля. По данным сервиса 2ГИС, в здании до сих пор находится магазин спортивных товаров.

Напомним, магазин товаров для спорта и отдыха французской сети Decathlon открылся в Новосибирске в ноябре 2021 года. Объём инвестиций в проект не разглашался, а сроки открытия несколько раз переносились. Инвестор объяснял это «желанием соблюсти высокие стандарты качества и безопасности». Однако долго проработать магазину не удалось. Уже в апреле 2022 года, после начала специальной военной операции и последовавшего ухода многих иностранных брендов, торговая площадка закрылась после масштабной распродажи.

В дальнейшем стало известно, что Decathlon намеревался продать свой российский бизнес целиком, поскольку на тот момент в РФ действовало 35 магазинов. Российские активы французского ритейлера перешли к АО «Арм». В декабре 2023 года помещение на Фабричной занял спортивный магазин «Деспорт» (Desport), созданный на базе бывших магазинов Decathlon и являющийся его официальным дистрибьютором.

В марте 2026 года появлялась информация, что сеть Desport теряет торговые точки. Если на старте в 2025 году насчитывалось 29 магазинов, то к концу марта 2026-го — только 21. Главную проблему эксперты видели в несобранном ассортименте. После ребрендинга покупатели видели на площадках сети много недорогих товаров китайского производства, но не получали той широты выбора и узнаваемости брендов, ради которых раньше приходили в Decathlon.

По данным системы «Контур.Фокус», управляющая сетью «Деспорт» компания АО «Октоблу» была образована в 2024 году в Москве. Её уставный капитал составляет 3,95 миллиарда рублей. Единственный акционер — АО «Арм», основным видом деятельности которого является управление холдингами. Директором обеих компаний является Дмитрий Рыков. В 2025 году выручка «Октоблу» составила 3,2 миллиарда рублей против 4,9 миллиарда годом ранее. Убыток от продаж достиг 636,9 миллиона рублей, а чистый убыток — 2,3 миллиарда рублей (в 2024 году убыток составлял 2,9 миллиарда). В настоящее время в арбитражных судах рассматривается 41 дело с участием компании на общую сумму 301 миллион рублей.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске после 24 лет работы закрылся магазин «Альпиндустрия».