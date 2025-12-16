На месте долгостроя в Новосибирске построят офисно-выставочный центр со шпилем

Недостроенную штаб-квартиру компании «ТОП-Книга» в Новосибирске выставили на торги в начале 2025 года и до сих пор не продали. Несмотря на отсутствие покупателя, городские власти включили здание в реестр долгостроев. Недавно к строению проявила интерес крупная петербургская компания. Об этом сообщило издание Atas.info. Имя компании-инвестора пока не разглашается до официального завершения сделки.

Напомним. в начале 2000-х крупнейшая сеть книжных магазинов России «ТОП-Книга» задумала построить собственную штаб-квартиру. Для этого компания выбрала участок на улице Покрышкина, рядом с площадью Карла Маркса. Проект должен был стать ярким событием, но столкнулся с трудностями. Недостроенное здание на Покрышкина стало причиной судебных споров и даже уголовного дела.

Теперь федеральный инвестор планирует не только завершить начатое, но и создать совершенно новый объект. По предварительным планам, это будет многофункциональный комплекс, объединяющий офисные помещения и выставочные пространства. В цокольном этаже разместятся концертные площадки, а на крыше — камерный ресторан с видом на город.

Авторы проекта решили отойти от сибирского минимализма, добавив элегантный шпиль в стиле петербургской архитектуры. Этот элемент, по замыслу авторов, станет новой архитектурной доминантой площади Маркса. Здание будет выполнено в благородных тонах с панорамным остеклением и натуральными материалами.

— Долгострой на Маркса — проблемный актив, и судебные процессы традиционно отпугивают покупателей. Однако потенциальный инвестор уже имеет опыт покупки на торгах зданий «с историей». Часть здания займет сибирский филиал компании-инвестора, начинающей экспансию на восток, остальные офисные площади девелопер планирует сдавать в аренду. Если проект состоится, у города появится действительно презентабельная площадка для проведения мероприятий, достойных его статуса. Это и новые рабочие места, и приток инвестиций, и, что немаловажно, архитектурный изыск, — рассказал представитель инвестора.

Сделку и переход прав собственности покупатели планируют завершить к середине 2026 года. Точную дату окончания строительства нового комплекса представители инвестора не называют, отмечая, что все зависит от сроков согласования проекта.

Ранее редакция сообщала о том, что долгостроев в Новосибирске больше, чем декларируется.