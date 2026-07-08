В Новосибирске обновили карту укрытий на случай ЧС

Мэрия Новосибирска обновила интерактивную карту, на которой отмечены места для временного укрытия жителей при чрезвычайных ситуациях. Информация размещена на официальном портале города. Решение было принято после недавнего объявления в регионе режима беспилотной опасности, который, по данным властей, оказался ложным.

На обновленной карте отмечено более 2,7 тысячи различных объектов. В перечень вошел 71 пункт временного размещения населения, 193 сборных эвакуационных пункта и 74 пункта выдачи средств индивидуальной защиты. Основную часть списка составляют 2 362 заглубленных помещения подземного пространства — подвалы и цокольные этажи зданий, которые могут частично защитить от обломков, осколков и ударной волны.

Представители профильного департамента поясняют, что подобные помещения не являются полноценными бомбоубежищами. В них отсутствуют системы фильтрации воздуха, и они рассчитаны только на кратковременное пребывание — в среднем до 12 часов.

Стоит отметить, что похожие меры по информированию населения вводятся и в других регионах Сибири. Например, власти Кузбасса также опубликовали карты с убежищами и пунктами временного размещения, а общее количество таких объектов в регионе превышает 550.

Дополнительно для оперативного информирования жителей о погодных аномалиях, пожарах и других ЧС в Новосибирской области запущен специализированный Mакс-канал «РСЧС Новосибирская область».

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске приводят в порядок подвалы и защитные сооружения гражданской обороны, где можно спрятаться при ЧС.