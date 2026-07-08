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Власть Общество

В Новосибирске обновили карту укрытий на случай ЧС

Автор: Оксана Мочалова

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На ней нанесены почти 3 тысячи объектов

Мэрия Новосибирска обновила интерактивную карту, на которой отмечены места для временного укрытия жителей при чрезвычайных ситуациях. Информация размещена на официальном портале города. Решение было принято после недавнего объявления в регионе режима беспилотной опасности, который, по данным властей, оказался ложным.

На обновленной карте отмечено более 2,7 тысячи различных объектов. В перечень вошел 71 пункт временного размещения населения, 193 сборных эвакуационных пункта и 74 пункта выдачи средств индивидуальной защиты. Основную часть списка составляют 2 362 заглубленных помещения подземного пространства — подвалы и цокольные этажи зданий, которые могут частично защитить от обломков, осколков и ударной волны.

Представители профильного департамента поясняют, что подобные помещения не являются полноценными бомбоубежищами. В них отсутствуют системы фильтрации воздуха, и они рассчитаны только на кратковременное пребывание — в среднем до 12 часов.

Стоит отметить, что похожие меры по информированию населения вводятся и в других регионах Сибири. Например, власти Кузбасса также опубликовали карты с убежищами и пунктами временного размещения, а общее количество таких объектов в регионе превышает 550.

Дополнительно для оперативного информирования жителей о погодных аномалиях, пожарах и других ЧС в Новосибирской области запущен специализированный Mакс-канал «РСЧС Новосибирская область».

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске приводят в порядок подвалы и защитные сооружения гражданской обороны, где можно спрятаться при ЧС. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса

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Рубрики : Власть Общество

Регионы : Новосибирск

Теги : чрезвычайная ситуация пункты временного размещения карта укрытий

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Автор: Юлия Данилова

В Новосибирске есть депрессивные локации и объекты, которые визуально портят облик города и вызывают большое недоумение как у жителей, так и у гостей города, а также у властей и бизнеса, не понимающих, что с ними делать. По просьбе редакции Infopro54 архитекторы Новосибирска высказались по поводу того, какие проекты могли бы сделать такие локации архитектурно привлекательными и полезными для города.

Начнем с истории многолетнего коммерческого недостроя левого берега — ТЦ «Подсолнух».  В июне его выставили на продажу в седьмой раз. Гигантский долгострой находится на пересечении улицы Ватутина и площади Маркса в Ленинском районе. Общая площадь участка — 5 300 кв. м.

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