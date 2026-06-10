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Бизнес

«Газпром» банкротит компанию, обеспечивающую теплом Линево, Колывань и Болотное

Автор: Оксана Мочалова

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Ее задолженность перед поставщиком газа превысила 155 миллионов рублей

Арбитражный суд Новосибирской области ввел процедуру наблюдения в отношении ООО «Сибирская тепло-энергетическая компания» («СибТЭК»), которая обеспечивает тепловой энергией Болотное, Колывань и Линёво. Основанием для банкротства стала многомиллионная задолженность перед структурами «Газпрома».

С иском о признании компании несостоятельной в марте 2026 года обратилось ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск». Изначально сумма претензий составляла 143,6 млн рублей, однако к моменту вынесения судебного акта она выросла.

Согласно определению суда, 3 июня 2026 года, требования газовой компании признаны обоснованными. В реестр кредиторов «СибТЭК» включена сумма 155 990 041 руб. 25 коп., из которой 152 995 472 руб. 66 коп. — основной долг, а остальное — расходы по оплате госпошлины.

— Включить требование… в реестр кредиторов … с отнесением в третью очередь удовлетворения, — говорится в определении суда.

Временным управляющим «СибТЭК» суд утвердил члена Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа (ПАУ ЦФО)» Сергея Лебедева. Рассмотрение дела о банкротстве с отчетом временного управляющего назначено на 9 ноября 2026 года.

По данным сервиса Контур.Фокус, компания «СибТЭК» зарегистрирована в Новосибирске в 2012 году с уставным капиталом 50 млн рублей. Ее основной вид деятельности — производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными. Предприятие имеет три филиала — в городе Болотное, рабочем поселке Линёво (Искитимский район) и рабочем поселке Колывань. Учредителями выступают генеральный директор Корней Гиберт (0,01%) и подконтрольное ему ООО «Сибирская Энергосервисная компания» (99,99%).

Выручка компании за 2025 год составила 595,6 млн рублей, что ниже показателя 2024 года (624,9 млн рублей). При этом чистый убыток резко вырос — с 35,9 млн рублей в 2024 году до 134,2 млн рублей по итогам прошлого года. Задолженность по налогам и сборам на 10 мая 2026 года достигла 8,2 млн рублей.

Проблемы «СибТЭК» с газовыми платежами были известны на уровне областной прокуратуры. В начале 2026 года на коллегии ведомства среди крупнейших должников за газ называлась именно эта компания с долгом в 344,5 млн рублей.

При этом 9 июня 2026 года — на следующий день после вынесения определения о введении наблюдения — «Газпром межрегионгаз» подал в суд еще два иска к ООО «СибТЭК» о возмещении в общей сложности 39,3 млн рублей. Процедура наблюдения предполагает анализ финансового состояния должника и выявление возможности восстановить его платежеспособность, однако растущие долги и убытки делают такой сценарий маловероятным. Эти заявления пока не приняты к производству.

Ранее редакция сообщала, что два контрагента заявили о планах банкротства бывшего Decathlon с начала июня.

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса

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Рубрики : Бизнес

Регионы : Новосибирская область

Теги : энергетика СибТЭК Долги за газ Газпром межрегионгаз банкротство

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Автор: Юлия Данилова

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— Мы предлагаем изменить количество передаваемых в рамках реализации МИП жилых помещений. Ранее было установлено 2,5% от жилья, построенного в рамках проекта, а сейчас предлагается 0,5%. Это обусловлено тем, что количество граждан, признанных пострадавшими от действий застройщиков, снижается. Однако, их список по-прежнему ведётся и носит заявительный характер. Объём жилых площадей, которые инициаторы должны предоставить в собственность пострадавшим гражданам по уже по реализуемым проектам, покрывает эту потребность в полном объёме, — заявил министр.

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Автор: Оксана Мочалова

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Начальник управления организации пассажирских перевозок Михаил Никулин связал грядущее изменение цен с уровнем инфляции. По его словам, повышение необходимо для стабильной работы транспортной системы.

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— Россияне при покупке квартиры с инвестиционным горизонтом используют несколько сценариев, — рассказали в пресс-службе ГК «Расцветай». — Сохраняется как сценарий покупки квартиры на старте продаж, чтобы перепродать ее на сдаче, так и приобретение актива с целью сдачи в аренду.

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Автор: Оксана Мочалова

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