«Газпром» банкротит компанию, обеспечивающую теплом Линево, Колывань и Болотное

Арбитражный суд Новосибирской области ввел процедуру наблюдения в отношении ООО «Сибирская тепло-энергетическая компания» («СибТЭК»), которая обеспечивает тепловой энергией Болотное, Колывань и Линёво. Основанием для банкротства стала многомиллионная задолженность перед структурами «Газпрома».

С иском о признании компании несостоятельной в марте 2026 года обратилось ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск». Изначально сумма претензий составляла 143,6 млн рублей, однако к моменту вынесения судебного акта она выросла.

Согласно определению суда, 3 июня 2026 года, требования газовой компании признаны обоснованными. В реестр кредиторов «СибТЭК» включена сумма 155 990 041 руб. 25 коп., из которой 152 995 472 руб. 66 коп. — основной долг, а остальное — расходы по оплате госпошлины.

— Включить требование… в реестр кредиторов … с отнесением в третью очередь удовлетворения, — говорится в определении суда.

Временным управляющим «СибТЭК» суд утвердил члена Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа (ПАУ ЦФО)» Сергея Лебедева. Рассмотрение дела о банкротстве с отчетом временного управляющего назначено на 9 ноября 2026 года.

По данным сервиса Контур.Фокус, компания «СибТЭК» зарегистрирована в Новосибирске в 2012 году с уставным капиталом 50 млн рублей. Ее основной вид деятельности — производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными. Предприятие имеет три филиала — в городе Болотное, рабочем поселке Линёво (Искитимский район) и рабочем поселке Колывань. Учредителями выступают генеральный директор Корней Гиберт (0,01%) и подконтрольное ему ООО «Сибирская Энергосервисная компания» (99,99%).

Выручка компании за 2025 год составила 595,6 млн рублей, что ниже показателя 2024 года (624,9 млн рублей). При этом чистый убыток резко вырос — с 35,9 млн рублей в 2024 году до 134,2 млн рублей по итогам прошлого года. Задолженность по налогам и сборам на 10 мая 2026 года достигла 8,2 млн рублей.

Проблемы «СибТЭК» с газовыми платежами были известны на уровне областной прокуратуры. В начале 2026 года на коллегии ведомства среди крупнейших должников за газ называлась именно эта компания с долгом в 344,5 млн рублей.

При этом 9 июня 2026 года — на следующий день после вынесения определения о введении наблюдения — «Газпром межрегионгаз» подал в суд еще два иска к ООО «СибТЭК» о возмещении в общей сложности 39,3 млн рублей. Процедура наблюдения предполагает анализ финансового состояния должника и выявление возможности восстановить его платежеспособность, однако растущие долги и убытки делают такой сценарий маловероятным. Эти заявления пока не приняты к производству.

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