Ретроинновации: оценивать поведение учеников начнут в десяти новосибирских школах

С 1 сентября 2026 года в десяти школах каждого региона России начнут применять систему оценивания поведения учащихся. В Новосибирске определили образовательные учреждений, которые войдут в эксперимент: гимназиях №1, №13 и №15 «Содружество», в школах №№49, 210, 221, 222, 186, 141 и в лицее «Интеграл».

— В настоящий момент рассматриваются разные варианты, как оценивать. Например, по трёхбалльной шкале: допустимое, недопустимое, образцовое поведение. Или выставлять такую же пятибалльную шкалу, как при оценке знаний, — пояснила глава регионального Минобра Мария Жафярова на пресс-конференции в «Интерфаксе».

В течение учебного года педагоги будут отслеживать поведение учеников, определять критерии его оценки и интерпретировать полученные результаты.

Жафярова пояснила, что учителям необходимо обращать внимание на усердие учащихся, их уважительное отношение к учителям и одноклассникам, участие в школьных мероприятиях, вежливость и умение находить общий язык с окружающими.

— Это такая тонкая, интересная и очень чувствительная работа. Это одна из последних «ретроинноваций», которая знаменует возвращение лучших традиций отечественной педагогики и отечественного образования в школу, — оценила перспективу Мария Жафярова.

К 1 сентября 2027 года на основе полученных данных с экспериментальных площадок, планируется создать и внедрить универсальную систему оценивания поведения школьников, которая будет действовать во всех учебных заведениях страны.

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