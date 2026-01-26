Долги новосибирских предприятий за коммуналку выросли до 6 млрд рублей

В Новосибирской области сохраняется сложная ситуация с долгами предприятий коммунального комплекса перед ресурсоснабжающими организациями за поставленные теплоэнергоресурсы. Об этом сообщил заместитель генерального прокурора России Сергей Зайцев на коллегии в прокуратуре Новосибирской области.

— В минувшем году задолженность выросла с 4 до 6 млрд рублей. Прирост составляет более 37%, — подчеркнул Зайцев.

Напомним, по итогам полугодия 2025 года совокупная задолженность потребителей перед энергетиками превысила 2 млрд рублей, из них 967 млн рублей задолжали жилищные организации.

Задолженность предприятий Новосибирской области за газ, также по итогам полугодия, составила 1,9 млрд рублей (+779 млн). Среди крупнейших должников — ООО «Сибирская тепло-энергетическая компания» (344,5 млн рублей), МУП «КБУ» (250 млн рублей), ООО «Сибирская Теплоснабжающая Компания» (190 млн рублей), МУП «Энергия» (142 млн рублей).

Долги МУП «Энергия» по итогам года составили более млрд рублей, в 2026, по прогнозам, могут вырасти до 2 млрд.

По данным управления судебных приставов по Новосибирской области, за 11 месяцев 2025 года в регионе возбуждено почти 42 тысячи исполнительных производств в отношении юридических и физических лиц о взыскании задолженности за услуги ЖКХ на общую сумму 1,1 миллиарда рублей. В аналогичном периоде прошлого года — 1,2 млрд рублей. При этом, по сравнению с 2024 годом, количество исполнительных листов, предъявленных на исполнение, снизилось на 27 тысяч. В целом на исполнении УФСПП в отношении юридических лиц находилось 23,5 тысячи исполнительных листов (в 2024 году — 39 тысяч) на 26,8 млрд рублей. За 11 месяцев взыскано 2,7 млрд, на 29,2% больше, чем годом ранее.

Ранее редакция сообщала о том, что перед новым годом МУП «КБУ» погасило долги перед ресурсоснабжающими компаниями более чем на 486 миллионов рублей.