Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Яндекс.Метрика
Власть

Долги новосибирских предприятий за коммуналку выросли до 6 млрд рублей

Автор: Юлия Данилова

Дата:

На эту динамику обратили внимание в Генпрокуратуре

В Новосибирской области сохраняется сложная ситуация с долгами предприятий коммунального комплекса перед ресурсоснабжающими организациями за поставленные теплоэнергоресурсы. Об этом сообщил заместитель генерального прокурора России Сергей Зайцев на коллегии в прокуратуре Новосибирской области.

— В минувшем году задолженность выросла с 4 до 6 млрд рублей. Прирост составляет более 37%, — подчеркнул Зайцев.

Напомним, по итогам полугодия 2025 года совокупная задолженность потребителей перед энергетиками превысила 2 млрд рублей, из них 967 млн рублей задолжали жилищные организации.

Задолженность предприятий Новосибирской области за газ, также по итогам полугодия, составила 1,9 млрд рублей (+779 млн). Среди крупнейших должников — ООО «Сибирская тепло-энергетическая компания» (344,5 млн рублей), МУП «КБУ» (250 млн рублей), ООО «Сибирская Теплоснабжающая Компания» (190 млн рублей), МУП «Энергия» (142 млн рублей).

Долги МУП «Энергия» по итогам года составили более млрд рублей, в 2026, по прогнозам, могут вырасти до 2 млрд.

По данным управления судебных приставов по Новосибирской области, за 11 месяцев 2025 года в регионе возбуждено почти 42 тысячи исполнительных производств в отношении юридических и физических лиц о взыскании задолженности за услуги ЖКХ на общую сумму 1,1 миллиарда рублей. В аналогичном периоде прошлого года — 1,2 млрд рублей. При этом, по сравнению с 2024 годом, количество исполнительных листов, предъявленных на исполнение, снизилось на 27 тысяч. В целом на исполнении УФСПП в отношении юридических лиц находилось 23,5 тысячи исполнительных листов (в 2024 году — 39 тысяч) на 26,8 млрд рублей. За 11 месяцев взыскано 2,7 млрд, на 29,2% больше, чем годом ранее.

Ранее редакция сообщала о том, что перед новым годом МУП «КБУ»  погасило долги перед ресурсоснабжающими компаниями более чем на 486 миллионов рублей. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.

Актуальный разговор

Евгений Дюков: чай в России постепенно вытесняет с рынка кофе и алкоголь

Бармены и бариста многих заведений общепита изучают искусство составления чайных композиций, ориентируясь на запросы клиентов

Все материалы

Рубрики : Власть

Регионы : Новосибирск

Теги : прокуратура Долги ЖКХ

1 653
0
1
Предыдущая статья
Новосибирским программистам предлагают услуги няни
Следующая статья
«Продаем только за наличку»: новосибирские предприниматели начали отказывать покупателям с картами

«Кто работать будет?»: в Новосибирске предлагают на час увеличить пребывание детей в детсадах

Автор: Юлия Данилова

Работу ясельных групп и детсадов в России нужно продлить до 20:00. Об этом на минувшей неделе заявил президент России Владимир Путин. По его словам, это необходимо для того, чтобы у матерей была мотивация как можно быстрее вернуться на работу и не потерять квалификацию.

В Минпросвещения России сегодня пояснили, что режим работы детсадов может корректироваться с учетом занятости родителей. Этот вопрос рассматривается на уровне региона, органов МСУ и самого детского сада.

Читать полностью

Ситуацию с участками для льготников в Новосибирске контролирует Генпрокуратура

Автор: Юлия Данилова

Ситуация с предоставлением земельных участков для многодетных и льготников в Новосибирской области находится на контроле Генпрокуратуры. Об этом сообщил заместитель генерального прокурора России Сергей Зайцев на коллегии в прокуратуре Новосибирской области. В частности, речь идет об обращении многодетного отца Сергея Митяева, которое поступило в ведомство в июне 2025 года.

Напомним, семья получила участок в Коченевском районе в 2018 году. После того, как сошел снег выяснилось, что рядом находится водоочистное сооружение, а почва похожа на болото и у семьи не хватит средств для ее облагораживания. С тех пор Митяев обивает пороги органов власти с просьбой заменить участок.

Читать полностью

Рейтинг работодателей для молодежи создадут в Новосибирской области

Автор: Юлия Данилова

Губернатор региона Андрей Травников поручил разработать рейтинг работодателей, отражающий привлечение ими молодёжи региона. Он будет учитывать, насколько активно бизнес привлекает молодёжь, выпускников, какой у них процент трудоустройства, закрепления.

— Нужно формировать мнение, что привлечение молодёжи, выпускников СПО и вузов для работодателя — это не только решение собственной кадровой проблемы, но и важная общественная миссия — дать возможность молодым людям раскрыться максимально быстро по специальности, — заявил Травников.

Читать полностью

Более 19 тысяч новосибирцев проживают в ветхих и аварийных домах

Автор: Юлия Данилова

В опасных для жизни и здоровья условиях проживает более 19 000 новосибирцев. Об этом сообщил заместитель генерального прокурора России Сергей Зайцев на коллегии в прокуратуре Новосибирской области.

— Необходимо дополнительно проработать вопрос о расселении девятиста многоквартирных жилых домов, которые не вошли в программу переселения из ветхого и аварийного жилья, — подчеркнул Зайцев.

Читать полностью

«Никакой зачистки»: губернатор Новосибирской области поручил проверить самовольную застройку

Автор: Юлия Данилова

На оперативном совещании 26 января глава региона Андрей Травников дал поручение министерствам и главам муниципалитетов проверить некогда самовольно построенные и реконструированные объекты. Причиной стало обрушение торгового центра в Первомайке, который оказался самовольным объектом. Под обломками ТЦ погиб человек.

— После недавней трагедии настало время более настойчиво исправлять последствия некоторых вольностей предыдущих лет, связанных с самовольным строительством, переоборудованием и реконструкцией зданий — там, где это действительно может привести к рискам для безопасности людей или где постройки нарушают общую градостроительную политику наших населённых пунктов, — подчеркнул губернатор.

Читать полностью

Из-за угрозы обрушения крыши ограничили движение в Новосибирске

Ограничено движение автотранспорта на одной из улиц Военного городка. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

— В связи с угрозой обрушения крыши заброшенного здания временно прекращено дорожное движение по ул. В. Старощука на участке от здания по адресу «Территория Военного Городка, 1/91» до здания по адресу улица Гаранина, 1. Решение принято для исключения риска для жизни и здоровья людей, — предупредили в мэрии.

Читать полностью
Актуальный разговор

Евгений Дюков: чай в России постепенно вытесняет с рынка кофе и алкоголь

Бармены и бариста многих заведений общепита изучают искусство составления чайных композиций, ориентируясь на запросы клиентов

Все материалы
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Власть Общество

«Кто работать будет?»: в Новосибирске предлагают на час увеличить пребывание детей в детсадах

Общество

Сенатор предложил открывать в России «Чебурляндии» — аналоги «Диснейленда»

Власть Общество

Ситуацию с участками для льготников в Новосибирске контролирует Генпрокуратура

Финансы

Обновленное отделение ВТБ открылось в Карасуке

Общество

В Новосибирской области в 2025 году выросло число рождённых первенцев

Бизнес Власть Общество

Рейтинг работодателей для молодежи создадут в Новосибирской области

Общество Экономика

Новосибирский экономист объяснил, что будет после снижения курса доллара до 75 ₽

Право&Порядок

Сооснователь новосибирского ПТК-30 Антон Коновалов скрылся от суда

Власть Недвижимость

Более 19 тысяч новосибирцев проживают в ветхих и аварийных домах

Бизнес Власть

«Никакой зачистки»: губернатор Новосибирской области поручил проверить самовольную застройку

Спорт

Чемпион мира и обладатель Кубка Стэнли Локтионов теперь играет за Новосибирск

Бизнес Общество

«Продаем только за наличку»: новосибирские предприниматели начали отказывать покупателям с картами

Власть

Долги новосибирских предприятий за коммуналку выросли до 6 млрд рублей

Бизнес Общество

Новосибирским программистам предлагают услуги няни

Медицина Общество

Тест для выявления синдрома Дауна у плода станет бесплатным в Новосибирске

Бизнес

«Борьба с контрафактом»: на российских маркетплейсах ожидается рост цен на товары

Бизнес Общество

Долги по зарплате достигли 310 миллионов рублей в Новосибирской области

Общество

В движении пригородных поездов под Новосибирском снова произошел крупный сбой

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом

Дмитрий Лукашев: замену теплотрасс в Новосибирске нужно вести с умом

Общество Прямым текстом

Дмитрий Овчинников: новогодние праздники — едва ли не единственная возможность чуть выдохнуть

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

разработка сайта Восемь точек

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Январь 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности