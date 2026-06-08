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Культура Общество

Абитуриентам Новосибирска советуют готовиться к экзамену по живописи с таймером

Автор: Юлия Данилова

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Эксперты рекомендуют учиться «видеть» натуру аналитически, а не копировать её механически

В ряд вузов Новосибирска недостаточно прийти с баллами по ЕГЭ. Для поступления также необходимо показать практические работы. Например, для журналистов — это публикации в СМИ. Для вузов, связанных с искусствами, практические вступительные испытания, где экзаменационной комиссии нужно продемонстрировать свои данные, необходимые для обучения.

Преподаватели Института искусств НГПУ рассказали о вступительном испытании по дисциплине «Живопись» и о том, какие навыки оцениваются в первую очередь.

— Цель вступительного испытания — не просто проверить технические навыки рисования, но и увидеть творческое мышление, чувство цвета и способность абитуриента к системному восприятию натуры. Успешное выполнение задания подтверждает готовность будущего студента к освоению сложной художественно-педагогической программы вуза, — отмечает заведующий кафедрой изобразительного искусства НГПУ Ксения Кравченко.

По словам эксперта, эффективная подготовка к экзамену строится на регулярной практике и обязательной работе с натуры, а не по фотографиям. Абитуриентам стоит уделять занятиям не менее 2–3 часов ежедневно, чередуя быстрые этюды (30–40 мин) на поиск пропорций и тональных масс с полноценными живописными постановками.

— Особое внимание необходимо уделять конструктивному рисунку и законам перспективы: без грамотного построения даже яркая колористика не компенсирует академические ошибки. Важно учиться «видеть» натуру аналитически, а не копировать её механически, — добавляет Ксения Кравченко.

Экспертная комиссия будет руководствоваться чётко структурированными критериями, среди которых композиционное решение и размещение на формате, конструктивное построение формы предметов, грамотное применение законов линейной и воздушной перспективы, передача основных тональных и цветовых отношений, объёмная лепка формы тоном и цветом, решение пространственных задач, колористическая целостность и обобщённость работы.

Профессор кафедры изобразительного искусства Олег Шаляпин рекомендует раз в неделю выполняйте пробный экзамен с таймером.

— Тренируйтесь на классических постановках с гипсовой розеткой, предметами быта и муляжами на цветных драпировках, сверяйтесь с учебные пособия по живописи и академическому рисунку. Главный совет: не увлекайтесь излишней детализацией. На экзамене важнее умение обобщать, выявлять композиционный центр и приводить всю работу к единому колористическому решению. Именно за целостность комиссия ставит максимальные баллы, — резюмирует Олег Шаляпин.

Ранее редакция сообщала о том, что арт-журналистов, пишущих об искусстве, будут готовить в Новосибирске. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса.

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Рубрики : Культура Общество

Регионы : Сибирь Россия Новосибирск

Теги : экзамены НГПУ Вузы Новосибирска

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