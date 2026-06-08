Какие соглашения заключили регионы Сибири на ПМЭФ-2026

Регионы Сибири плодотворно поработали на Петербургском международном экономическом форуме-2026. О самых знаковых соглашениях, заключенных в северной столице, главы регионов рассказывали в своих телеграм-каналах.

Алтайский край

Объединенная компания Wildberries и Russ планирует построить в регионе сортировочный центр площадью более 35 тысяч квадратных метров. Предварительно он будет расположен в Новоалтайске.

Еще одно соглашение касается сотрудничества китайской компании Swift с РЖД — о строительстве в Первомайском районе терминала для контейнерных перевозок грузооборотом 3,5 млн тонн в год. Инвестиции составят около 5 млрд рублей.

Кроме того, губернатор края Виктор Томенко подписал соглашение о сотрудничестве с Федеральным центром развития экспорта продукции АПК Минсельхоза России. В прошлом году регион продал на экспорт продукции АПК на 740 млн долларов ― в 1,7 раза больше, чем годом ранее.

Регион продолжает сотрудничество с Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. За последние 10 лет инновационные компании, работающие в крае, получили поддержку фонда на сумму более 900 млн рублей, реализовали свыше 400 проектов.

Подписано соглашение с ХМАО, в рамках которого решено систематизировать деятельность в сферах туризма, культуры, медицины. Кроме того, алтайские компании поставляют в ХМАО продукты питания, импортозамещающее оборудование для промышленных предприятий.

— Между регионами планируется запустить туристические маршруты. Также регионы объединят усилия в проведении научных разработок в сфере биотехнологий, — сообщил губернатор Алтайского края.

Виктор Томенко отметил, что по итогам 2025 года край впервые вошел в топ-20 лидеров рейтинга АСИ по состоянию инвестиционного климата. По его словам, в регионе реализуются около 60 крупных инвестпроектов — каждый стоимостью не менее 300 млн рублей. Инвестиции в основной капитал за 2025 год составили 242 млрд рублей. Это на 9 млрд больше, чем в 2024 году.

Среди крупнейших проектов, которые реализуются в регионе: освоение Корбалихинского полиметаллического месторождения, строительство птицеводческого комплекса «Индейка Алтая», масштабная модернизация предприятия «Меланжист Алтая». Кроме того, объем инвестиций в сферу туризма в прошлом году вырос в полтора раза.

Иркутская область

На форуме губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подписал ряд соглашений о реализации инвестиционных проектов в реальном секторе экономики.

Один из них ― освоение золоторудного месторождения Урях в Бодайбинском районе с компанией «Нордголд». Суммарный объем инвестиций в этот проект оценивается более чем в 30 млрд рублей. Начать разработку месторождения инвестор планирует в 2031 году.

В соглашении, подписанном с УК «Промпаркпрофи» говорится о создании в Братске индустриального парка, в который инвестор намерен вложить 1,2 млрд рублей. В городе это будет третий парк.

Иркутская область подписала два соглашения с ДОМ.РФ. По первому планируется реализовать 8 проектов комплексного развития территорий в Иркутске и Иркутском районе на площади 381 га и построить около 1 млн кв. м жилья. По второму запланирован запуск первого в России арендного дома на 164 квартиры. На стройплощадке уже заложили первый камень, сдача объекта — в 2028 году.

— С генеральным директором госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым обновили соглашение о сотрудничестве, направленное на наращивание производства авиалайнеров МС-21. Также документ предусматривает совместную работу по развитию социальной и транспортной инфраструктуры региона, в том числе внедрение экологичного транспорта. Обсудили также реализацию программы технического перевооружения Иркутского авиационного завода ― филиала ПАО «Яковлев», — сообщил Игорь Кобзев.

С руководителем Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Дмитрием Ядровым губернатор региона обсудил закрытие взлетно-посадочной полосы для приема самолетов в аэропорту Киренска. Решение принял оператор аэродрома ООО «Аэропорт Киренск». Кобзев также напомнил, что еще один аэродром регионе — Усть-Кута — с 1 июня до 1 сентября закрыт для обслуживания воздушных судов, там проходит капитальный ремонт взлетно-посадочной полосы. Идет разработка документации для новой воздушной гавани Иркутска. Проект находится на согласовании у Росавиации и Минпромторга России.

Большой блок соглашений связан с цифровизацией. В рамках соглашения между правительством Иркутской области и АО «Группа Компаний «Сервис-Телеком» объем потенциальных инвестиций в развитие инфраструктуры связи на территории Приангарья может составить до 1 млрд рублей. В рамках соглашения с «МегаФоном» компания планирует развивать цифровую инфраструктуру туристических территорий «Байкальская Слобода» в районе поселка Тальцы и ОЭЗ «Ворота Байкала» в Байкальске. Оператор также планирует внедрять решения, которые помогут региону эффективнее управлять туристическими потоками, совершенствовать городскую среду и реализовывать экологические проекты. Соглашение с «Яндексом» предусматривает содействие реализации проектов, направленных на развитие коммуникационных сервисов в Приангарье, научно-техническое взаимодействие, создание условий для благоприятного развития инвестиционной деятельности. Среди основных направлений сотрудничества с «Позитив Текнолоджиз» — совместное формирование стратегии кибербезопасности. Подписанное допсоглашение с АО «Группа 1С» предусматривает создание условий для формирования цифровых платформ в ключевых отраслях экономики и социальной сферы, а также в области госуправления.

Допсоглашение с компанией «Фармасинтез» закрепляет договоренность между правительством региона и компанией о сопровождении инвестпроектов, в том числе нового совместного российско-китайского проекта по производству активных фармсубстанций в Братске.

С ВЭБ.РФ заключено соглашение о сотрудничестве для развития туристического потенциала, в том числе на территории бывшего БЦБК. Речь идет о создании туристической инфраструктуры с учетом особенностей этой территории и природоохранных норм.

Расширить возможности для экспортеров области позволит соглашение с Российским экспортным центром. В Приангарье будет внедряться Цифровой стандарт, что позволит предоставить компаниям региона еще больше инструментов поддержки на платформе «Мой экспорт».

Соглашение с Петербургской Биржей предусматривает взаимодействие в сфере цифровизации закупочных процессов предприятия области.

Социальный блок

С энергохолдингом «Эн+» область подписала соглашение о развитии системы видеонаблюдения для охраны лесов от пожаров. В регионе к системе «Лесохранитель» уже подключены 126 видеокамер. До конца текущего года в рамках заключения соглашения планируется подключить еще 24.

Группа «Полюс» в 2026–2028 годах намерена организовать посадку и уход за деревьями на площади более 2,5 тысячи га.

С Центром развития перспективных технологий договорились о сотрудничестве в сфере допобразования, подготовки учителей и развития ИТ-навыков у школьников Приангарья. С Финансовым университетом при Правительстве Российской Федерации подписали соглашение о сотрудничестве между кабмином и университетом для реализации образовательных проектов и программ университета.

В рамках поддержки демографии с золотодобывающей компанией «Лензолото» (входит в группу «ОКТО») заключено соглашение о внедрении в организации «Золотого стандарта корпоративной поддержки демографии», который предусматривает ряд мер поддержки для семейных сотрудников. На решение задач демографической политики региона направлено соглашение, подписанное с Фондом содействия реализации социальных проектов и инициатив имени Иннокентия Сибирякова.

Союз архитекторов России подтвердил договоренность о проведении в Иркутске в 2027 году Всероссийского фестиваля «Архитектурное наследие».

В общей сложности регион на ПМЭФ подписал 22 соглашения, в их числе 5 — инвестиционные, на общую сумму свыше 32 млрд рублей.

Красноярский край

Правительство Красноярского края и Фонд развития инновационного научно-технологического центра «Долина Менделеева» на ПМЭФ подписали соглашение о взаимодействии по созданию Ангаро-Енисейского кластера цветных, редких и редкоземельных металлов. Как отметил губернатор края Михаил Котюков, регион стал площадкой для добывающих и перерабатывающих производств критических металлов, прикладных исследований, работы инженерных и технологических лабораторий.

— Объекты расположатся на территории Красноярского края, Иркутской области, республик Хакасия и Тыва. Проект предполагает объединение уникальных научных, производственных и образовательных компетенций разных территорий и создание технологических цепочек от исследований до выпуска высокотехнологичной продукции, — пояснил он.

На территории края «Ростелеком» планирует построить центр обработки данных (ЦОД). Соглашение, заключенное с компанией, также предусматривает совместную реализацию нацпроекта «Экономика данных», федеральных программ по цифровизации и безопасности исполнительных органов власти края, внедрение облачных и ИТ-сервисов, создание единой цифровой экосистемы управления бюджетным процессом.

В ходе встречи с вице-губернатором Санкт-Петербурга Владимиром Княгининым Котюков отметил, что в крае планируется создать Сибирский центр спутникостроения, и предложил предприятиям и организациям Санкт-Петербурга принять участие в реализации этого проекта.

Заключено соглашение о сотрудничестве между правительством Красноярского края и ООО «Сибирская генерирующая компания» в рамках федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экологическое благополучие». Речь идет о реализации экологических инициатив по улучшению качества воздуха и сокращению выбросов в крае, а также модернизации систем теплоснабжения — замещении малоэффективных угольных котельных мощностями ТЭЦ «СГК». В рамках проекта «Новое тепло» планируется переводить частный сектор на электроотопление.

Социальный блок

Губернатор края также подписал соглашение с фондом «Вызов» о совместных проектах инновационного развития для вовлечения молодежи в науку и инженерные профессии. С руководителем федерального агентства по недропользованию Олегом Казановым согласовал проведение в Красноярске Всероссийской открытой полевой олимпиады юных геологов летом 2027 года. Совместно с Российским студенческим спортивным союзом и Ассоциацией студенческих спортивных клубов России регион планирует в 2027 году провести студенческий фестиваль «УниверЛига», посвященный 70-летию студенческого спорта. Красноярский край также готовится к Демографическому форуму, форуму «Россия ― спортивная держава», фестивалям «МИР Сибири» и «Хворостовский», Международной олимпиаде по финансовой безопасности.

Кемеровская область

Кемеровская область подписала соглашение с ДОМ.РФ о строительстве в Шерегеше крупного спортивно-туристического комплекса, в который войдут гостиничные корпуса, искусственное озеро с набережной и пляжем, аквапарк, конференц-центр, культурно-развлекательный комплекс, теннисный центр. Ранее сообщалось, что на эти цели банк выделил 10,2 млрд рублей, общие инвестиции в проект оцениваются в 42 млрд.

Еще один инвестор — «Алтын Шор Девелопмент» (входит в холдинг «СДС») — планирует создать в Шерегеше всесезонный курортный центр с медицинским кластером. В сообщении указывается, что «Алтын Шор» станет частью развития СТК «Шерегеш» с общим объемом инвестиций 180 млрд рублей до 2030 года.

Компания «КузбассТТ» планирует вложить более 10 млрд рублей в строительство транспортно-логистического центра в Новокузнецке. Мощность терминала — 300 тысяч двадцатифутовых контейнеров в год. Он станет одним из крупнейших региональных логистических комплексов.

С федеральной торговой сетью «Лента» глава региона договорился о строительстве в Кузбассе нового распределительного центра. Он будет обслуживать 750 магазинов у дома и создаст 378 рабочих мест.

С компанией «ДорХан Восток-Девелопмент» подписано соглашение о создании в Новокузнецке современного завода по производству сырья для строительной отрасли стоимость 3 млрд рублей. Для производства будут использоваться промышленные отходы, накопленные в отстойниках со времен СССР.

В Кузбассе планируется расширить производство детского питания. Соглашение об этом глава региона подписал с компанией «Логика молока». Инвестор направит на модернизацию Кемеровского молочного комбината 1,6 млрд рублей.

С представителями компаний «СУЭК» и «СГК» достигнута договоренность о дальнейшей модернизация производства, переходе на более эффективную модель добычи и переработки угля, обновление генерации и тепловых сетей. Стоит отметить, что председатель комиссии Госсовета РФ по направлению «Энергетика» Айсен Николаев в интервью ТАСС сообщил, что Кузбасс рассматривается как основной претендент на размещение пилотных площадок угольных ТЭС нового поколения.

На полях ПМЭФ губернатор Кемеровской области Илья Середюк встретился с вице-президентом Сбербанка Михаилом Чачиным и председателем Сибирского банка Дмитрием Солнцевым. Темой встречи стало строительство школы цифровых технологий банка в регионе.

На форуме глава Кузбасса подписал соглашение о сотрудничестве с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

— Заключение соглашения поможет Кузбассу более активно использовать передовые практики столицы для развития наших территорий. В планах — укрепление экономических связей между нашими предприятиями, обмен опытом в ИТ, совместная работа по внедрению технологических решений. Кроме того, планируем расширять контакты между музеями, театрами, организовывать гастроли, совместные выставки, продвигать туристический потенциал Кузбасса, — отметил Илья Середюк.

Заключено соглашение с «Деловой Россией» для поддержки бизнеса и привлечения инвестиций, в том числе на территории опережающего развития.

В целом, по словам губернатора, объем инвестиций в основной капитал Кузбасса в 2026 году ожидается ниже уровня прошлого года и по прогнозам составит 359 млрд рублей.

Социальный блок

Илья Середюк также договорился с главой Калининградской области о реализации проекта «Культурный мост: Кузбасс — Балтика». В регионах создаются культурные кластеры. С ВЭБ.РФ договорились о развитии детско-юношеского спорта в Кузбассе. Первый шаг — создание в Междуреченске центра единоборств для детей и подростков.

Новосибирская область

На ПМЭФ-2026 было подписано соглашение о создании в Новосибирске технопарка в сфере высоких технологий стоимостью более 10 млрд рублей. Его завизировали заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов, губернатор региона Андрей Травников и представитель «ВКД-1» девелопер Вадим Ильченко.

Новосибирская область планирует подключиться к развитию Ангаро-Енисейского кластера. Об этом стало известно по итогам встречи губернатора Андрея Травникова и генерального директора фонда «Долина Менделеева» Ксении Шойгу в рамках ПМЭФ-2026.

В рамках форума заключено соглашение с группой компаний «Дело». Стороны приступают к проработке перспективных транспортно-логистических проектов, которые будут востребованы в ближайшие годы.

Правительство региона заключило соглашение с «Сибирской генерирующей компанией» о развитии энергетической инфраструктуры региона. Речь идет о модернизации объектов генерации и тепловых сетей, повышении надежности систем теплоснабжения.

Подписано допсоглашение с АНО «Агентство стратегических инициатив» о развитии в Новосибирской области креативных индустрий, внедрении их регионального стандарта.

С Центром поддержки инжиниринга и инноваций регион планирует проводить работу по выстраиванию производственных цепочек между наукой, инжинирингом и реальным бизнесом, а также внедрять цифровые и инженерные новшества.

Социальный блок

На встрече с главой Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве.

Омская область

Губернатор Омской области Виталий Хоценко в рамках форума подписал соглашение с федеральным девелопером GloraX о комплексном развитии территории на левом берегу Иртыша. Новый жилой микрорайон появится на берегу рек Иртыш и Замарайка ― в районе улицы Конева и 3-го Островского переулка. Планируемый объем инвестиций в проект составляет около 100 млрд рублей.

С ГК «Догма» договорились о строительстве жилого комплекса «Снегири» на улице Светловской с объемом инвестиций 32,2 млрд рублей. Проект рассчитан до 2034 года и предполагает возведение более 324 тысяч кв. м жилья на участке площадью 25 га.

С председателем ГК «Ренова» Виктором Вексельбергом и руководством компании «Аэропорты регионов» обсудили строительство аэропорта «Омск-Федоровка».

— Сейчас совместно работаем над синхронизацией строительства аэровокзала и объектов для обслуживания воздушного движения, а также созданием пункта пропуска через государственную границу. Новый аэропортовый комплекс станет одним из крупнейших инфраструктурных проектов нашего региона. Его запуск позволит существенно повысить транспортную доступность Омской области и даст импульс развитию деловой и туристической активности, — отметил Виталий Хоценко.

С группой «ПРОДО» подписано соглашение о модернизации птицеводческого и мясоперерабатывающего производств региона. Группа намерена вложить в модернизацию и расширение производств компаний «ПРОДО Птицефабрика Сибирская» и «Омский Бекон» 2,9 млрд рублей до 2028 года.

Компания «Оптимальные проектные решения» намерена до 2034 года построить в Омске современный спортивный комплекс с падел-кортами. Инвестор берет на себя проектирование, строительство и привлечение внебюджетного финансирования.

Компания «Вимм-Билль-Данн» вложит 290 млн рублей в новую линию по производству высокобелковых коктейлей в Омской области. Сегодня завод производит около 76 тысяч тонн готовой продукции в год, включая 7 тысяч тонн детского питания в год. Дополнительная загрузка предприятия означает рост закупок у местных поставщиков на 200 тонн ежемесячно.

Группа «Полипластик» намерена развивать «Омский завод трубной изоляции» (ОЗТИ), входящий в состав компании. Предприятие является крупнейшим производителем полимерных труб в регионе. На встрече речь шла о новых точках применении компетенций и технологий группы в сфере агропромышленного комплекса, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

С компанией «УК «Рост» подписано трехстороннее соглашение о защите и поощрении капиталовложений. Она возводит в регионе тепличный комплекс стоимостью более 10 млрд рублей. Ввести объекты в эксплуатацию планируется в 2027 году. После выхода на полную мощность комплекс разместится на площади более 20 га и будет работать круглогодично. Объем производства составит почти 16 тысяч тонн овощей в год, включая огурцы и томаты.

Омская область и группа компаний «Арнест» заключили на ПМЭФ соглашение о реализации инвестпроекта стоимостью 640 млн рублей по развитию промышленного комплекса.

В рамках форума губернатор также провел рабочую встречу с ГК «Нацпроектстрой», «Газпромбанком» Павлом Бруссером и «Нацпроектстроем» о ходе строительства дороги «Северный обход Омска».

Подписано соглашение о стратегическом сотрудничестве в сфере разработки и промышленного освоения технологий получения критически важной химической продукции между правительством Омской области, ГК «Титан», правительством Ростовской области и Южным федеральным университетом. Особое внимание будет уделено развитию микрофлюидных технологий для малотоннажной химии.

Подписано соглашение с председателем Сибирского банка Сбербанка Дмитрием Солнцевым о привлечении инвестиций в экономику Омской области. Речь идет о разработке документов в области экономического развития региона, создания мастер-плана агломерации Омска, для привлечения инвестиций и создания новых производств на территории региона.

Виталий Хоценко также обсудил вопросы двустороннего сотрудничества с чрезвычайным и полномочным послом Республики Беларусь в России Юрием Селиверстовым. В Беларусь экспортируются продукция регионального химпрома, продовольствие, машиностроительные изделия. Из Беларуси импортируются электронные компоненты, мебель, продукты питания. Развивается и промышленная кооперация.

Социальный блок

Подписаны соглашения о сотрудничестве в сфере культуры, образования, науки и молодежной политики с главой Республики Тыва Владиславом Ховалыгом, губернатором Пермского края Дмитрием Махониным и главой Республики Башкортостан Радием Хабировым. Соглашение о сотрудничестве с Росморречфлотом направлено на кадровое обеспечение транспортной отрасли и развитие дополнительного образования детей. С дорожно-строительной компанией «Автобан» подписано соглашение об их участии в реализации региональных проектов в социальной, культурной, спортивной и молодежной сферах. Компания также намерена поддерживать омскую команду по флорболу «Сибирь», которая в 2026 году стала бронзовым призером страны. Подписано соглашение о продолжении сотрудничества «Напитки Вместе». Компания планирует развивать производство, поддерживать агропромышленный комплекс и совместно с регионом реализовывать социальные проекты.

С главой Сбербанка Германом Грефом губернатор Омской области обсудил проекты благоустройства, а также совместные инициативы и мероприятия, запланированные в рамках статуса культурной столицы России, в котором Омск проводит этот год. Хоценко обещает: «Сюрпризы будут».

Республика Алтай

Губернатор Республики Алтай Андрей Турчак на форуме заключил соглашение с «Аэрофлотом» о расширении географии полетов. В июне в регионе будут действовать уже 15 направлений. Группа «Аэрофлот» выполняет рейсы в Москву и Санкт-Петербург и по итогам прошлого года перевезла через аэропорт региона более 240 тысяч пассажиров (+29,6%).

С министром спорта России Михаилом Дегтяревым обсудили строительство спортивных объектов. Например, проект легкоатлетического манежа в Майминском районе, который станет первым большим примером партнерства государства и бизнеса в сфере спорта. Объект получил поддержку в Минспорте РФ и будет построен с участием инвесторов — группы компаний «Селфстроит».

На встрече с председателем Банка ПСБ, главой Всероссийской федерации легкой атлетики Петром Фрадковым обсудили проект строительства беговых центров — бесплатных многофункциональных спортивных объектов с универсальными пространствами для тренировок. Представители федерации также заинтересовались проектом легкоатлетического манежа в Майминском районе.

На форуме подписан меморандум о сотрудничестве по развитию туристско-рекреационного потенциала с президентом, председателем правления Сбербанка Германом Грефом.

Социальный блок

В рамках встречи с руководством группы компаний «АБС Электро» сделан акцент на подготовку кадров. Проект стартует в Горно-Алтайском государственном политехническом колледже им. М.З. Гнездилова.

— Наши студенты смогут получить востребованную и высокооплачиваемую профессию у нас. Параллельно займемся наукой и инновациями. Вместе модернизируем нашу инженерную инфраструктуру, запустим проекты в сфере микроэлектроники и радиоэлектронной продукции, — заявил Андрей Турчак.

С Михаилом Дегтяревым губернатор также обсудил возможность проведения в Республике Алтай Всемирных игр кочевников. Если решение будет принято, то для региона это станет возможностью обновления спортивной инфраструктуры, а также поддержки и развития национальных видов спорта.

Республика Тыва

Республика Тыва станет одним из звеньев Ангаро-Енисейского кластера глубокой переработки редкоземельных металлов. На ПМЭФ-2026 губернатор региона Владислав Ховалыг и генеральный директор Фонда развития Инновационного научно-технологического центра «Долина Менделеева» Ксения Шойгу обсудили совместные планы и договорились развивать сотрудничество в рамках этого масштабного проекта.

В рамках форума губернатор заключил соглашение с компанией «Ареал». Речь идет о реализации инвестпроекта по освоению Тастыгского месторождения, строительстве спортивного зала для детей с ограниченными возможностями здоровья в Кызыле и финансировании ремонта автомобильной дороги Кызыл – Эрзин – госграница.

Подписано соглашение с компанией FUN&SUN (ООО «ТТ-Трэвел») — одним из лидеров российского туризма.

— Тыва обладает уникальным природным и культурным наследием. Нам не хватало системного присутствия крупного федерального туроператора, способного эффективно сформировать и вывести наши продукты на общероссийский и международный рынки. В перспективе видим и полноценные инвестиционные проекты в инфраструктуру — гостиницы, базы отдыха и кемпинги, — сообщил Владислав Ховалыг.

Подписано соглашение с представителями Республики Беларусь. Особое внимание в нем уделили возможностям совместной реализации проектов по обновлению и модернизации парка различной техники в Тыве: грузовой, пассажирской, сельскохозяйственной, дорожно‑строительной и специальной.

Подписано соглашение о сотрудничестве с ПАО «КАМАЗ». В рамках соглашения планируется поставка тяжелой автотехники для горнодобывающих и строительных предприятий, развитие сервисной сети на территории республики, а также организация подготовки квалифицированных кадров.

На встрече с президентом Cosmos Hotel Group обсуждалось строительство в Кызыле современного трехзвездного гостиничного комплекса. Реализация масштабного проекта послужит основой для дальнейшего роста туристического потенциала и индустрии гостеприимства республики.

Соглашение о стратегическом партнерстве подписано со Сбербанком. Ключевая цель — не просто привлечь инвестиции, но и создать новые рабочие места, поддержать местных мастеров и ремесленников, а также вывести тувинские бренды на общероссийский уровень.

На встрече с руководством ООО «Сибирская генерирующая компания» рассматривались актуальные вопросы развития теплосетевого хозяйства Кызыла, а также механизмы увеличения тепловой мощности Кызылской ТЭЦ. К 2032 году столица республики может столкнуться с дефицитом тепловой энергии. Отдельно обсудили возможность участия «СГК» в реализации программы «Чистый воздух» в Кызылской агломерации. Инвестиции в газификацию столицы Тывы Кызыла оцениваются в 10,5 млрд рублей.

Подписали соглашение о сотрудничестве с руководством ПАО «Ростелеком» для укрепления ИТ-инфраструктуры республики и усиления кибербезопасности.

В рамках форума подписан меморандум о сотрудничестве с Индийским бизнес-альянсом, который открывает новые перспективы для укрепления международных связей Тывы. В качестве приоритетного направления взаимодействия рассматривается этнокультурный туризм. Также обсуждались проекты по разработке минерально-сырьевой базы, в частности добыче угля

На ПМЭФ губернатор встретился с делегацией Союза китайских предпринимателей в России «Элус». Речь шла о развитии Центрально-евразийского коридора через Тыву. Также прорабатываются вопросы, связанные с освоением недр, глубокой переработкой сырья и внедрением современных технологий в агропромышленный комплекс.

Подписано соглашение о сотрудничестве с Томской областью, идут активные переговоры о субсидируемых авиарейсах по маршруту Кызыл – Томск. Согласно планам, перевозчик начнет выполнять регулярные рейсы уже в третьем квартале текущего года. Соглашения о сотрудничестве также подписаны с Республикой Татарстан и Омской областью.

Подписано соглашение с АНО «Общественный капитал» о внедрении в республике Стандарта общественного капитала бизнеса.

Социальный блок

На ПМЭФ губернатор Тывы встретился с директором Государственного Эрмитажа. Договорились продолжить обучение музейных кадров Тывы в питерских лабораториях, поддерживать новые археологические экспедиции и вместе развивать внутренний туризм.

Подписано соглашение о сотрудничестве с компанией «Яндекс» в экономике, госуправлении, образовании, туризме и сфере сохранения культурного наследия. Компания разрабатывает систему синтеза и распознавания тувинской речи. Следующая задача — создание полноценного Национального корпуса тувинского языка для его интеграции в голосовые сервисы и интеллектуальные продукты компании.

С руководством фонда «Росконгресс» Владислав Ховалыг обсудил подготовку к IV Международному буддийскому форуму.

Республика Хакасия

В рамках ПМЭФ губернатор Республики Хакасия Валентин Коновалов подписал соглашение с фондом развития инновационного научно-технологического центра «Долина Менделеева». В планах у фонда ― организовать полный производственный цикл от добычи и переработки до выпуска высокотехнологичной продукции на территории регионов Сибири. Аналогичные соглашения он подписал на форуме с другими регионами округа.

Подписано соглашение с «РусГидро» о создании центра обработки данных, который будет способствовать развитию цифровой инфраструктуры, повышению доступности вычислительных мощностей для предприятий региона и органов власти. Его стоимость может превысить 2 млрд рублей.

Подписано соглашение с группой компаний «РУСАЛ АгроСибирь». Компания реализует в регионе масштабный инвестпроект по развитию агропромышленного комплекса. Новый проект стартует в 2026 году. На промплощадке Ширинского элеватора планируется строительство маслозавода и завода по производству овсяных хлопьев, логистического контейнерного терминала, а также расширение действующего элеватора.

Подписано соглашение с ПАО «МТС» о расширении в Хакасии радиоподвижной связи, активном внедрении современных цифровых технологий в различные сферы экономики.

Подписано соглашение о сотрудничестве между Хакасией и банком «ВТБ», что позволит расширить участие банка в реализации проектов поддержки малых и средних предприятий, жилищного строительства, цифровизации экономики и социальной сферы Хакасии, поддержит инновационное развитие промышленного комплекса, техническое перевооружение и модернизацию предприятий.

С чрезвычайным и полномочным послом Индии в РФ Винаем Кумаром на форуме губернатор региона обсудил ключевые направления сотрудничества.

— Индия — наш постоянный торговый партнер. Из Хакасии в Индию идет алюминий и изделия из него, топливо и нефтепродукты. Хакасия готова экспортировать продукцию агропромышленного комплекса, строительные и упаковочные материалы, пластиковую тару, контейнеры и многое другое. Для нашей республики актуально взаимодействие в вопросах приобретения и поставки фармацевтической продукции. Также мы готовы расширять наше сотрудничество в сфере культуры и образования, — добавил Валентин Коновалов.

На форуме глава региона встретился с чрезвычайным и полномочным послом Киргизской Республики в РФ Боконтаевым Кубанычбеком. С этой страной регион планирует развивать сотрудничество в вопросах поставок продуктов питания и изделий легкой промышленности.

Подписано соглашение о социально-экономическом сотрудничестве со Свердловской областью о развитии отношений в сфере туризма, культурного обмена, экономического развития и иных направлений.

Продлено соглашение с сервисом путешествий «Туту». По результатам инфотуров компании «Медиаразведка» Хакасия вошла в топ-10 регионов по привлекательности для туристов.

Социальный блок

В рамках форума Коновалов договорился с Фондом Иннокентия Сибирякова о совместной работе по решению демографических задач, реализации проектов, направленных на укрепление института семьи.

Томская область

В рамках ПМЭФ-2026 губернатор Томской области Владимир Мазур договорился с ООО «Био плазма групп» (дочернее предприятие группы компаний «Профит фарм») об открытии в регионе производства полного цикла препаратов из плазмы крови человека с объемом инвестиций 4,5 млрд рублей. На первом этапе планируется производство альбумина и иммуноглобулина человека, на втором этапе — факторов свертывания VIII и IX, фибриногена и протромбинового комплекса. Проектная мощность предприятия составит около 300 тысяч литров перерабатываемой плазмы в год. Еще один проект компании предусматривает создание производства медицинских изделий для респираторной терапии, анестезиологии и реанимации и реализуется при технологической поддержке турецкой компании Morton Medical. Приступить к реализации проектов планируется в 2027 году.

Глава региона договорился с «Терминал А» о строительстве логистического центра OZON. Объем инвестиций в проект составит 2,1 млрд рублей

С группой компаний «Амедарт» подписано соглашение о создании в регионе фармацевтического производства полного цикла стоимостью более 2 млрд рублей. Оно будет размещаться в Особой экономической зоне. Статус резидента дочерняя компания («Амехим») уже получила. Срок реализации — 2026 – 2036 годы. Там будут выпускать до 30 наименований активных фармацевтических субстанций для лечения онкологии, ВИЧ-инфекции, сахарного диабета и других заболеваний с проектной мощностью до 100 тонн в год. В последующем также планируется создать завод по производству готовых лекарственных форм. Его производственные мощности позволят выпускать более 100 млн таблеток и капсул в год, а также растворы для инъекций и инфузий.

Подписано соглашение с компанией «1С» о взаимодействии в сфере цифровой трансформации государственного управления, экономики и социальной сферы.

С компанией ООО «РВБ» (Wildberries) подписали соглашение о совместной работе по поддержке малого и среднего предпринимательства в регионе, о создании новых возможностей для выхода томских производителей на федеральный и международный рынки.

Подписано соглашение с «ВТБ», который выступил партнером строительства крупнейшей в Сибири молочной фермы в Асиновском районе, а также сотрудничает с застройщиками. Общий кредитный портфель банка в регионе приближается к 50 млрд рублей.

С раисом Татарстана Рустамом Миннихановым Владимир Мазур обсудил кооперацию производственников регионов в автомобилестроении, судостроении, нефтесервисе.

На встрече с чрезвычайным и полномочным послом Республики Беларусь Юрием Селиверстовым обсуждались перспективы расширения торгово-экономического сотрудничества, производственной кооперации в химии и электронике, в том числе при поддержке национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Со «СберЛизинг» и Сибирским банком обсудили условия приобретения коммунальной и специализированной дорожной техники, а также городского транспорта.

— Взяли в работу предложения. Проанализируем, сколько единиц новой коммунальной техники и пассажирского транспорта нужно региону, — сообщил Владимир Мазур.

Со Сбербанком губернатор также обсудил развитие цифрового здравоохранения в регионе. Речь идет о дистанционном мониторинге состояния здоровья пациентов с хроническими заболеваниями.

На форуме прошла рабочая встреча Владимира Мазура с генеральным директором «КАМАЗ» Сергеем Когогиным. Речь шла о дополнительных предложениях томских производственников о поставках их продукции автогиганту.

С президентом Российского союза промышленников и предпринимателей Александром Шохиным и руководителем Межотраслевого производственного объединения работодателей Томской области Николаем Прытковым договорились работать над привлечением инвестиций в приоритетные отрасли экономики, совершенствовать меры поддержки высокотехнологичных компаний, развивать кооперацию томских предприятий с крупнейшими компаниями страны. Кроме того, глава РСПП обещал региону поддержку в продвижении томских разработок в электронике, приборостроении, нефтегазовом сервисе, новых материалах, медицинских и информационных технологиях.

Социальный блок

С Донецкой Народной Республикой подписано соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения. С Республикой Тыва — в сфере образования, здравоохранения, культуры. Также регионы планируют развивать транспортное сообщение.

«Газпром трансгаз Томск» подписал соглашение с Финансовым университетом при Правительстве России о повышении квалификации работников в таких сферах, как беспилотный транспорт и цифровизация технологических процессов.

По итогам работы Томской области на ПМЭФ-2026 заключены 10 соглашений об инвестиционном, экономическом, межрегиональном сотрудничестве. В экономику региона будут привлечены более 8,5 млрд рублей инвестиций. Прошли более 20 встреч с руководителями госструктур и крупнейших российских компаний по обсуждению совместных проектов. Стоит отметить, что по итогам 2025 года Томская область сохранила 4-е место в Сибири по состоянию инвестиционного климата в Национальном рейтинге Агентства стратегических инициатив.

Резюме эксперта

Автор и создатель проекта «Архитектура власти», политолог Андрей Трошкин в своем телеграм-канале отмечает, что ПМЭФ-2026 показал: регионы СФО переходят от конкуренции к коллективному лоббизму.

— Визит вице-премьера Дмитрия Патрушева (куратора СФО, посетил стенд 5 июня) вместе с полпредом Анатолием Серышевым зафиксировал важный аппаратный сигнал. Оценка Патрушева («Сибирь уверенно подтверждает статус одного из ключевых округов») и акцент на росте сельхозпроизводства почти на 10% в непростом 2025 году говорят о том, что федеральный центр видит в СФО не просто «сырьевую базу», а устойчивый экономический тыл, — констатировал политолог.

Однако самое интересное, по его словам, крылось в конкретных соглашениях и встречах губернаторов. В частности, Трошкин выделил соглашение губернатора Новосибирской области и Ксении Шойгу как пример «умного позиционирования», так как губернатор «не просто ищет инвесторов для своего региона, он предлагает новосибирский научно-экспертный и инженерный потенциал (базу Академгородка) для решения задач федерального масштаба». В Иркутской области Трошкин отметил соглашение, заключенное с «1С» ― ставка на системную цифровизацию госуправления и социалки.

В Тыве — с «Ростелекомом» ― как создание фундамента для цифрового развития республики, без которого невозможно привлечь современных инвесторов. В Омской области, по его мнению, губернатор грамотно использовал временные нематериальные активы региона в соглашении со Сбербанком.

— Статус Омска как Культурной столицы России стал отличным поводом для личной встречи с Грефом. Для Хоценко это возможность конвертировать культурную повестку в реальные инвестиционные и инфраструктурные проекты Сбера на территории области, — комментирует эксперт

В целом, по его словам, ПМЭФ-2026 демонстрирует, что сибирские губернаторы научились работать в режиме кооперации. «Большая Сибирь» выступает единым субъектом переговоров. При этом каждый глава региона нашел свою уникальную нишу: Новосибирск забирает себе роль «мозгового центра», Омск привлекает внимание через культурное позиционирование, а Иркутск и Тыва системно закрывают инфраструктурные дефициты. Федеральный центр в лице Патрушева такую стратегию одобряет — в текущих условиях устойчивость макрорегионов важнее внутренней конкуренции.

Ранее редакция сообщала о том, что на ПМЭФ-2026 Владимир Путин предложил отложить снижение порога по НДС для бизнеса в России.