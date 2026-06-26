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Бизнес Финансы Экономика

Годовая инфляция в Новосибирской области в мае замедлилась до 5,6% (видео)

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В прошлом месяце продовольствие подешевело, непродовольственные товары подорожали незначительно, а услуги — заметно

Генриетта Строева, эксперт Сибирского ГУ Банка России:

— В мае сезонно снизились цены на перец, помидоры, огурцы и зелень. Это произошло за счет увеличения на рынке предложения как отечественной, так и импортной продукции.

Подешевели кисломолочные продукты, в том числе из-за снижения стоимости сырого молока.

В группе непродовольственных товаров наблюдалась разнородная ценовая динамика. Несколько месяцев подряд снижались цены на бытовую химию.

При этом, на фоне роста издержек на закупку и доставку новых коллекций, обновить гардероб стало дороже.

В мае повысились цены на санаторно-оздоровительные услуги, проживание в гостиницах, поездки на Черноморское побережье и услуги пассажирского транспорта. Спрос на эти услуги традиционно растет с началом активного туристического сезона.

Ожидания бизнеса

Банк России провел очередной опрос бизнеса.

Активность потребителей в Сибири в апреле – мае выросла. В удаленных регионах открывались новые магазины федеральных продовольственных сетей. Сибирские автодилеры сообщали об улучшении ситуации с продажами относительно начала года. Региональные сети электроники и бытовой техники отметили повышение спроса, в т.ч. на фоне ожиданий введения технологического сбора.

Подробнее о текущей экономической ситуации можно узнать в выпуске доклада «Региональная экономика» на сайте Банка России.

Прогноз

По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,5–5,5% в 2026 году. Устойчивая инфляция сложится вблизи 4% во втором полугодии 2026 года. В 2027 году и далее годовая инфляция будет находиться на цели.

Ранее редакция сообщала о том, что рост цен на бензин уже оказал влияние на инфляцию в Новосибирске в мае. 

Материал, фото и видео предоставлены пресс-службой Сибирского ГУ Банка России.

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Рубрики : Бизнес Финансы Экономика

Регионы : Новосибирск

Теги : инфляция

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Еще одну «мусорную» концессию расторгли в Новосибирской области

Автор: Юлия Данилова

Арбитражный суд Новосибирской области расторг концессионное соглашение о строительстве и эксплуатации межрайонного комплекса полигона с мусоросортировочной линией в Каргатском районе. В мае 2024 года МинЖКХ региона подписало его с ООО «Спецзавод «Квант».

Однако, в сентябре 2025 года компания обратилась в суд с иском о расторжении соглашения. Как сообщила компания, при заключении соглашения министерство заверило концессионера в том, что состояние земельных участков позволяет создать объект. Однако, эта информация оказалась недостоверной. В частности, геологические изыскания, проведенные ООО «Геоспецпроект», показали, что уровень грунтовых вод на предоставленных земельных участках находился на уровне менее 2 метров, местами доходит до 0,2 метра. В документации, предоставленной министерством, говорилось о глубине залегания грунтовых вод на уровне 4 метров. ФАУ «Главгосэкспертиза России» также подтвердила подтопляемость и заболоченность территории и отметила, что расположение объектов размещения отходов на таких территориях без мероприятий по инженерно-технической защите не допускается

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На правом берегу Новосибирска пропадает мобильный интернет

Автор: Артем Рязанов

В Заельцовском районе Новосибирска и на выезде из города не работает мобильный интернет. Об этом сообщил журналист редакции Infopro54.

— Мобильный интернет не работает. Все обрублено, кроме МАХ и звонков. Еду на выезд из Новосибирска — интернета все еще нет, — рассказал корреспондент.

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ФАС выявляет спекулянтов топливом в регионах России

Автор: Юлия Данилова

В регионах России проводится работа по проверке экономической обоснованности составляющих стоимости нефтепродуктов — транспортировки, хранения, сбыта. На оптовом рынке проведены внеплановые проверки крупных нефтетрейдеров по признакам сговора на торгах. Об этом сообщила пресс-служба ФАС.

В частности, антимонопольщики уже возбудили дело о нарушении закона о защите конкуренции в отношении трёх трейдеров. Компании координировали свои действия при заключении сделок на биржевых торгах.

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Новосибирцы стали в два раза чаще жаловаться на турфирмы

Автор: Оксана Мочалова

Туристический рынок Новосибирской области переживает активный рост. Всё больше жителей региона отправляются в поездки по России и за рубеж, всё чаще иностранные гости выбирают Новосибирск в качестве направления для путешествий. Вместе с этим растёт и число обращений граждан за защитой своих прав.

Как сообщили редакции Infopro54 в Управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области, за последние два года количество жалоб на туристские услуги увеличилось в два раза. Если в 2025 году ведомство зафиксировало 12 обращений, то за аналогичный период 2026 года их число достигло 25.

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Сибирские компании не спешат в банки и на финансовый рынок за новыми займами

Автор: Юлия Данилова

Доля заемных средств в структуре капитала крупных и средних новосибирских предприятий в 2025 году уменьшилась до 52,7% (в 2024 году — 53,6%). В целом по округу — до 44% (44,8%). Ранее аналитическая служба компании FinExpertiza отмечала, что в 2024 году в стране был зафиксирован самый высокий коэффициент финансовой зависимости бизнеса за последние четыре года.

Наиболее финансово независимые предприятия по итогам 2025 года работают в Республике Алтай (заемные средства составляют 17,2% капитала, годом ранее — 30,5%), в Омской области (35,1%, ранее — 35,2%), а также в Иркутской области (37,7%, ранее —32,3%).

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Более 12 миллионов россиян присоединились к программе долгосрочных сбережений

Программа долгосрочных сбережений демонстрирует уверенное развитие. Согласно статистике Банка России, к середине 2026 года количество участников превысило 12 миллионов человек, а суммарный объём вложенных средств достиг 938 миллиардов рублей. Только за период с марта этого года прирост пользователей программы составил свыше 1,7 миллиона человек, а привлечённые средства увеличились на 146 миллиардов рублей.

Генеральный директор НПФ ВТБ Андрей Осипов подчеркнул растущее доверие к системе долгосрочных сбережений. Средний размер взноса в фонде оценивается в 86,7 тысячи рублей, что на 20% больше, чем годом ранее. Также наблюдается увеличение числа клиентов, пользующихся государственной поддержкой в рамках программы. Во втором полугодии 2026 года около 1 миллиона участников получат софинансирование, что на 60% превышает показатель предыдущего года. Общий объём государственной поддержки для них составит 27 миллиардов рублей, увеличившись на 73,5% по сравнению с прошлым годом.

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