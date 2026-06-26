Годовая инфляция в Новосибирской области в мае замедлилась до 5,6% (видео)

Генриетта Строева, эксперт Сибирского ГУ Банка России:

— В мае сезонно снизились цены на перец, помидоры, огурцы и зелень. Это произошло за счет увеличения на рынке предложения как отечественной, так и импортной продукции.

Подешевели кисломолочные продукты, в том числе из-за снижения стоимости сырого молока.

В группе непродовольственных товаров наблюдалась разнородная ценовая динамика. Несколько месяцев подряд снижались цены на бытовую химию.

При этом, на фоне роста издержек на закупку и доставку новых коллекций, обновить гардероб стало дороже.

В мае повысились цены на санаторно-оздоровительные услуги, проживание в гостиницах, поездки на Черноморское побережье и услуги пассажирского транспорта. Спрос на эти услуги традиционно растет с началом активного туристического сезона.

Ожидания бизнеса

Банк России провел очередной опрос бизнеса.

Активность потребителей в Сибири в апреле – мае выросла. В удаленных регионах открывались новые магазины федеральных продовольственных сетей. Сибирские автодилеры сообщали об улучшении ситуации с продажами относительно начала года. Региональные сети электроники и бытовой техники отметили повышение спроса, в т.ч. на фоне ожиданий введения технологического сбора.

Подробнее о текущей экономической ситуации можно узнать в выпуске доклада «Региональная экономика» на сайте Банка России.

Прогноз

По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,5–5,5% в 2026 году. Устойчивая инфляция сложится вблизи 4% во втором полугодии 2026 года. В 2027 году и далее годовая инфляция будет находиться на цели.

Ранее редакция сообщала о том, что рост цен на бензин уже оказал влияние на инфляцию в Новосибирске в мае.