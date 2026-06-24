Рост цен на бензин уже оказал влияние на инфляцию в Новосибирске в мае

Молочка и овощи удержали рост цен

Годовая инфляция по итогам мая в Новосибирской области составила 5,6%. В целом по стране цены за год выросли меньше — на 5,3%, говорится в обзоре, представленном пресс-службой Сибирского ГУ ЦБ.

При этом рост цен сдерживало сезонное удешевление тепличных овощей и зелени. Это связано с сокращением расходов на их производство, а также поступлением в регион фруктов и овощей нового урожая. Цены на плодоовощную продукцию в этом году в целом на 6% меньше, чем годом ранее. Эксперты Сибирского ГУ ЦБ констатируют, что в мае также подешевела молочная продукция. Наиболее серьезное снижение было замечено по маслу — на 10% к уровню 2025 года, до 1109 рублей за кг.

— Сырое молоко стало стоить в регионе дешевле, затраты на содержание стада в тёплые месяцы начинают сокращаться. Дополнительно производители говорят о перенасыщении рынка молочной продукцией и снижении интереса к ней у новосибирцев, — отметили в Сибирском ГУ ЦБ.

Напомним, в регионе вырос спрос на альтернативное молоко.

При этом яйца подорожали за год на 13%, до 112,38 рублей за десяток, а хлеб — на 10,5%, до 109,7 рублей за кг (хлеб и булочные изделия из пшеничной муки).

Эффект повышения стоимости топлива уже заметен

В сегменте непродовольственных товаров лидером роста цен в мае 2026 года к маю 2025 тали печатные издания — на 18,87%. На втором месте топливо — 10,18%, на третьем трикотажные изделия — 9,86%.

— Местные торговые компании включали в стоимость продукции издержки на закупку и доставку обновленного ассортимента. В целом за год цены на трикотаж выросли на 9,86%, а на одежду — на 8,98%. Также подорожала галантерея (+6,02%). В магазины поступили более дорогие новые коллекции, выросли затраты на логистику, в том числе из-за удорожания бензина весной, — констатировали эксперты банка.

При этом на ряд товаров в регионе было зафиксировано снижение цен. Например, в мае снижались цены на стиральный порошок, жидкие чистящие и моющие средства.

— Их предложение в области расширилось за счет увеличения поставок продукции из других регионов, а также из стран Азии. Накопленным итогом за 12 месяцев моющие и чистящие средства подорожали несущественно. Также подешевели подержанные иномарки из-за увеличения их ввоза из стран Азии и укрепления рубля. За год цены на легковые автомобили практически не изменились, — констатировали в Сибирском ГУ Банка России.

Услуги пошли в рост

В сфере услуг почти на 15% выросли цены на бытовые услуги, на 14% — на медицинские, на 10,56% — на услуги организаций культуры.

— В мае повысились цены на санаторно-оздоровительные услуги, проживание в гостиницах, поездки на отдых на Черноморское побережье и услуги пассажирского транспорта. Спрос на эти услуги традиционно растет с началом активного туристического сезона. Подорожали бытовые услуги, в частности ремонт и техническое обслуживание автомобилей и бытовой техники. Повысились затраты на оплату труда работников, аренду, а также на расходные материалы и оборудование. Высокий спрос позволял компаниям переносить эти издержки в стоимость услуг, — прокомментировали в ГУ ЦБ.

В мае также наблюдался рост стоимости отдыха в местных санаториях (+4%), при этом зарубежный отдых подешевел на 9%.

— На любимых новосибирцами курортах в странах Юго-Восточной Азии — сезон дождей. Путевки в Турцию и Египет тоже подешевели, но здесь больше сказалось укрепление рубля, — отметили в Сибирском ГУ ЦБ.

Напомним, 19 июня Центробанк принял решение снизить ключевую ставку до 14,25%.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске начали резко расти цены на бензин. Эксперты отмечают, что это отразится в увеличении темпов инфляции уже по итогам июня.