Эксперты выяснили, из каких городов чаще всего приезжают туристы в Новосибирск

Новосибирск вошёл в топ-15 самых популярных туристических направлений по версии кикшеринговой компании МТС Юрент. Минувшим летом в город приезжали гости из Москвы, Томска, Бийска, Екатеринбурга, Казани, Комсомольска-на-Амуре и Саратова. Доля туристических поездок в Новосибирске составила более 26% от общего числа, что на семь процентных пунктов больше, чем в прошлом году.

Туристы используют самокаты в качестве личного транспорта, чтобы добраться из точки А в точку Б — среднее время поездки пользователей-туристов в Новосибирске составляет 15 минут. При этом самокаты используются в качестве транспортного средства для перемещения между главными туристическими локациями.

Были проанализированы и поездки жителей Новосибирска в другие города. Чаще всего новосибирцы выбирались на юг и в центр России. Помимо Москвы и Адлера, многие новосибирцы арендовали самокаты в Кабардинке, Новороссийске, Балтийске, Екатеринбурге, Благовещенске, Архангельске и Волгограде. В этих городах люди тоже предпочитали короткие поездки — в среднем не более 13 минут. Путешественники выбирали популярные туристические маршруты и часто ездили ночью (около 46% всех поездок), когда самокаты заменяли общественный транспорт.

Стоит отметить, что в Новосибирске работают следующие кикшеринговые компании: Whoosh, Яндекс Go и МТС Юрент.

