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Власть Недвижимость Общество

Кадастровую стоимость всей недвижимости пересмотрят в Новосибирской области

Автор: Оксана Мочалова

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От нее зависит размер налога на имущество, арендная плата за государственное и муниципальное имущество и выкупная цена объектов

В Новосибирской области ожидается масштабная государственная кадастровая переоценка всей недвижимости. Крупные изменения затронут все объекты капитального строительства, сообщили в региональном Управлении Росреестра.

Кампания затронет здания различного назначения, жилые и нежилые помещения, машино-места, сооружения, а также объекты, строительство которых не завершено.

Переоценку проведут на основании данных Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) по состоянию на 1 января 2027 года. По предварительным данным, в регионе насчитывается более двух миллионов таких объектов.

Ответственным исполнителем работ назначено государственное бюджетное учреждение «Новосибирский центр кадастровой оценки и инвентаризации» (ГБУ НСО «ЦКО и БТИ»). Специалисты учреждения будут анализировать характеристики каждой постройки.

— На кадастровую стоимость объектов недвижимости влияют характеристики: вид объекта, его назначение, местоположение, площадь, год постройки и степень износа дома и др., — подчеркнули в ведомстве.

Переоценка нужна, чтобы кадастровая стоимость недвижимости соответствовала реальной рыночной ситуации. Именно от этой суммы зависят налог на имущество, арендная плата за государственные и муниципальные объекты, а также выкупная цена при покупке недвижимости у государства.

Единый цикл государственной кадастровой оценки был установлен законом, принятым в 2020 году (Федеральным законом от 31.07.2020 № 269-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»). По нему кадастровая оценка проводится каждые 4 года, а в городах федерального значения (Москва, Санкт-Петербург и Севастополь) — раз в 2 года.

При этом оценка земельных участков и объектов капитального строительства в настоящее время проводится в разные годы. В 2026 году по всей России определят кадастровую стоимость земельных участков.

Владельцам недвижимости рекомендуется заранее сверить сведения о своих объектах, которые содержатся в государственных базах данных. Любые ошибки или неточности в характеристиках могут повлиять на результаты оценки и, как следствие, на размер будущих налогов.

Законодательство позволяет правообладателям самостоятельно влиять на достоверность расчета. Для этого собственники вправе направить в бюджетное учреждение декларацию с актуальными и уточненными характеристиками своей недвижимости. Это поможет избежать ошибок и сделает кадастровую оценку более объективной.

Ознакомиться с порядком подачи документов и скачать форму декларации можно на официальном сайте профильного учреждения.

Ранее редакция сообщала, что жители Новосибирской области узаконили по амнистии более 6 тысяч гаражей.

Фото редакции Infopro54, автор- Михаил Мочалов

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Рубрики : Власть Недвижимость Общество

Регионы : Россия Новосибирская область

Теги : Росреестр переоценка недвижимости налог на имущество кадастровая стоимость

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