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Недвижимость

Почему в 2026 году вложения в новостройки сохраняют привлекательность

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Вложения в недвижимость — традиционно одно из наиболее разумных и безопасных решений для сбережений, которое закрывает сразу несколько задач: надежность инструмента, регулярный доход от аренды и защита капитала от инфляции

Более половины россиян (51%) считают жилье хорошим вариантом вложения денег, свидетельствуют данные опроса ДОМ.РФ и ВЦИОМ. Жилая недвижимость — понятный инструмент, выгодный способ сохранения денег в условиях любой экономической ситуации.

— Россияне при покупке квартиры с инвестиционным горизонтом используют несколько сценариев, — рассказали в пресс-службе ГК «Расцветай». — Сохраняется как сценарий покупки квартиры на старте продаж, чтобы перепродать ее на сдаче, так и приобретение актива с целью сдачи в аренду.

Новосибирск выгоден для вложения в жилье: здесь высокий спрос на аренду из-за экономической и образовательной активности, интереса к образованию и работе в столице Сибири. Так, по данным «Авито Недвижимость», почти треть (32%) запросов по объектам на первичном рынке Новосибирской области приходятся на жителей из других регионов.

Средняя стоимость квадратного метра в Новосибирске в 2025 году росла темпами выше инфляции. Аналитики ожидают укрепления тренда: рост цен на жилье до 2030 года будет опережать инфляцию, с 2027-го этот разрыв будет двукратным, следует из обзора рейтингового агентства «Эксперт РА». Также эксперты ждут роста стоимости аренды к 2030 году в размере 40% к показателям 2024-го.

При выборе квартиры новосибирцы все чаще учитывают и стратегии вложения денежных средств: удастся ли выгодно сдать квартиру в аренду, будет ли она ликвидна при продаже, анализируются локация, потенциал роста стоимости жилья.

— Когда мы рассматриваем варианты локаций для кварталов ГК «Расцветай», то тщательно изучаем потенциал района: прогнозируем ликвидность квартир и их привлекательность, — рассказывают в пресс-службе девелопера. — Во многих наших проектах есть квартиры с видом на реку, озеро или бор, которые зачастую ценятся выше рынка. Также покупатели ценят квартиры в сданных домах и с готовым ремонтом — в этом случае путь от покупки до получения дохода от аренды минимален.

ГК «Расцветай»
Рядом с кварталом «Сосновый бор» — благоустроенная набережная с выходом на пляж. Такие локации зачастую ценятся выше рынка.

В ГК «Расцветай» подчеркнули выгоды разных проектов девелопера:

  1. Квартиры в центре города, такие как «Первый бизнес-квартал ГК Расцветай», «Расцветай на Красном», высоколиквидны за счет премиальных локаций, «Расцветай на Учительской» находится рядом с историческими кварталами в статусном центре Калининского района.
  2. Жилье в проектах комплексного развития — экоквартале «На Кедровой», кварталах «Цветной бульвар», «Расцветай на Зорге» — становится привлекательнее с каждым годом с развитием локации, озеленением масштабных территорий.
  3. Квартиры рядом с образовательными кластерами могут принести выгоду для сдачи в аренду студентам. «Расцветай на Кропоткина», «Расцветай на Дуси Ковальчук» и «Расцветай у Академгородка» расположены рядом с крупными вузами Новосибирска.
  4. Проекты с рекреационным потенциалом — у реки, рядом с крупными зелеными зонами — всегда интересны для семей с детьми и ценителей близости к природе. «Расцветай на Бугринской роще» и квартал «Сосновый бор» разместились практически на берегу Оби, часть квартир «Расцветай у Академгородка» выходят на лес и гладь озера.

Застройщики: ООО «СЗ «Расцветай на Красном», ООО «СЗ «Эллада», ООО «СЗ «Аккорд», ООО «СЗ «Антей», ООО «СЗ «Вербена», ООО «СЗ «Стройтех», ООО «СЗ «Темпо», ООО «СЗ «Аквамарин», ООО «СЗ «Премьера», ООО «СЗ «Гвоздика», ООО «СЗ «Магнолия», ООО «СЗ «Камертон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.

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Фото предоставлены рекламодателем

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Рубрики : Недвижимость

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : Расцветай новостройки Новосибирска недвижимость надежный застройщик

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На строительство подстанции скорой помощи в Новосибирске выделено 265 млн рублей

Застройщики должны передать 18 тысяч кв метров обманутым дольщикам Новосибирска

Автор: Юлия Данилова

Минстрой Новосибирской области предложил скорректировать критерии взаимодействия с застройщиками в рамках масштабных инвестиционных проектов (МИПов) для реализации которых компании получали земельные участки без торгов. Об этом сообщил глава ведомства Дмитрий Богомолов на комитете по строительству и ЖКХ регионального парламента.

— Мы предлагаем изменить количество передаваемых в рамках реализации МИП жилых помещений. Ранее было установлено 2,5% от жилья, построенного в рамках проекта, а сейчас предлагается 0,5%. Это обусловлено тем, что количество граждан, признанных пострадавшими от действий застройщиков, снижается. Однако, их список по-прежнему ведётся и носит заявительный характер. Объём жилых площадей, которые инициаторы должны предоставить в собственность пострадавшим гражданам по уже по реализуемым проектам, покрывает эту потребность в полном объёме, — заявил министр.

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Кадастровую стоимость всей недвижимости пересмотрят в Новосибирской области

Автор: Оксана Мочалова

В Новосибирской области ожидается масштабная государственная кадастровая переоценка всей недвижимости. Крупные изменения затронут все объекты капитального строительства, сообщили в региональном Управлении Росреестра.

Кампания затронет здания различного назначения, жилые и нежилые помещения, машино-места, сооружения, а также объекты, строительство которых не завершено.

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Ввод жилья в Новосибирской области за год снизился вдвое

Автор: Артем Рязанов

В январе — апреле 2026 года в регионе зафиксировали снижение объемов строительных работ до 79 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года падение составило почти 27% к уровню прошлого года.

За 4 месяца 2026 года было сдано 6,3 тысячи квартир общей площадью 501 тысяча кв метров или 51,3% от прошлогоднего показателя, сообщил Новосибирскстат в отчете о социально-экономическом положении области.

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Высотку с площадкой для сдачи ГТО планируют построить возле дамбы Октябрьского моста

Автор: Артем Рязанов

Администрация Новосибирска подписала соглашение с компанией «Статус. СЗ», которая входит в группу «Первый строительный фонд», о комплексном развитии территории. Застройщик планирует построить жилой дом в микрорайоне Горский, рядом с котлованом, носящим то же название. Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном сайте муниципалитета.

В постановлении указано, что площадь участка для застройки составляет 12 325 квадратных метров. Инвестору разрешено построить на нём жилой дом площадью 44 000 квадратных метров, из которых 30 810 квадратных метров — жилые.

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В Новосибирске рядом с улицей Восход снесли частный сектор — там построят ЖК

В Октябрьском районе Новосибирска завершился снос частных домов в квартале, ограниченном улицами Восход, Сакко и Ванцетти и Нижегородской. На их месте появится новый жилой комплекс.

К 8 июня демонтажные работы завершены. На фотографии, сделанной журналистом Infopro54, видно, что земельный участок практически полностью зачищен, остались только фрагменты старых заборов. Данное место расположено в непосредственной близости к улице Восход и метро «Речной вокзал», земля в этом районе города считается одной из самых дорогих. На земельном участке располагались семь частных домов (адреса: ул. 9 ноября, 18, ул. Декабристов, 43, 45, 47, 49, 51а, 53). Они были расселены за счёт застройщика, который заходит со своим новым проектом на эту территорию.

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Застройщики в регионах России начали задерживать расчеты с риэлторами

Автор: Юлия Данилова

С февраля 2026 года некоторые риелторы увидели критический рост задолженности по застройщикам. Об этом заявил в своем телеграм-канале директор компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.  Напомним, компания работает в Новосибирске.

— В среднем каждый 30-й застройщик сейчас уходит в критичные уровни, когда долг не гасится более 4 месяцев и даже нет хотя бы каких-то платежей по предыдущим периодам, — отметил он.

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Дмитрий Куницын: Государство и бизнес адаптируются к новым реалиям налогово-бюджетной политики

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Почему в 2026 году вложения в новостройки сохраняют привлекательность

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