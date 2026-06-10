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Взрывоопасные гаджеты: почему в России всё чаще горят смартфоны, пауэрбанки и электросамокаты

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Взрывающиеся телефоны, загорающиеся пауэрбанки и электросамокаты, превращающиеся в факелы — происшествия, связанные с выходом из строя литий-ионных аккумуляторов, перестали быть редкостью

каждым месяцем сообщения о подобных ЧП поступают чаще, и это заставляет задуматься о безопасности устройств, которые мы носим в карманах и держим дома. Эксперты сходятся во мнении, что виной всему — сочетание трёх факторов: погоня производителей за дешевизной привела к падению качества компонентов, использование неоригинальных аксессуаров стало массовым, а изношенные батареи в старых гаджетах никто не спешит менять. В основе любого такого инцидента лежит физический процесс «теплового разгона» (thermal runaway) — неконтролируемая цепная реакция внутри аккумулятора, приводящая к его возгоранию или взрыву.

Бомбы в кармане: смартфоны и пауэрбанки

По статистике, ежедневно из-за неисправных смартфонов в стране возникает около десяти пожаров. Чаще всего происшествия случаются со старыми моделями, чьи батареи уже изношены, или с устройствами после некачественного ремонта. В условиях, когда использование «серых» схем поставок и замена комплектующих на дешёвые подделки стали нормой, риск получить в руки потенциально опасное устройство значительно возрастает.

В мае 2026 года сразу несколько громких случаев с портативными аккумуляторами всколыхнули информационное пространство. В Москве 25-летняя девушка поставила пауэрбанк на зарядку, а через 20 минут устройство разорвало на части, а горящие фрагменты разлетелись по квартире, поджегши диван и пол. Похожая ситуация произошла и в Санкт-Петербурге, где у девушки загорелся провод от пауэрбанка, что привело к возгоранию пледа и пола. Эксперты сходятся во мнении, что причина в резком падении качества компонентов. Во многие недорогие китайские устройства производители стали устанавливать старые или восстановленные литий-ионные ячейки, которые быстро перегреваются и при достижении критической температуры входят в состояние теплового разгона.

 Опасность на колёсах: электросамокаты

Средства индивидуальной мобильности (СИМ) представляют собой отдельную, очень серьёзную категорию риска. По данным МЧС России, за последние полтора года загорелись более 40 электросамокатов. В апреле 2026 года в Москве электросамокат, всю ночь стоявший на зарядке, замкнул, что привело к гибели 27-летнего молодого человека и серьёзному ущербу для квартиры. В Нижегородской области бракованный аккумулятор самоката взорвался прямо в квартире, и жильцов пришлось эвакуировать. Главная причина тех же возгораний кроется в литий-ионных аккумуляторах. Эксперты выделяют три основных фактора риска: тепловой разгон во время зарядки, механические повреждения, полученные при езде по неровностям, и использование дешёвых, несертифицированных зарядных устройств.

Как защитить себя и свой дом

Не существует способа на 100% гарантировать, что аккумулятор вашего устройства никогда не выйдет из строя, однако существуют правила, которые могут свести риски к минимуму. Самый главный совет — выбирать продукцию проверенных брендов и покупать её у официальных дистрибьюторов. Не стоит экономить на пауэрбанках и зарядных устройствах: слишком низкая цена часто означает, что внутри использованы дешёвые и потенциально опасные компоненты.

Также крайне важно следить за состоянием аккумулятора: если он вздулся, устройство стало сильно нагреваться при обычной работе или стремительно разряжаться — его необходимо немедленно заменить в сервисном центре. Для зарядки следует использовать только оригинальные или качественные сертифицированные зарядные устройства и кабели. Избегайте перегрева гаджетов: не оставляйте их под прямыми солнечными лучами, в закрытых автомобилях летом, а также под подушкой или одеялом во время зарядки.

Если аккумулятор всё же загорелся, тушить его водой категорически нельзя — это может спровоцировать короткое замыкание. Лучше использовать песок или порошковый огнетушитель. Соблюдение этих простых, но жизненно важных правил поможет вам не стать жертвой статистики и сохранить своё здоровье и имущество.

Изображение создано нейросетью  magnific.com

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Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : риск взрыва правила безопасности пожар Возгорание взрыв техники безопасность гаджетов

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В двух селах Сибири на выходных сгорели 30 домов

Автор: Артем Рязанов

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