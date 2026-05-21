Жители Новосибирской области узаконили по амнистии более 6 тысяч гаражей

Правительство России одобрило в первом чтении законопроект, предусматривающий упрощенную процедуру кадастрового учета и регистрации прав на объекты гаражного назначения и землю под ними.

В Управлении Росреестра по Новосибирской области в ответ на запрос редакции Infopro54 пояснили, что законопроект предлагает продлить действие «гаражной амнистии» на 5 лет — до 1 сентября 2031 года. При этом никаких новых упрощений в части предоставления земельных участков документом не предусмотрено.

В ведомстве напомнили, что оформить гараж по упрощенной схеме можно, если он является объектом капитального строительства, был возведен до 30 декабря 2004 года и расположен на земле, находящейся в государственной или муниципальной собственности. Оформление права происходит одновременно с предоставлением земельного участка, которое осуществляют органы местного самоуправления.

По данным Росреестра, механизм уже показал свою эффективность в регионе.

— В рамках «гаражной амнистии» за весь период действия (с 2021 года — Ред.) оформлено более 15 тысяч земельных участков и более 6 тысяч гаражей. Ежегодно динамика оформления растет, — сообщили редакции в управлении.

Предоставление земельных участков в рамках «гаражной амнистии» на территории Новосибирска осуществляет департамент земельных и имущественных отношений мэрии города, на территории районов и округов — администрации районов и округов.

