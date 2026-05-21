Жители Новосибирской области узаконили по амнистии более 6 тысяч гаражей

Автор: Оксана Мочалова

Дата:

Упрощенный порядок оформления планируют продлить до 2031 года

Правительство России одобрило в первом чтении законопроект, предусматривающий упрощенную процедуру кадастрового учета и регистрации прав на объекты гаражного назначения и землю под ними.

В Управлении Росреестра по Новосибирской области в ответ на запрос редакции Infopro54 пояснили, что законопроект предлагает продлить действие «гаражной амнистии» на 5 лет — до 1 сентября 2031 года. При этом никаких новых упрощений в части предоставления земельных участков документом не предусмотрено.

В ведомстве напомнили, что оформить гараж по упрощенной схеме можно, если он является объектом капитального строительства, был возведен до 30 декабря 2004 года и расположен на земле, находящейся в государственной или муниципальной собственности. Оформление права происходит одновременно с предоставлением земельного участка, которое осуществляют органы местного самоуправления.

По данным Росреестра, механизм уже показал свою эффективность в регионе.

— В рамках «гаражной амнистии» за весь период действия (с 2021 года — Ред.) оформлено более 15 тысяч земельных участков и более 6 тысяч гаражей. Ежегодно динамика оформления растет, — сообщили редакции в управлении.

Предоставление земельных участков в рамках «гаражной амнистии» на территории Новосибирска осуществляет департамент земельных и имущественных отношений мэрии города, на территории районов и округов — администрации районов и округов.

Ранее редакция сообщала, что по «дачной амнистии» новосибирцы оформили более 240 тысяч объектов недвижимости.

Фото редакции Infopro54, автор- Оксана Мочалова

Новосибирским школьникам и родителям ограничили доступ к электронным дневникам

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирске регистрируют проблемы с доступом к электронным дневникам. Пользователи называют их «обычным делом для конца учебного года».

20 мая многие новосибирские школьники и их родители не могли войти в электронные дневники. При попытке входа сначала появлялись сообщения об ошибке, потом о том, что ведутся технические работы, а затем о том, что «журнал закрыт». Пользователи отмечают, что ранее такого не видели. Читатели Infopro54 предоставили скриншот сообщения.

Более 900 участков изымут у собственников для «Южного транзита» в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Утвержден проект планировки территории правобережной части обхода «Южный транзит», который пройдет от дороги Р-254 «Иркутск» до Р-256 «Чуйский тракт» через реку Обь. Соответствующий документ подписал министр строительства региона Дмитрий Богомолов. Также согласован проект межевания территории по которой будет проходить «Южный транзит» и установлены «красные линии» земельных участков, которые будут вовлекаться в создание объекта. В общей сложности речь идет о 362 га.

Транзит будет пересекать три реки, 19 автомобильных и две железные дороги.  В его состав входят 3 транспортные развязки:

Новосибирские предприниматели просят государство больше не снижать порог НДС

Автор: Юлия Данилова

Предпринимательское сообщество в лице «ОПОРЫ РОССИИ» направило в правительство Российской Федерации, в Государственную Думу и Совет Федерации предложение больше не снижать порог налогообложения по НДС. Об этом в рамках пленарного заседания, посвященного Дню российского предпринимательства, заявил председатель регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Игорь Салов.

— Мы бы хотели попросить государство остановиться на 20 млн рублях. Нас уже серьезно «обндсили», но как вы знаете, у правительства есть план опустить планку взимания НДС до 10 млн. На наш взгляд, тогда это коснется каждого микробизнеса. К чему это приведет — комментировать не буду, не хочется рисовать апокалипсические сцены. НДС — сложный налог для начислений и уплаты, а микробизнес даже не имеет возможности содержать бухгалтера. Обязывать его этим заниматься — неоптимально, — добавил Салов.

Фонд развития территорий продает недострои под Новосибирском

Автор: Оксана Мочалова

Фонд развития территорий выставил на аукцион недостроенные объекты в микрорайоне Радужный в селе Верх-Тула Новосибирского района. Победитель торгов получит в аренду три земельных участка общей площадью более 14,5 тысячи квадратных метров и приобретёт три объекта незавершённого строительства на улице Луговой.

Согласно документации, в лот включены участки 4 559 кв. м, 5 023 кв. м и 4 978 кв. м. Вид разрешённого использования земли — малоэтажная многоквартирная жилая застройка. Все три участка находятся в аренде, недостатков по ним не зафиксировано.

Инвестора для создания производства отделочных материалов ищут в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Инвестпортале Новосибирской области выложено предложение о создании по созданию завода по производству ПВХ-плитки для напольных покрытий на территории ТОР «Горный» (Тогучинский район, Новосибирская область). Оценочная стоимость проекта — 2,5 млрд рублей. Заполняет карту «Корпорация развития Новосибирской области».

По данным компании, объем рынка ПВХ-плитки в России в 2024 году составил 30 млн м². При этом собственное производство — только 12 млн м², а импорт — 18 млн м². Доля Китая в импорте — 90%.

В Новосибирске действует муниципальная программа поддержки МСП

Малый и средний бизнес генерирует треть экономической активности в Новосибирске, и его доля на рынке неуклонно увеличивается. Об этом сообщил глава города Максим Кудрявцев на мероприятии, приуроченном ко Дню предпринимательства.

В Новосибирске действует муниципальная программа поддержки малого и среднего предпринимательства. Только в 2025 году при содействии муниципалитета было создано 600 рабочих мест, более 60 молодых ученых получили финансовую помощь, а десятки компаний стали резидентами бизнес-инкубаторов.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

