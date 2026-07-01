Мэрия Новосибирска снова ищет концессионера для бани на Переездной

Департамент инвестиций Новосибирска ищет инвестора для реконструкции муниципальной бани №9, расположенной на улице Переездная, 63. Инвестиционное предложение размещено на сайте мэрии. Судя по документам, это двухэтажное здание площадью 893,3 кв. м, 1957 года постройки. В лот также входит котельная площадью 188,7 кв. м. Предполагается, что проект будет реализовываться в форме концессии.

На реконструкцию бани инвестору отводится 5 лет. Под реконструкцией подразумевается создание современного банного пространства, с возможностью создания различных локаций в целях предоставления широкого спектра услуг:

банные услуги гигиенического типа;

парения в различных видах бань и саун;

спа – программы;

массажи;

флоатинг (процедура, которая помогает глубоко расслабиться за счёт изоляции от внешних раздражителей);

зоны отдыха и фотозоны;

открытые и закрытые бассейны;

галокамеры («соляная пещера») и коллагенария (установка для стимуляция выработки собственного коллагена и эластина в коже);

иные локации, предложенные потенциальным инвестором.

Инвестор должен будет удовлетворить спрос населения на места отдыха, программы восстановления и релаксации, а также предоставлять социальные услуги для льготных категорий граждан по тарифам, установленным мэрией.

Срок их эксплуатации бани в рамках концессионного соглашения предполагается согласовать дополнительно.

Напомним, Арбитражный суд Новосибирской области в августе 2025 года удовлетворил иск департамента инвестиций мэрии города о расторжении предыдущей банной концессии, заключенной с «Объединение 24-Г» в 2019 году. Речь шла об объектах, расположенных на Клубной, 37 (№1) и Переездной, 63 (№9). Бани вернулись в собственность муниципалитета.

Стоит отметить, что в августе того же года жители Новосибирска выступили против расторжения концессии на баню №1.

Ранее редакция сообщала о том, что банный концессионер ООО «Гурьевские бани» продлил разрешение на реконструкцию еще на год.